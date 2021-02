Výživný týždeň III. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: SMS-kový úlet, oligarcha vo väzbe a Lipšic na špeciálnej prokuratúre

Prezidentka SR Zuzana Čaputová počká s odvolaním rektora Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave Miroslava Fikara. Dôvodom je správna žaloba podaná Fikarovým právnym zástupcom.

Poslanci Národnej rady SR zvolili v piatok vo verejnej voľbe za špeciálneho prokurátora advokáta a exministra Daniela Lipšica. Zo 117 prítomných poslancov ho podporilo 79.

Novým riaditeľom Transparency International Slovensko bude Michal Piško. V apríli nahradí vo vedení Gabriela Šípoša, ktorý vo funkcii pôsobil od roku 2009.

Predsedníčkou Úradu na ochranu oznamovateľov protispoločenskej činnosti sa stala právnička Zuzana Dlugošová. Do funkcie ju v piatok zvolili poslanci.

V zamestnávaní osôb so zdravotným znevýhodnením je Slovensko na chvoste EÚ.

Prezidentka využije všetky svoje medzinárodné kontakty, aby sa výroba vakcíny proti ochoreniu Covid-19 na Slovensku stala realitou.

Ľudia si budú môcť vybrať medzi gastrolístkami a peniazmi, poslanci schválili novelu Zákonníka práce.

Zvyčajní podozriví

Bývalá štátna tajomníčka na ministerstve spravodlivosti za druhej vlády Smeru Monika Jankovská požila v banskobystrickej väzbe lieky a previezli ju do nemocnice v tomto meste. Použila typ liekov, ktoré ju neohrozovali na živote. Väznica však preventívne vedie prípad ako pokus o samovraždu. Ministerka Mária Kolíková vyhlásila, že sa pozrie na systém podávania liekov vo väzniciach a prehodnotí jeho zmenu. Na druhý deň však vydal vyhlásenie aj Jankovskej obhajca. Z neho vyplýva, že Jankovská sa mala pokúsiť o samovraždu. Dôvodom má byť, že neverí, že sa dočká spravodlivého procesu. Koho by nezaujímalo, čo si o tom myslí R.F., ten môže teraz preskočiť na ďalší odstavec. Bývalý trojnásobný, a tým aj samozrejme najúspešnejší, premiér krajiny je presvedčený, že osoba ktorej po jej zatknutí poďakoval za kus dobrej roboty sa dostala do pazúrov monštruozného policajného štátu. A toto je logické vyústenie tohto stavu.

Sudca rozhodol o väzbe pre bývalého šéfa finančnej správy Františka Imreczeho.

Ústavný súd SR odmietol ako zjavne neopodstatnenú sťažnosť Jozefa Majského v súvislosti s postupom Najvyššieho súdu SR, ktorý mu vlani potvrdil trest deväťročného väzenia.

Oligarcha Jozef Brhel podstúpil niekoľkohodinový výsluch a potom ho hospitalizovali na psychiatrii. Neskôr súd rozhodol, že oligarcha bude stíhaný väzobne.

NAKA zasahovala v objekte bratislavského hotela Aston, kde sídli spoločnosť Taper. To je rodinný podnik bývalého ministra hospodárstva Petra Žigu (Hlas), ktorý sa za roky svojej existencie vypracoval na najväčšieho obchodníka s drevom na našom trhu.

NAKA takisto začala trestné stíhanie v súvislosti so statusom s fotografiou hákového kríža, zverejnenom na oficiálnom profile premiéra Igora Matoviča na sociálnej sieti. Má sa jednať o prečin sympatie k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu základných práv a slobôd. Túto informáciu potvrdil Martin Dorčák, asistent poslanca Richarda Rašiho. Práve Dorčák je autorom tohto bizarného trestného oznámenia.



Obvinený spolumajiteľ Penty Jaroslav Haščák chcel byť v čase, keď bol zobratý do väzby, filantropom. Uvažoval nad darom ilavskej väznici v hodnote 50 až 100-tisíc eur. Nakúpiť vraj chcel obliečky, počítač i oblečenie pre väzňov. Riaditeľ o tejto štedrej ponuke porozprával pracovníkom NAKA.

