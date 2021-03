Výživný týždeň VI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Obetavý Sulík a ukážka práce hlavného manažéra

Penta po štrnástich rokoch ukončuje svoje pôsobenie v sektore spracovania mäsa a oznámila predaj spoločnosti Mecom Group.

Ministerstvo zdravotníctva na jeden týždeň pozastavilo otvorenie termínov na očkovanie, reaguje tak na množstva vakcín, ktoré sú v tejto chvíli na Slovensku k dispozícii.

Minister Korčok poprosil partnerov v EÚ o pomoc pri zabezpečení vakcíny.



Poslanci schválili predĺženie núdzového stavu.

Uplynul rok od parlamentných volieb, ktoré do kresla na Úrade vlády posadili Igora Matoviča.

Zvyčajní podozriví

Podvody s kryptomenami, vybavovanie si stopnutých trestných stíhaní, ale aj čistky po kauze Bašternák. Vyšetrovanie skupiny okolo oligarchu Jozefa Brhela sa postupne rozširuje rôznymi smermi.

Niekoľko dní predtým, ako polícia 5. novembra prišla po svojho bývalého prezidenta, sa Tibor Gašpar sám dostavil na špeciálnu prokuratúru. Podal trestné oznámenie, že svedkovia v tejto kauze svedčia krivo. A keď si po neho prišla polícia, tak už na nich čakal pobalený. Gašpar odmieta prezradiť, kto mu dal echo, ale zlé jazyky tvrdia, že to bol bývalý najlepší minister vnútra.

Bývalý šéf finančnej správy František Imrecze čelí novému obvineniu. Podľa informácií TV Markíza mal uplácať exšéfov NAKA, aby kryli úplatkársku kauzu.

Polícia zastavila trestné stíhanie vo veci zabitia Violy Macákovej. Jej smrť nebola spôsobená cudzím zavinením, polícia jednoznačne vylúčila aj sexuálny motív spáchania skutku. Vyplýva to zo záverov vyšetrovania.

Minulý týždeň sme na tomto mieste chválili Interpol za rýchle dolapenie Michala Suchobu. Ako rýchlo ho chytili, tak rýchlo ho pustili.



Bývalého šéfa hmotných rezerv Kičuru napokon na slobodu nepustia, vyplýva to z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR.

Tá istá inštitúcia rozhodovala aj o esxudcovi Davidovi Lindtnerovi. Aj ten ostáva vo väzbe.

Inde sa rozhodlo o inom kvietkovi. Dobroslav Trnka to dopracoval na nežiaducu osobu v Spojených štátoch. Bývalému šéfovi generálnej prokuratúry a jeho synovi Jakubovi zakázali Američania vstup na svoje územie. Dôvodom je že „sa podieľal na korupčných činoch, ktoré narúšali právny štát“.



Iné

Aby nám nebolo smutno za posledným križiakom, tak milovník maskáčovej módy sa ozýva spoločne s poslankyňou Annou Záborskou, s ktorou vyzývajú na opätovné otvorenie kostolov. Krajniak argumentuje tým, že v DSS mu hlásia „lepšie priebehy ochorení klientov, ktorí majú aj duchovnú pomoc“. Nemá Boha pri sebe ten Milan, nemá.

Až 24 % dievčat sa ocitlo v situácii, že sa im niekto z kamarátov vyhrážal zverejnením či preposlaním nelichotivej či trápnej fotografie. Z chlapcov má takúto skúsenosť 15 %. Až 34 % dievčat a 29 % chlapcov pozná vo svojom okolí niekoho, kto šíri takéto snímky a videá o spolužiakoch či kamarátoch. Vyplýva to z prieskumu spoločnosti GAMO, realizovaného medzi tínedžermi so vzorkou 3099 respondentov.

Petra Vlhová už nie je líderkou celkového hodnotenia Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní. Priebežné vedenie po nej prebrala Lara Gutová-Behramiová.

Výzva na demisiu, ktorú adresoval bývalý bábkový premiér vláde sa dočkala odozvy. Pellegrini dostal pozvanie ku prezidentke SR. Detaily ich rozhovoru nepoznáme. Napríklad však vieme, že Pellegrini sa nechal vyfotiť pri sporáku v košeli a hodinkami na ruke.

Mohlo by sa zdať, že žene menom Miroslava Fabušová sa smola lepí na päty. V uplynulom týždni ju totiž zastavila policajná hliadka a vodička nafúkala 1,33 promile. Vraj zostatkového alkoholu. V polke februára ju vraj napadol neznámy páchateľ, ktorý na ňu číhal, keď išla vyniesť smeti. A nie je to tak dávno, čo tejto istej Miroslave Fabušovej došli minerály a keď po ňu prišiel obetavý predseda parlamentu na služobnom aute, tak cestou do lekárne mali autonehodu. Nech sa vyberie hocikam, smola jej je v pätách.

