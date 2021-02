Výživný týždeň II. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Pellegrini lieta za kultúrou a NAKA krúži okolo Smeru

Pred sto rokmi sa v Prahe uskutočnila premiéra hry Karla Čapka R.U.R., čo je skratka pre Rossumovi univerzálni roboti. V Čapkovej hre bolo prvýkrát použité slovo robot.

Tatry mountain resorts ohlásili prepúšťanie, zrušia 260 pracovných miest.

Poslanci Národnej rady schválili novú Obrannú stratégiu. Dokument hovorí, že základným cieľom obrannej politiky Slovenskej republiky je zachovanie jej zvrchovanosti, územnej celistvosti a nedotknuteľnosti hraníc.

Zvyčajní podozriví

"Dušan K. je obeťou voľby špeciálneho prokurátora," rozprával nám R.F. Len tak, aby reč nestála. A pre toho, kto by čakal, že Dušana K. nazve capom záhradníkom, prišlo nevyhnutné sklamanie. Nie je známe, že by predseda totiž nad takouto možnosťou nepremýšľal, zato však verejne naznačil, že na odstránenie Kováčika mohla byť vypísaná politická objednávka. Jedinec, nedotknutý udalosťami uplynulého desaťročia, by tomu možno aj uveril.

Brannobezpečnostný výbor vypočúval kandidátov na šéfa polície a odporučil zvoliť Petra Kovaříka. Háčik je však v tom, že koaliční poslanci z Sas, Za ľudí a dokonca aj Sme Rodina za Kovaříka nehlasovali a zhoda na jeho mene sa udiala medzi časťou Oľano, Smerom a Kotlebovcami. Minister Mikulec (Oľano) ho nakoniec vymenoval.

Pojednávanie v kauze prípravy vraždy podnikateľky Silvie Volzovej vytýčené na štvrtok 4. februára sa pre epidemickú situáciu neuskutoční.

Bývalý poslanec Ján Marosz na sociálnej sieti informoval, že do budovy Národnej rady SR chcel vniknúť mladý muž so sekerou. Marosz bol aj očitým svedkom incidentu. Všimol si, že mladý muž kráča s taškou smerom k parlamentu. „Dostal sa až pred dvere a tam vytiahol z tašky sekeru. Kričal, že mu politici zničili život, že už nič nemá a že ho súdy odsúdili,” opísal Marosz pre Aktuality.sk.

Polícia pátra po žene z audionahrávky, ktorá sa tento týždeň šíri cez sociálne siete. Hlas hovorí o "skolabovaní" a "veľmi zlom stave" dvoch lekárov z Nemocnice Ružinov v reakcii na očkovanie. Polícia zároveň upozorňuje, že ide o klamstvo.

Už sme tu dlho nemali výživnú aktualitu z NAKA centrály. Až prišiel piatok, kedy pod rúškom včasného rána zaklopala partia z tejto inštitúcie u bývalého riaditeľa finančnej správy Františka Imreczeho. Išlo o nominanta Smeru a priameho podriadeného bývalého ministra financií Petra Kažimíra, ktorý teraz vedie Národnú banku Slovenska.

No a v ten deň vyšla aj správa, že polícia obvinila oligarchu Smeru Jozefa Brhela ako hlavu organizovanej skupiny. A zase ďalší človek blízky Smeru! Toľko osobných zlyhaní v okolí tejto strany sa len tak nevidí. A tentokrát sme sa ani nedozvedeli, čo si o tom myslí šéfinko. Pričom na začiatku týždňa pri Dušanovi Kováčikovi problémy s výrečnosťou nemal.

Úrad špeciálnej prokuratúry zaistil majetok viacerých obvinených bývalých verejných činiteľov. Konkrétne ide o týchto pánov: Tibora Gašpara, Dušana Kováčika, Norberta Bödöra ale aj bývalého vyšetrovateľa Mariána Kučerku. Od januára je zaisťovanie majetku obvinených vďaka novele zákona jednoduchšie.

Ozval sa aj nový generálny prokurátor, ktorý tvrdí, že hlavný hygienik porušil zákon, keď vydal vyhlášku, ktorou umožnil poslancom pozitívnym na covid-19 ísť rokovať do parlamentu. Dodal, že protizákonná bola aj výnimka pre vicepremiéra Štefana Holého.

