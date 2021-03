Rok Matovičovej vlády a skúška Smerom

Premiér v období prvého výročia víťazných volieb a reálneho nástupu do funkcie, rozdúchal vo vlastnej koalícii veľkú krízu. Ochotne a s úsmevom na tvári.

Výživný týždeň VII si pre seba uchmatla jedna jediná téma a tak po malom predkrme prejdeme rovno k hlavnej téme týždňa.

Na slobodu pustili Moniku Jankovskú. A v ten deň ju zase zadržali.

Igor Matovič písal statusy. Veľa statusov. V jednom z nich napríklad prišiel k akrobatickému zisteniu, z ktorého vyplývalo, že Richard Sulík má na svedomí vraždu Jána a Martiny.

V ďalšom ohlásil príchod ruskej vakcíny na Slovensko. Po kritike kritike napísal, že ruská strana je ochotná zrušiť celú zmluvu a dal koaličným partnerom čas do večera sa vyjadriť. A na ďalší deň napísal, že aj tak by nikdy, ale že nikdy nedovolil, aby sa tie vakcíny vrátili. No dobre.

Ozvala sa aj Mária Šofranko. No a volebná líderka Oľano (keby náhodou nebolo jasné o koho ide) oznámila, že stojí za Igorom Matovičom. Asi sa dlho hľadali.

Igor Matovič vtipkoval. A potom ho Ukrajina vyzvala, aby sa jej ospravedlnil.

Aj R.F. hovoril vtip. Opäť zo zvieracej ríše. No tentokrát nie o mačke, ale o šimpanzoch. Zatiaľ sa nemusel nikomu ospravedlniť.

Ministerstvo zdravotníctva nakúpilo za 140 miliónov eur obrovský objem "samotestov, z ktorých sa, zdá sa, nakoniec vykľuli nesprávne testy.

Minister Marek K. nakoniec podpísal aj použitie Sputniku a zodpovednosť za to posunul lekárom.

Celý uplynulý týždeň to isté ministerstvo zdravotníctva hovorilo, že nové termíny na prvoočkovanie sa spustia od budúceho týždňa, teda v pondelok 8. marca. A zrazu v sobotu oznámili, že sa minuli všetky pridelené termíny. No a keďže sa to minulo rýchlo a ani sa o tom nevedelo, tak minister štedro povolil ďalších 13 000 voľných miest.

Ani prvá, ani druhá, ani tretia správa nie sú vtipné, lebo v čase uverejnenia článku je Marek K. ešte stále ministrom zdravotníctva a je pripravený zasadiť hnusobe ďalší rozhodujúci úder.

Rok Matovičovej vlády

Na tomto mieste sme v júni 2020 písali o zásadnom okamihu v živote premiéra, čím sme mysleli, že určite by nerád strávil zvyšok života ako osoba ktorú nenávidí väčšina obyvateľov krajiny. Jemu sa to však expresne rýchlo podarilo. Nedávne prieskumy dôveryhodnosti ho zaraďujú k takým elementom (Mečiar, R.F., Kotleba...), ktorým sa slušný človek na ulici nepozdraví. To, že sa do tejto vyberanej spoločnosti dokázal dopracovať za rok od volieb, ktoré jeho hnutie vyhralo s vysokým percentuálnym ziskom, je pozoruhodný výkon, ktorý sa dá pripísať napríklad aj nedostatku sebakritiky pri pohľade do zrkadla.

Každému musí byť jasné, že ak sa niekto roky nejako prezentuje, napríklad ako opozičný čistič mafie, tak je dobré, keď v tom pokračuje aj po zmene pomerov. Napríklad po zvolení do vládnej funkcie. Je to viac než vítané. Avšak, tak ako Igor Matovič vtedy odvrátil tvár od problému Borisa Kollára s pajcnutou diplomovkou, takisto celý jeho rok vládnutia nesie veľmi nepekné, až toxické znaky škodlivosti a dupania po mnohom, za čo ako najhlasnejší opozičný krikľúň bojoval. Niežeby to vtedy bol prvý negatívny okamih v premiérskej funkcii, no poznajúc Matovičovu nepripravenosť byť premiérom, mu autor naivne dával viac času na dorastenie do funkcie. Určite nebol jediný, kto si myslel (dúfal?), že po doľahnutí pocitu zodpovednosti za krajinu, dokáže zo seba vyextrahovať to najlepšie. No to sa nestalo ani po roku, ba naopak. U Igora Matoviča práveže bujnejú jeho najhoršie vlastnosti, ktoré sa neznesú s výkonom tak dôležitej funkcie.

