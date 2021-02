Výživný týždeň V. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Falošná hra so Sputnikom, nehumánne tresty a echo pre obvinených

Vymrelo kúpeľné a okresné mesto Turčianske Teplice. Približne toľko obetí si už vyžiadala pandémia koronavírusu na Slovensku.

Vo veku 84 rokov zomrel český filozof, vysokoškolský pedagóg a signatár Charty 77 Jan Sokol. V minulosti zastával aj post ministra školstva a kandidoval za českého prezidenta.

Bývalý český minister zdravotníctva Roman Prymula odpadol od chuti premiérovi Babišovi. Stalo sa to po tom, ako Prymula vo štvrtok poobede pre médiá povedal, že je potrebné sprísniť opatrenia a večer bol na zápase Slavie Praha v Európskej lige.

Miroslav Kollár (Za ľudí) už nebude poslancom koalície a vystupuje aj z poslaneckého klubu strany Za ľudí. Zostáva nezaradeným poslancom NR SR. Následne sa začalo hovoriť, že Kollárov odchod z koalície nemusí byť jediný.

Vláda neschválila uznesenie o zazmluvnení vakcíny Sputnik V. Uznesenie vetovala strana Za ľudí.

Vo veku 59 rokov zomrel poslanec Národnej rady za Smer a starosta obce Hurbanova Ves Ľubomír Petrák.



Echo pre obvinených

Obvinený bývalý policajný prezident Milan Lučanský, ktorý koncom roka spáchal samovraždu, podľa svedka zasahoval do vyšetrovania. Informáciu spomína anonymizované uznesenie, ktorým súd odmietol žiadosť podnikateľa Martina Kvietika o prepustenie z väzby. Zdá sa, že Milan Lučanský varoval finančníka Kvietika pred policajným zásahom.



Aj druhá správa z tejto sekcie sa týka Milana Lučanského, ktorý mal podľa Slobodníka dať aj úplatok 5-tisíc eur, aby sa nevyšetroval prípad nájdeného batohu s 300-tisíc eurami. V auguste 2017 na čerpacej stanici v Štrbe našiel brigádnik položený batoh s 300-tisíc eurami. K peniazom a batožine sa prihlásil bývalý šéf štátnej nákladnej železničnej spoločnosti Štefan Hlinka a vyvolalo to otázky, či nešlo o prostriedky z korupcie. Hlinka sa na benzínku po batoh osobne vrátil, na mieste už bola polícia a batožinu s peniazmi zadržala.

Echo o návšteve z polície mal dostať aj člen sudcovského stavu. Sudca Richard Molnár podľa dvoch svedkov vedel, že si po neho príde NAKA. Hneď ako dostal echo, podnikol rôzne kroky, napríklad vymazal údaje v mobile, ktoré by mu mohli uškodiť.

Zvyčajní podozriví

Daniel Lipšic zložil sľub a s stal sa novým špeciálnym prokurátorom. Reči R.F. na adresu tohto aktu si odpustíme.

Prešiel len týždeň, odkedy dostal Interpol zákazku na chytenie špekulanta Suchobu a z Dubaja už prichádzajú správy o jeho dolapení. Dobrá prácička.

Zanedbanie zo strany príslušníkov Zboru väzenskej a justičnej stráže sa v prípade požitia liekov Monikou Jankovskou nezistilo. Vyplýva to zo záveru mimoriadnej previerky banskobystrickej krajskej prokuratúry.



Tá istá osoba by sa mala dostať na slobodu presne po roku od zadržania. Rozhodol o tom sudca špecializovaného súdu, no po odvolaní prokuratúry väzbu ešte posúdi Najvyšší súd. Lehota Jankovskej väzby sa skončí 11. marca. Po novom by mala nosiť monitorovací náramok a tiež by mala byť pod dohľadom úradov.

V Martine sa udiala brutálna vražda. Dvojica mladíkov, poháňaná motívom získania pocitu „aké to je zabiť človeka“, nadviazala náhodný kontakt s poškodeným. Túžba vidieť ľudský mozog ich nepriviedla na štúdium patológie, ale do opusteného krytu civilnej obrany v areáli bývalých ZŤS, kde poškodeného pozvali na konzumáciu alkoholu. Tam mu oznámili, že je to jeho posledný deň v živote a potom dokončili svoj zvrátený plán. Vyšetrovateľ ich za tento čin obvinil vo veci úkladnej vraždy. Ak im súd preukáže vinu, hrozí im až doživotie. Významnú rolu pri výške trestu zohrá aj fakt, že sa skutok udial počas núdzového stavu.