Obetavý Sulík a manažovanie pandémie po slovensky

Koaličné strany Za ľudí a SaS chceli na koaličnej rade otvoriť diskusiu o odchode Mareka Krajčího z postu ministra zdravotníctva. Následne sa udial veľmi čudný akt. Aj na slovenské pomery. Richard Sulík sa ponúkol, že by si pod seba mohol zobrať ministerstvo zdravotníctva. Opakujem, Richard Sulík. Keby vám to stále nedochádzalo, tak sa vcíťte do kože premiéra. Človek, ktorý podľa vás môže za smrť 4000 občanov, vám ponúkne svoje služby. Robí si srandu? Provokuje? Neviete čo si o tom máte myslieť, a preto túto ponuku odmietnete. A to spravil aj reálny premiér. A Richard Sulík potom ešte povedal, že už mu zodpovednosť za zvládanie pandémie odpadla od chuti, a preto sa ho to odteraz netýka. Hoci predtým chcel, aby sa ho to týkalo ešte viac. Autor na túto udalosť nenachádza tie správne slová, preto si pomôže otázkou Denníka N: "Je horšie, ak Sulík Matoviča len trolluje, alebo ak to myslí vážne?" A dodá, že Richard Sulík mal aj inú možnosť. Byť ticho.

Premiér nezabudol ani na 3. výročie vraždy Jána a Martiny. Tých, ktorí čakali, že príhovor alebo pripomienka tejto udalosti bude na úrovni, nesklamal. Ak samozrejme myslíme úroveň Igora Matoviča. Do svojho textu na Facebooku totiž nezabudol zakomponovať útok na novinárov.

Škandál nad škandály je preradenie seniorov 65+ do ôsmej!!!! fázy očkovania. Môžeme si zapísať ďalší dôvod na odvolanie (ktoré už?!) ministra zdravotníctva, no pokiaľ nepríde k opätovnej úprave očkovacieho plánu, tak niečo nie je v riadení protipandemických opatrení v poriadku. Ak minulé vlády mali problém s tlakom od podvodníkov, tak tá dnešná nezvláda frontálny útok lobistov z rôznych skupín. Niečo k tomu nám povedala aj poslankyňa Zemanová (Sas), ktorá radí ekonomicky neaktívnym ľuďom, čiže asi tým seniorom nad 65, ktorí sa vyparili z prioritných fáz očkovania, niekam zaliezť a prečkať do lepších časov. A len na pripomenutie, jej stranícky šéf chcel byť ministrom zdravotníctva. Ďakujeme za takú štedrú ponuku.

Na priblíženie manažovania pandemickej situácie na Slovensku môžeme použiť situáciu s ruskou vakcínou. Hlavný manažér sa tejto téme vraj venoval pár týždňov, čiže dialo sa toto. Zuzana Baťová, šéfka Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv (ŠÚKL), teda ústavu, ktorý by mal posúdiť bezpečnosť vakcíny, ak by sme sa ju rozhodli kúpiť na vlastnú päsť, sa o pláne nakúpiť ruský Sputnik V dozvedela 2 minúty pred začiatkom pandemickej komisie. Narýchlo oznámila, že by sme to nevedeli urobiť bez pomoci zahraničia. Detaily neskôr rozviedla na 6 stranách, kde predostrela svoje výhrady, a ministerstvo požiadala o doplnenie informácií k tejto vakcíne. No a potom už bolo ticho. Ticho je minister zdravotníctva, ktorého podpis na vlastné tričko pod nákupom ruského elixíru zatiaľ nefiguruje. Ticho je premiér. A niekoľko premiérskych týždňov je v ťahu.

Z oblasti oblasti boja s pandémiou je aj správa, že vznikol internetový portál Covidhelper, za ktorým stoja piati odborníci z rôznych oblasti, ktorý podľa podľa príznakov poradí, ako postupovať pri domácej liečbe covidu. Web na základe krátkeho dotazníka človeku povie, aká vážna je jeho nákaza, ako sa liečiť doma a prípadne, kedy ísť do nemocnice. Okrem ľudí s potvrdenou nákazou či s podozrením na covid, je stránka určená aj pre ľudí s pretrvávajúcimi problémami dlhodobého covidu.

Andrej Danko I.

Ozval sa bývalý kapitán a ešte vždy zabávač Andrej, ktorý je dnes asi hovorcom nejakej skupiny, a v svojom krátkom vyjadrení varoval politikov pred predlžovaním núdzového stavu, lebo ľudia toho už majú dosť.

Andrej Danko II.

"Pellegrinimu som ponúkol, aby bol novým Dzurindom," exkapitán, mysliteľ a zjednotiteľ pre HN Televíziu.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.