Expolicajt NAKA Milan Žáčik je podozrivý, že prenasledoval svoju manželku. V kauze Očistec je už stíhaný pre členstvo v skupine bödörovcov a z korupcie. Žáčik podľa obvinenia ešte ako policajt sledoval v roku 2015 Igora Matoviča a Daniela Lipšica.



Krajský súd v Bratislave v priebehu decembra a januára potvrdil vydané neodkladné opatrenia o prevedených majetkoch odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka. S majetkom po odsúdenom tak nemôžu súčasní majitelia nijako nakladať. Takto by to malo byť stále a malo by sa to pri exponovaných osobách diať promptne.

Z regiónov

A je to tu! Opäť. Poznáme nový dátum dokončenie tejto stavby storočia. Veľdielo má byť odovzdané do prevádzky v roku 2023. A dokončiť ho má spoločnosť Skanska. Veľa šťastia teda.

Záhada okolo troch turčianskych starostov (Ratkovo, Slovany, Kláštor pod Znievom) v uplynulom týždni opäť ožila. Paranomálnym javom z Turca sa v uplynulom týždni venovali v relácii RTVS Reportéri. Pre nezasvätených. Z troch obcí malo byť papierovo odvezených 6200 ton enviro odpadu, akurát že takéto množstvo videl asi len papier a nie pôda v katastri týchto obcí. Záhada pokračuje aj tým, že firmy, ktoré sa podieľali na prevoze odpadu vlastnili bezdomovci alebo ľudia, ktorí nevedeli, že v niečom podnikajú a od týchto "majiteľov" sa nitky združujú k jednému človeku. Chutne zaujímavé je aj akési družstvo v mini dedinke Folkušová, kde rančer a majiteľ toho objektu poskytuje jednu budovu ako schránkovú firmu pre záujemcov. Napríklad, keby sa mu pozdávali reportéri z Reportérov, myslel by si že sú dobrí ľudia a mali by záujem zaregistrovať si firmu na jeho adrese, tak by im na tento úkon dal súhlas. A to je true story.

Fakultná nemocnica s poliklinikou v Žiline predložila ministerstvu zdravotníctva investičný zámer pre vybudovanie novej nemocnice. Súčasný komplex je v žalostnom stave.

V komárňanskych lodeniciach sa po dlhých rokoch zrodila nová luxusná loď. Albertinu, 110 metrov dlhú výletnú loď, určenú pre pasažierov na Dunaji, Mohane a Rýne, v utorok prvýkrát spustili na vodu pomocou lodného výťahu.

Iné

Školy sa budú nejakým spôsobom postupne otvárať. Detailnejší rozbor situácie si autor rád odpustí. Azda bude stačiť konštatovanie, že splniteľnosť predpovede Julesa Verna ohľadom dvoch rokov prázdnin začína byť v ohrození, no ešte nič nie je stratené.

Facebookom sa zase šíril výživný hoax, ktorý do úst Vladimíra Putina vkladal výroky, ktoré neodzneli. Boli to však výroky, ktoré každého správneho konšpirátora zahrejú pri srdci a preto mal hoax v čase písania článku vyše 25 000 zdieľaní.

Existujú rôzni ľudia. Jeden taký človek, ktorý má funkciu, ale tak trochu nevie čo s ňou, sa volá Marek Krajčí. Uplynulý rok strávil letnou hibernáciou a občasnými zívnutiami, no a mohlo by sa zdať, že v januári sa už prebudil. Povedal, že tzv. tvrdý lockdown situáciu nepomohol zlepšiť tak, ako sme očakávali. Potom povedal niečo iné, pokojne si vyberte čo je vám milé. No a keďže sme v takej situácii, v akej sme, musíme nasadiť aj iné kalibre. Smsky. Napríklad. Slováci sú historicky zvyknutí na rôzne šialenosti a ich odolnosť voči bizarnostiam je ohromná, no realizácia tohto nápadu by tieto ich vlastnosti poriadne preverila. Aby toho nebolo málo, tak vyšlo najavo, že chýbajú striekačky, ktoré potrebujeme na očkovanie, ale za to určite môžu nejakí múdrosráči alebo smerácki kazisveti. No a nakoniec, ten istý Marek Krajčí povedal aj to, že pokiaľ sa budú robiť dodatočné zmeny v covid automate, tak je ochotný odstúpiť. Potom sa tie zmeny udiali a v čase uverejnenia článku je ešte stále ministrom. Prirodzene.