V uplynulom týždni boli koaliční partneri z Sas a Za ľudí premiérom doslova dohnaní k tomu, aby žiadali jeho hlavu, čím sa myslí zásadná rekonštrukcia vlády. S ním by mohla ísť aj jeho dvojička, minister Marek K., ktorý síce mohol odísť už viackrát, od oka tak 10x, ale počas jesene a zimy nevyužil možnosti chlapsky si priznať, že hoci to myslel dobre, tak nevie ako na to a nemá na to. A tak je dnes vyháňaný zo všetkých strán a nemôže to skončiť inak, než že sa do histórie zapíše v nepeknom svetle.

Skúška Smerom

Keď dnes vidíme ako Igora Matoviča chvália indivíduá ako R.F., Raši (Únia zlyhala v dodávke vakcín), boľševický troll, a Andrej Danko búcha už desiate šampanské, je načase spraviť si skúšku Smerom. Spomeňte si na Igora Matoviča opozičného. Kohože to kritizoval? Kvôli komu nosil do parlamentu transparenty, banány a iné predmety, kvôli ktorým Andrej Danka zakázal horalky; a pred koho bytom to organizoval protesty? Dnes sú tieto osoby tými, ktoré ho chvália za vykonaný čin. Niečo tu nesedí. To, že Igor Matovič práve stojí v jednom šíku so spomínanými osobami má vysvetlenia. Buď sa zopsula celá smerácka opozícia vrátane koaličných partnerov a mimoparlamentných strán a z nejakých dôvodov mu robia zle; alebo je problém v Igorovi Matovičovi, ktorého jazyk a nepriatelia sa podobajú predsedovým (nový objekt: kaviareň) a ktorému tlieska dnešné opozičné a konšpiračné bahno, proti ktorému celú svoju opozičnú kariéru ostro vystupoval. Ako sa to hovorí? Pes, ktorý breše, nehryzie?

Na všetky tie konfliktné situácie, nové a nové trecie plochy, ktoré vznikali za uplynulý rok konštantným pričinením premiéra sa totiž môžeme pozerať dvoma pohľadmi. Igor Matovič, pod váhou novej, zodpovednej funkcie, na ktorú nemá, nevedome vytváral situácie (záhada prečo nemá hovorcu), ktoré boli pre jeho dvoch koaličných partnerov nepríjemné a tlačili ich do ťažkých a nekomfortných pozícii, aj vzhľadom na sľuby voličom. Druhá možnosť je, že Igor Matovič to celý čas robí vedome. Autor v tejto chvíli nevie posúdiť, ktorá možnosť je horšia.

Čo by bolo, keby sa pred svojimi sólo akciami poradil. Len si predstavte že by sa Igor Matovič pred svojim nápadom s nákupom ruskej vakcíny obrátil napríklad na skúseného ministra zahraničia Ivana Korčoka, ktorého sa mohol pýtať na reputačné riziká nákupu vakcín, alebo informovať sa o vhodnosti stretnutia svojho poslanca s maďarským ministrom. Poradil by mu presne takýto postup? Ak sa pýtate, prečo si Igor Matovič nechodí po rady k odborníkom, pýtate sa dobre. Čo mu bráni pýtať si rady ohľadom rôznych tém od svojich ministrov, ktorý sa v jednotlivých oblastiach vyznajú viac ako on?

Nechceme hovoriť, že premiér je zákerný had, ktorý si plno uvedomuje čo robí, čo tým dosiahne a tvrdo si za tým ide; no ak by bol zákerný had, ktorého úlohou je prostredníctvom totálneho rozvratu dôvery bežných ľudí v politiku prispieť k návratu mafie, tak by to nerobil inak. Lebo ak by si to neuvedomoval, tak by zrejme naplno a s obľubou využíval rady skúsených ľudí zo svojho okolia, aby nevyzeral ako niekto, kto len naverímboha improvizuje. A koho čísla v prieskumoch obľúbenosti radia k svojim politickým rivalom.

Nevylučuje sa ani možnosť, že celý rok Matoviča sa niesol v takejto nálade kvôli špecifickým osobnostným kvalitám predsedu vlády, ktoré mu nedovolia inak konať a reagovať.

Ak to bude takto pokračovať, tak tá oranžová hlava spoza veľkej mláky bude blednúť závisťou, ako jeden tajtrlík v Strednej Európe rozvrátil štát za jedno volebné obdobie. Na ústup z pozícii to zatiaľ nevyzerá, keďže premiér posiela tvrdé odkazy "povaľačovi" Sulíkovi, a pri pohľade do tábora Oľano vidieť sedieť všetkých okolo ohňa a bájna príčetná časť Oľano ostala len v bájach. Ak teda premiér tento súčasný tlak ustojí, je pravdepodobné, že čoskoro prileje do preplneného pohára ďalšie kvapky a sám si vypýta ďalší tvrdý postup od koaličných partnerov. Držte si klobúky, jeho jazda naberá zbesilé tempo.