Iné

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová (SaS) vyzýva na zmenu legislatívy, ktorá momentálne umožňuje za držbu marihuany podobné alebo tvrdšie tresty, ako za zabitie alebo znásilnenie.

Ak sme na jeseň opisovali prípravy ako náročné, skutočný význam tohto slova sme pochopili až teraz." Týmito slovami reagovala primátorka Zvolena Lenka Balkovičová na otázku, ako zvládali prípravy na víkendové plošné testovanie. Viacerí starostovia a primátori ich označili za chaotické a hektické. Štát kritizujú za to, že podmienky testovania vyhlásil neskoro a ešte ich aj za pochodu menil.

ĽSNS definitívne opúšťajú europoslanec Milan Uhrík, a ďalší intelektuálni velikáni ako Milan Mazurek, Ondrej Ďurica, Miroslav Suja, Eduard Kočiš a Miroslav Urban. Vodca bude potrebovať nových ťahúňov. Teoreticky to môžu poskladať takto. Verbálnu propagáciu kotlebovej strany v mediálnom priestore zrejme preberie Peter Krupa a o šírenie straníckych posolstiev na sieti sa postará Mizík.

Poslanci sa venovali aj iným udalostiam ako pandémii, interrupciám a hľadaniu peňaženky Ladislava Kamenického. Zamestnávala ich debata o blížiacom sa elektronickom sčítaní obyvateľstva. Rozdelili sa na dve skupiny. Jedna bola za to, aby občania mohli vypísať len jednu národnosť, tá druhá skupina preferuje zakrúžkovanie dvoch národností.

V diskusnej relácii u Braňa Závodského na Exprese sa objavil Boris Kollár, ktorý mal čo vysvetľovať. Postupne. Najprv vysvetľoval ako to bolo v tej nemocnici, čo ukončil ďakovačkou celému personálu, i všetkým slovenským zdravotníkom, s malou výnimkou troch problémových osôb, s ktorými mal u sv. Michala nezhody. Neskôr vysvetľoval Holého udelenie výnimky Holému, o čom nič nevedel a bez poznatkov sa k tomu nevedel vyjadriť. No zároveň moderátora aj verejnosť ubezpečil, že hriešnikovi už dohovoril, že takto sa to, do psej matere, nerobí! A do tretice vysvetľoval otvorenie vlekov pred sviatkami, čo si tiež pamätáme akosi inak, ako sa nám to pán predseda snažil v pamäti poopraviť. No a na koniec sa reč dostala aj k prípadnému ďalšiemu plošnému testovaniu, ktoré odmietol. A nechal tak stáť vynálezcu testovacej atómovky osamelého ako kôl v plote. Holt, aj to je ťažký údel vedcov.

Odvážna česká občianka zastavila lupiča na jednej bratislavskej benzínovej pumpe tým, že ho do príchodu polície zdržovala orálnym sexom. Po ich príchode ho odovzdala do rúk zákona. Jedinou otázkou, ktorá trápi štatistikov a verejnosť je, či v nadväznosti na tento incident neporastie kriminalita na pumpách.

Objavila sa aj informácia o novej análnej metóde testovania, ktorú vymysleli Číňania. Pre slovenského občana je to nepodstatná informácia. Pokojne a rýchlo na to môžete zabudnúť. A hlavne - nehovorte to Igorovi Matovičovi. Dohodnuté? Pssst!

Dobre vedieť

Predstavte si, že aj Peter Pellegrini mohol byť vovedený do omylu. Stalo sa to na Silvestra v roku 2019. A mohlo to prebehnúť takto. Peter P. dostal ako prominentný fanúšik pozvanie od slovenského tenoristu na podujatí, kde mal vystúpiť. V Drážďanach. A Peter P. bol nútený, v rámci propagácie a podpory špičkového umenia, narýchlo naštartovať vládny špeciál a letieť tam. Tento priebeh udalostí síce pochádza z ne-o-ve-re-né-ho zdroja, ale pri Pellegriniho schopnostiach, nie je nemožné, že to nebolo takto. Následne, a tým myslíme 1.,2, alebo 3. januára 2020 sa písalo, že Pellegrini bol v Drážďanoch podporiť slovenského umelca a mnohí ľudia si od toho času pamätajú jeho meno, lebo expremiér ho výborne spropagoval. Či? Či?

Pozitívna správa týždňa

Zdeno Chára strelil svoj prvý gól v drese Washingtonu Capitals, do ktorého sa presunul pred začiatkom novej sezóny NHL.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.