Osoba, ktorá sa volá Peter Pellegrini, si často svojim konaním vypýta zmienku na týchto stránkach. Nebolo tomu inak ani v minulom týždni, keď sa tento multitalentovaný jedinec vyjadroval k vakcinácii. A potom sa k jeho vyjadreniu musela vyjadriť herečka a moderátorka Kamila Magálová:„Dnes som si na RTVS vypočula slová p. Pelegriniho, ktorý sa obul do očkovacej kampane Vakcína je sloboda, do ktorej aj mňa oslovili. Neváhala som ani chvíľu, lebo zaočkovať sa určite chcem. Tým pádom som dala svoje rozhodnutie aj verejne najavo. Pelegrini nás nazval “hviezdičkami”, čo pri mojom veku je dosť smiešne a trocha aj za čiarou. Zrejme ma dávno nevidel, keďže v operetách neúčinkujem. Ale čo ma najviac pobúrilo, bolo to, keď tvrdil, že vraj sme za to dostali honorár a boli prednostne zaočkovaní. Je to klamstvo, všetci sme to robili bez nároku za honorár, zaočkovaná tiež nie som, počkám si, kým príde na mňa rad.“

Potom existuje iný človek, kedysi aj kandidát na prezidenta, dnes herec. A príležitostný komentátor. Volá sa Milan Kňažko a zrejme sa zaľúbil do Igora Matoviča. Kto neverí, nech beží pozrieť na Aktuality jeho komentár. Také zaľúbenie do politika nie je v prírode nič výnimočné, ale od bývalého seriózneho prezidentského kandidáta by človek čakal viac, ako len obhajobu, že Matovič za sebou nemá (známych) oligarchov.

Ďalej si rozpovieme príbeh o jednom mužovi a jeho pracovnej metóde. Osoba sa volá bratislavský Che alias boľševický troll. Ten kruto naložil Danielovi Lipšicovi na vypočúvaní kandidátov na špeciálneho prokurátora. Spýtal sa ho, či od neho Američania niečo chceli na výmenu, keď študoval vo Washingtone. Lipšic mu rozšíril geografické obzory tým, že mu vysvetlil, že Harvard sa nenachádza vo Washingtone. No keby ste to čítali u boľsevika na profile (ako prečo by ste to robili?!), tak on vám to podá ako neskutočnú nakladačku Lipšicovi.



Dobre vedieť I.

František Majerský, prezident Slovenskej komory zdravotníckych záchranárov sa u Braňa Závodského na Exprese (celú reláciu si môžete vypočuť tu, oplatí sa) vyjadril, že záchranári nemajú nárok na odmeny pre zdravotnícky personál v prvej línii. Lebo nie sú v prvej línii. Ministerstvo zdravotníctva ich tak neeviduje. Dobre vedieť. No smutné. Veľmi smutné.

Dobre vedieť II.

Existuje aj taký človek, ktorý sa volá Marian Kotleba a okrem toho že je fašista, je to aj vedec - amatér. V rámci výskumu podstúpil skúšobné obesenie sa na mikine, vydržal 15 sekúnd a - prežil. A potom oznámil, že mu nič nie je. O tom má autor - hoci nie je doktor - veľké pochybnosti.

Pozitívna správa týždňa I.

Petra Vlhová dosiahla premiérové pódiové umiestenie v rýchlostných disciplínach, keď sa v nemeckom stredisku Garmisch-Partenkirchen umiestnila v Super-G na krásnom druhom mieste. Zatiaľ si drží prvenstvo v bodovaní Svetového pohára, no už sa na ňu doťahuje Lara Gut-Behrami.

Pozitívna správa týždňa II.

Matúš Vallo sa dostal medzi kandidátov na ocenenie pre najlepšieho starostu sveta. O titul, ktorý každé dva roky udeľuje organizácia The City Mayors Foundation, sa uchádza 32 starostov z celého sveta.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.