V inom meste spôsobil rozruch iný muž. 41-ročný Ľudovít zabil v byte v Kežmarku svojich rodičov a potom odišiel do miestneho Tesca, kde 7 hodín s nožom v ruke zadržiaval pracovníčku z oddelenia mäsových výrobkov. Rukojemnícku drámu sa polícii podarilo ukončiť a páchateľa zatkla.

Finančnej správe sa podaril historický úlovok. V rámci akcie Čierny Panter odhalila doteraz najväčšiu nelegálnu výrobňu cigariet v Lučenci. Kriminálny úrad finančnej správy zaistil 24,6 milióna kusov cigariet, vyše 44 ton tabaku vrátane strojov na výrobu cigariet. Palec hore.

Z minulosti finančnej správy k nám prichádza František Imrecze, ctený to nominant Smeru a bývalý riaditeľ spomínanej inštitúcie, ktorý teraz síce sedí vo väzbe za utajené zmluvy v desiatkach miliónov, ale keď ešte nesedel, tak sa mu podarilo zabezpečiť si slušné bývanie. Trojpodlažná vila exšéfa daniarov stála takmer pol druha milióna. Ďalšie peniaze zhltla rekonštrukcia. Nehnuteľnosť s výhľadom na Dunaj tak prevyšuje Imreczeho oficiálne príjmy. Odkiaľ na to chlapec zobral?

A koncom pracovného týždňa vypovedal na polícii R.F., a potom sa zlostil, odkiaľ o tom vedeli novinári.

3. výročie vraždy Jána a Martiny

Tretie výročie vraždy Jána a Martiny si nepripomíname spoločne na námestiach, ale skromne, každý sám vo svojom obydlí. Pripomínajú nám ho aj nové dôkazy, ktoré plánuje predložiť prokurátor Vladimír Turan. Jedná sa o správy medzi volavkou Mariana Kočnera Alenou Zuzsovou a jej dcérou, doteraz nezverejnené videosekvencie zo sledovania novinárov, USB kľúče z Kočnerovho domu a dokonca aj záznam o tepe Zsuzsovej srdca. Budeme držať palce, aby to pomohlo usvedčiť objednávateľa vraždy.



Iné

Týždeň začal zhurta. Hneď v pondelok sme sa dozvedeli správu, že ženy nad 40 rokov si budú musieť za ukončenie tehotenstva do 12. týždňa zaplatiť. Po novom zákrok nebude hradiť zdravotná poisťovňa, ak ho chce žena podstúpiť na vlastnú žiadosť. Vyplýva to z novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva, ktorá nadobúda platnosť od marca. Tomuto sa hovorí podstatná zmena zákonov čase pandémie. Poslanci si zaslúžia veľký potlesk. V stoji. Irónia zapnutá, pre istotu.

V ten istý deň sa poslanec a predseda školského výboru Richard Vašečka (OĽANO) rozhodol, že na najbližšom zasadnutí poslaneckého klubu OĽANO navrhne odvolať poslankyňu Janu Bittó Cigánikovú (SaS) z postu predsedníčky zdravotníckeho výboru. Dôvodom je, že sa mu nepáčia hysterické výkriky. Jednému by sa zdalo, že to môže súvisieť so schváleným zákonom ohľadom spoplatnenia interrupcií. Autor dumá o tom, že v prípade existencie rubriky blbec týždňa, by práve tento poslanec bezpečne triumfoval v posledných dvoch týždňoch, pričom nie je vylúčené, že by to v novom týždni dotiahol aj na hetrik. A je dosť možné, že do konca volebného obdobia by medailami naplnil aj väčšiu vitrínku v obývacej izbe. Cítiť tam potenciál.

Spoločnosť Optifin Invest Michala Lazara a Alexeja Beljajeva vstúpila do ŽOS Vrútky a spolu s doterajším vlastníkom, logistickou spoločnosťou Budamar, bude túto firmu kontrolovať. Optifin, ktorý má vo svojom portfóliu napríklad aj popradskú Tatravagónku, zároveň vstúpil aj do spoločností ŽOS-EKO, ŽOS-Medika a ŽOS Trading. Tie bude kontrolovať spolu s Budamarom a podnikateľom Víťazoslavom Moricom.

Po týždňovej prestávke sa na tieto stránky vracia bývalý bábkový premiér Peter Pellegrini, ktorý vyzýva vládu, aby podala demisiu do rúk prezidentky.

Tému, ktorá by mala byť stredobodom pozornosti popri riešení pandémie konečne načalo ministerstvo financií zverejnením informácií o tom, do čoho chce Slovensko investovať zhruba šesť miliárd eur z fondu obnovy. Najviac (34 percent) pôjde na zelenú ekonomiku. V tejto oblasti chce ministerstvo financií urobiť päť reforiem, ktoré si dokopy budú vyžadovať investície vo výške 2,17 miliardy eur. Toto si zaslúži byť pod drobnohľadom.

