Výživný týždeň III. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Hádka za miliardu a ďalší mŕtvy obvinený

Pri sčítaní obyvateľov budeme môcť uviesť dve národnosti. Informoval o tom štatistický úrad, ktorý stiahol návrh na vypustenie otázky o druhej národnosti zo sčítacieho formulára.

Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS) vyzýva vládu SR, aby do testovania obyvateľstva na ochorenie COVID-19 zaviedla zrozumiteľný systém manažovania.

Vlani na Slovensku zomrelo takmer 59-tisíc ľudí. Rok 2020 sa zapísal ako rok, kedy u nás zomrelo najviac ľudí od 2. svetovej vojny.

Režim na hraniciach sa sprísni, kontrolovať chcú každého jedného človeka. Smelý plán.

Film Správa režiséra Petra Bebjaka sa do 15-členného užšieho výberu v kategórii Najlepší cudzojazyčný film nedostal, o sošku Oscara nezabojuje.



Zvyčajní podozriví

Vyšetrovanie bývalého generálneho prokurátora Dobroslava Trnku v prípade zneužitia právomoci verejného činiteľa v kauze Gorila je ukončené. "V trestnej veci vedenej vyšetrovateľom Národnej kriminálnej agentúry proti obvinenému Dobroslavovi T. bolo vyšetrovanie ukončené. V mesiaci február je naplánované preštudovanie vyšetrovacieho spisu s obvineným a s jeho obhajcom a po preštudovaní bude predložený na príslušnú prokuratúru aj s návrhom vyšetrovateľa, čo možno očakávať koncom tohto mesiaca," uviedol hovorca Prezídia Policajného zboru Michal Slivka.

Colníci popreli fámu, ktorú šíri Ján Baránek a niektoré dezinformačné weby, že zadržali kamión s liekom ivermektín. „Finančná správa nezadržiava žiaden kamión s ivermektínom, keďže žiaden takýto kamión neexistuje.“

Na podnikateľa Michala Suchobu, ktorý je trestne stíhaný pre podozrenia z podvodov pri IT zákazkách, vydal špecializovaný trestný súd v pondelok zatykač. Suchoba je spolumajiteľom spoločnosti Allexis Group. Je obvinený z členstva v zločineckej skupine a z porušovania povinnosti pri správe cudzieho majetku. Zvyšok skupiny, ktorej hlavou bol podľa obvinenia oligarcha Jozef Brhel, je už vo väzbe. Obvineného Suchobu bude hľadať Interpol.

Finančník Martin Kvietik, obvinený v rámci minuloročnej policajnej akcie Dobytkár, bude naďalej väzobne stíhaný.



Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) nechce prehodnocovať dôvody väzby, zmeniť by sa však mohli podmienky väzby. Rezortná šéfka chce zachovať dôvody väzby. Kolúznu, útekovú a preventívnu väzbu považuje za dostatočnú a v súlade s európskym štandardom.

Počet prokurátorov a štátnych zamestnancov na Úrade špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) by sa mal zvýšiť. Vyplýva to z návrhu na zvýšenie počtu osôb určených na plnenie úloh ÚŠP, ktorý v stredu schválila vláda SR.

Bývalý štátny zásobovač Kajetán "zlatá tehlička" Kičura možno pôjde na slobodu. Sudca pre prípravné konanie Špecializovaného trestného súdu vyhovel žiadosti obvineného o prepustenie z väzby na slobodu. Rozhodnutie však nie je právoplatné, prokurátor podal sťažnosť a rozhodovať tak bude Najvyšší súd.

Voľným replikovaním slov istého predsedu sa dostávame k poznaniu, že ďalšou obeťou monštruóznej zločineckej organizácie, (ne)kontrolovateľne bujnejúcej za bývalých vlád, sa stal František Böhm. Jeho telo sa našlo v jeho dome a postrelená žena skončila v nemocnici. Podľa prvotných správ z polície ide o samovraždu. Bývalý SIS-kár bol zadržaný ešte vlani v rámci akcie Božie mlyny. Potom sa stal jedným z tých, ktorí začali spolupracovať s políciou pri vyšetrovaní aktuálnych korupčných káuz. V polovici decembra 2020 bolo zrušené jeho väzobné stíhanie. Vďaka jeho svedeckej výpovedi polícia zadržala bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika a takisto to bol Böhm, ktorý polícii odhalil systém podplácania Milana Lučanského. Práve od Böhma bral Lučanský podľa obvinenia úplatky celé roky. Po smrti sa voči nemu trestné stíhanie zastaví, no jeho výpoveď voči ostatným obvineným bude možné použiť aj na súde, ak prokurátor vznesie obžalobu.

Klebetník vo Francúzsku a hádka za miliardu

Igor Matovič bol vo Francúzsku. Igor Matovič je známy tým, že dlho nerozmýšľa nad tým, čo povie. Keď si toto spojíte a pripočítate k tomu oslovenie na rozhovor od francúzskeho časopisu, tak čo vám z toho vyjde? Prečo sa krotiť že? No a tak opäť naložil Richardovi Sulíkovi. Netrvalo dlho a dozvedeli sme sa to aj na Slovensku.

