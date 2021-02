Verejný nepriateľ č.1 - Igor Matovič

Igor Matovič sa za necelý rok od volieb stihol stať hrozbou pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov SR. Jeho koniec v premiérskom úrade je sa stáva nevyhnutnosťou a mal by prísť v čo najkratšom čase.

Hoci autor mal Igora Matoviča dlhé mesiace pred voľbami v roku 2020 v zuboch, rešpektoval vôľu voličov a sklamanie z rozloženia parlamentných síl nedával extrémne najavo. Cieľ vymeniť vládu zločinu bol nevyhnutný a marketingový úspech v predvolebnej kampani rozdal karty tak, že Igor Matovič mal nárok na kreslo premiéra. No tušenie, že to nebude to pravé orechové, sa začalo potvrdzovať až príliš rýchlo.

Iste, ak berieme vládu Igora Matoviča ako medzistupeň medzi vládami zločinu a nejakými vysnívanými vládami, tak badať viaceré rozdiely. Akurát, že nie je to zásluhou Igora Matoviča, ale napriek Igorovi Matovičovi. A zároveň nie je isté, či sa po tomto medzistupni nevrátime späť a hlbšie do dôb temna.

Chaos, ktorý do rozhodovania okolo riešenia pandémie vniesol Igor Matovič priniesol krajine obrovské problémy. Zúfalosť vedcov, zdravotníkov, primátorov a starostov, ktorí musia často plniť nezmyselné a neúčinné úkony, ktorých jediným efektom je vyčerpávanie ľudských síl, je v poslednej dobe už priam hmatateľná. Časom sa zrejme ukáže, že neprijatie skutočne tvrdého lockdownu niekedy v cca v novembri bolo tým najzávažnejším faktorom, ktorý nás dostal na túto nekončiacu negatívnu vlnu.

Sranda to prestala byť už pekne dávno. Už dosť dlho je to vážne. Za rok 2020 na Slovensku zomrelo najviac ľudí od 2. svetovej vojny. Gastropriemysel a hoteliéri melú len zo zotrvačnosti, keďže vláde sa za rok trvania od začiatku pandémie nepodarilo pripraviť efektívny a dostatočný systém podpory tohto sektora. Mnohí z týchto ľudí už po pandémii nebudú schopní otvoriť. A čo je skutočne škandalózne je, že riešenie osudov týchto ľudí a tohto podnikateľského sektora sa zdá byť na samom okraji vládneho záujmu. V krajine sa tak dennodenne rúcajú životy rodinám, ktorých pandémia pripravuje o živobytie.

A kým sa labilný jedinec na úrade vlády hrajušká s internetovou anketou, ktorej cieľom je pokútne obídenie Európskej únie pri nákupe ruských vakcín Sputnik V, tak jeho bigotný kolega v pracovnom čase znášaním slamy a suchého dreva pripravuje hranicu na upálenie čarodejnice, a iní stranícki kolegovi z parlamentu zbierajú zvodky na kritikov koalície z radov koalície.

Náš nanešťastie premiér je za stav, kedy má Slovensko najhoršie čísla úmrtnosti za minulý týždeň priamo zodpovedný. Aby sme boli korektní, tak je potrebné priznať svoj podiel na vine aj dezolátom z radov fašistov, štváčom zo SmeroHlasu, iným pofidérnym internetovým postavičkám a médiám, ktoré intenzívne mútia hlavy slovenským občanom. V neposlednom rade je potrebné uznať aj špecifickú povahu miestneho národa.

Aj po tomto prepočte je však Igor Matovič tým, ktorý krajine momentálne škodí najviac. Škodí jej svojimi bláznivými nápadmi a nevypočitateľnou povahou, ktoré sú nezlúčiteľné s výkonom premiérskej funkcie nielen počas pandémie. Igor Matovič takýmto štýlom nemôže ďalej viesť túto krajinu. Ak nebolo jeho zámerom byť len medzičlánkom pred návratom mafie do úradu vlády, tak je v najlepšom záujme krajiny, aby čo najskôr vo funkcii skončil a prenechal miesto niekomu kompetentnejšiemu z vlastných radov. V čase, keď zahraničné médiá píšu o "krajine, ktorá testovala celú populáciu a dnes je najhoršou v úmrtnosti na svete", a keď odchádza prvý koaličný poslanec, ktorý sa už na riadenie pandémie nemôže pozerať, je odstúpenie premiéra a rekonštrukcia vlády nutnou požiadavkou.

Apelov na bájnu príčetnú časť Oľano sme už v posledných mesiacoch počuli dosť. Je načase, aby sa tá časť, ak existuje, zmobilizovala a odohnala Igora Matoviča a jeho poskokov od červeného koberca, ktorý premiér rozbaľuje pre návrat zločinu.

Poznanie, že premiér Igor Matovič sa za necelý rok od volieb stihol stať hrozbou pre bezpečnosť a zdravie obyvateľov SR je hrozivé zistenie.