Premiér a jeho minister

Ďalšia výzva na odchod ministra zdravotníctva Mareka Krajčího prišla od trojice bývalých ministrov zdravotníctva. Ten cez hovorkyňu Zuzanu Eliášovú naznačil niečo v zmysle, že výzvy na odchod ministra zdravotníctva v čase pandémie sú snahou o zviditeľnenie sa, pandémiu neriešia a nemáme čas na experimentovanie (treba poslať depešu na úrad vlády).

A labilný jedinec z úradu vlády si za ten čas robil ankety, či nakúpiť ruskú vakcínu Sputnik V poza chrbát EÚ. Avšak, dá sa to pochopiť. Ide o jeho tradičnú pracovnú metódu, kedy verejnosť zahlcuje zbytočnými témami, špičkuje nálady v spoločnosti do extrémnych výšok a potom ich zas nechá vyšumieť. Aj nákup Sputnika môže-nemusí vyšumieť už po víkende alebo za pár dní, ale blbá nálada ostane. K téme mal aj tlačovku, kde zaútočil na tých, na ktorých chcel a okrem toho aj klamal. Často. A to je škandál, lebo to predtým nikdy nerobil. Či? Dozvedeli sme sa, že vraj sa už dohodol s akýmsi Rusom na nákupe 2 miliónov vakcín, čo v prvom rade potvrdzuje, že zase hrá svoje podlé hry (príklad: keď oznámil nemeckej kancelárke, že sa chystáme plošne testovať o čom sa prezidentka dozvedela z médií a nemohla mu svoje výhrady predostrieť dopredu), ktorých účelom je na niekoho útočiť, zvádzať vinu a pred národom z neho vytvárať toho zlého; a v druhom rade je to odrazom zúfalstva alebo veľmi zlej vlastnosti, že vsádza na kartu mizernej hodnoty (ešte horšej ako pri celoplošnom testovaní), ktorá nemá potenciál dramaticky zlepšiť situáciu. Zrejme tie vakcíny ani nenakúpime a čoskoro na túto epizódu v rýchlom slede dejín zabudneme, ale je možné, že poslušný minister zdravotníctva na to dá svoju hlavu. Síce z neho srší nekompetentnosť, no aj on musí aspoň trošku tušiť, že za súčasnej situácie by sme si s týmto nákupom nepomohli. Z rôznych dôvodov, napríklad čakať do júna 20.., kým nám ich Rusi dodajú, asi nebudeme.

A na túto nahrávku od premiéra čakal za sieťou pripravený R.F. Do mysle sa pri mnohých premiérových krokoch často tlačí stará myšlienka o tom, či premiéra platí Smer, alebo to robí pre vlastné potešenie. Alojz Hlina pred voľbami povedal, že on verí tomu, že Matovičovi za to nič neplatia. Môžeme veriť aj my, ale nepekným poznaním je, že hlavným dlaždičom neosvetlených chodníčkov pre mafiu je Igor Matovič.

Citát týždňa

"Aj sme plakali, ale nepomohlo,“ komentuje minister zdravotníctva Krajčí situáciu z decembra, kedy vláda neschválila skorší a prísnejší lockdown.

Dobre vedieť I.

Zdá sa, že niektorí poslanci najsilnejšej vládnej strany Oľano majú mimoriadne dôležité úlohy. Zbierať prehrešky koaličných poslancov voči koalícii a zapisovať im čierne body. Dobre vedieť.

Dobre vedieť II.

Bývalý najlepší minister vnútra Robert Kaliňák, za siedmimi horami a siedmimi bambusmi známy aj ako brat Pho, vedno s 30-timi zhrozenými poslancami, ktorých zastupuje, žiada Ústavný súd o vyhlásenie protiústavnosti paragrafu zákona, ktorý hovorí o povinnom ukladaní trestu prepadnutia majetku. Podľa Kaliňáka a hlavne poslancov Smeru môže ísť o krutý a nehumánny trest. Jasné. Pri predstave odobratia nelegálne nadobudnutého majetku určitým osobám, sa autorovi až slzy do očí tlačia. Z toľkej nehumánnosti, samozrejme.

Pozitívne správy týždňa

Petra Vlhová získala dve medaily na majstrovstvách sveta v Cortine d'Ampezzo.

Tenista Filip Polášek je prvým slovenským mužom, ktorý vyhral titul na grandslamovom turnaji. Podarilo mu to vo štvorhre spoločne s Chorvátom Ivanom Dodigom na práve skončenom turnaji Australian Open v Melbourne.



*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.