Potom sa udiali aj iné veci. Europoslankyňa za koaličnú SaS Lucia Ďuriš Nicholsonová sa postavila pred novinárov a obvinila vicepremiérku a ministerku investícií Veroniku Remišovú (Za ľudí), členku tej istej vládnej koalície, že vďaka jej nečinnosti prišlo Slovensko o miliardu eur z eurofondov, ktoré mohlo využiť na podporu ľudí cez pandémiu. Remišová informácie Ďuriš Nicholsonovej odmieta a tvrdí, že sú klamlivé. K tomu len toľko. Už aj ty, Lucia? No týmto to vôbec neskončilo. Informácie o prepadnutí miliardy vyvrátila aj Európska komisia. Pokračovalo to detailnejšou obhajobou Veroniky Remišovej. A potom sa zase vyjadrila Lucia N., ktorá odmietla obhajobu Veroniky Remišovej. A na druhý deň sa k téme vyjadril aj jej stranícky šéf Richard Sulík. Ten sa koaličným partnerom ospravedlnil a pripustil, že bude od straníckej kolegyne požadovať ospravedlnenie. Lucia Ďuriš Nicholsonová to pojala po svojom a povedala, že sa ospravedlní v roku 2023. Tak si teda nastavte pripomienky. A potom Lucia Ďuriš Nicholsonová odišla zo strany SaS. Jej stranícka a tlačovková kolegyňa Jana Bittó Cigániková na takýto krok nevidí dôvod. Nemôže predsa za to, že stála v nesprávnej chvíli na nesprávnej tlačovke.

Iné



R.F. si síce konečne našiel bývanie a nemusí prespávať v kaštieľoch a hoteloch, ale nebol by to R.F., keby v tom nebol nejaký háčik. Autor netuší prečo, ale smola a rôzne nejasnosti okolo jeho príbytkov sa naňho lepia neustále, a aj okolo jeho najnovšieho podnájmu sa objavujú nezodpovedané otázky. Neznámu výšku podnájmu (čo nás zaujíma len z dôvodu, či poslancovi ostáva z platu dosť peňazí na ostatné životne potrebné položky) sprevádza aj záhada o rozlohe nového bytu. Prenajímateľ a zároveň poslanec Smeru Dušan Muňko totiž tvrdí, že byt nie je vôbec veľký. A to je v rozpore s oficiálnymi údajmi. Pretože jeho susedom je Samuel Vážny, syn smeráckeho politika Ľubomíra Vážneho a ten si myslí, že byt vedľa je väčší. Nech je to akokoľvek, možno stojí za úvahu, zamyslieť sa nad tým, či by pre predsedu nebolo lepšie, keby dostal miesto v nejakom štátnom ubytovacom zariadení.

Pre tých, ktorí si myslia, že poslanci si v týchto časoch lámu hlavu len nad riešením pandémie, alebo investovaním miliárd z EÚ, tu máme Richarda Vašečku z Kresťanskej únie, ktorá sa do NR SR dostala na kandidátke Oľano. Ten sa trápi s iným problémom. Dostal sa do sporu s ministrom Branislavom Gröhlingom (SaS) pre novelu školského zákona. Tá obsahuje aj možnosť vystaviť napríklad maturitné vysvedčenie či výučný list s novým menom. Vašečka sa obáva, že takúto možnosť by mohli využiť aj trans ľudia, ktorí by po zmene dokladov požiadali aj o vystavenie vysvedčenia s novým menom. A to by bol aký škandál, že?

Mimovládne organizácie Slovensko.Digital, INEKO a Nadácia Zastavme korupciu žiadajú ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí), aby odložila návrh zákona o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní. Obávajú sa totiž, že ak zákon prejde v navrhovanej podobe, oslabí sa tým kontrola verejných súťaží a narastie korupcia.

Dobre vedieť

Milan Uhrík, ktorý nie je historik, ale europoslanec, poslal rozlúčkový mail ĽS Naše Slovensko. V ňom obviňuje Kotlebu, že manželom Mikovčákovcom rozdával stranícke peniaze a chcel od nich kúpiť ich byt. Danica Mikovčáková a jej manžel sa preslávili predvolebným pornoškandálom, po ktorom sa Mikovčáková vzdala kandidatúry do parlamentu. Podľa informácií Aktualít, tip na pikantné detaily rodiny Mikovčákovcov dostal Radovan Bránik od Miroslava Suju. A ten Miroslav Suja potom nastúpil na uvoľnené miesto po Mikovčákovej. Následne si aj samotná Mikovčáková našla cestu do parlamentnej budovy. Kotleba jej dohodil miesto asistentky u jeho brata Mareka.

Pozitívna správa týždňa

Prezidentkin vážny záujem o výrobu vakcíny v našej krajiny zaujal aj premiéra, čo je síce v tejto chvíli otázne, či je to dobre alebo zle, ale budiž. Z jeho slov vyplýva, že dohody so svetovými výrobcami o možnosti vyrábať vakcíny na Slovensku sú na dobrej ceste. No je potrebné pripraviť domáce kapacity.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.