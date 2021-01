Výživné sviatočné menu

Pred výživnými chodmi rozbiehajúceho sa roka prinášam krátky súhrn udalostí, ktoré sa nezastavili ani počas sviatočných dní uplynulého roka a zhurta vhupli aj do roka nového.

Okamžite po sviatkoch sa do práce vrátili naši poslanci. A ešte aj to vzbudilo veľkú nevôľu občanov. Tomuto národu ťažko ulahodiť. Poďme sa pozrieť čo sa stalo.

Ono to vlastne bolo tak, že prišli do práce kvôli tomu, aby zabránili prepadnutiu núdzového stavu, ktorý mal skončiť 29. 12. 2020 - a po ňom mohla nastať v nemocniciach anarchia. Aspoň tak to bolo vykresľované. Lenže na toto hlasovanie museli prísť aj pozitívni poslanci. A tí boli od negatívnych oddelení plentou. A písal sa rok 2020. Zlé jazyky tvrdili, že online hlasovanie nestihli poslanci pripraviť kvôli tomu, že počas roka riešili diplomovky, potom bolo leto, priebežne a sústavne riešili interrupcie a niektorí ešte aj vozili občianky v núdzi do lekárne. Počas núdze. No celé sa to dá čítať aj inak. Ako kolegiálna snaha zapojiť do hlasovania poslanca Mizíka, ktorý by sa online hlasovania asi nevedel zúčastniť. A to by bolo aké diskriminačné!

Do práce vlastne pozitívni poslanci ani nemuseli prísť. Stačilo, aby Peter Pellegrini s jeho partiou zdravých smerákov hlasákov prišiel krajine píchnuť a zahlasovať za možnosť predĺženia núdzového stavu. Lenže, on bol zaneprázdnený písaním protivládnych statusov a organizovaním predčasných volieb.

Igor Matovič bol pozitívny a preto sa z domáceho pohodlia mohol venovať svojim koníčkom - na internete sa v tom čase objavila anketa o očkovacích termínoch členov jeho rodiny.

Prišla vakcína a ako prvého pichli doktora Krčméryho. Lenže internetoví odborníci na vakcináciu zistili, že tam nemal ihlu a ďalej to už určite poznáte. Vymyslená vakcína, vymyslený covid, vymyslené lockdowny. A to všetko namierené hlavne proti Slovensku. Idú po nás!!!!

Do toho všetkého sa ešte aj bývalej tenistke a dnes mamičke na materskej Dominike Cibulkovej, prihodila podivuhodná udalosť, pri ktorej bola odhalená jej tajná identita členky prvej pandemickej línie. Legenda hovorí, že len tak šla ako doprovod po nemocnici, zakopla a pri všetkej smole padla odhaleným ramenom na ihlu s vakcínou. Bruce Willis by to v origináli, bez autocenzúry, podal asi šťavnatejšie, ale on tu nebloguje. No a ak sa máme baviť vážne, tak pokiaľ táto smršť okolo Dominiky Cibulkovej nepritiahne nerozhodnutých ľudí k ihlám, tak platená marketingová kampaň by bola zbytočne vyhodenými prostriedkami.

Z Británie sa šíril nový zmutovaný vírus. Prišiel odtiaľ aj podpreseda vlády Holý, čo je mimochodom člen vlády, o ktorom nevieme, na čo je jeho funkcia dobrá (teda vieme, ale nedá sa to použiť v kontexte dobra). Že vraj tam chodil ako bežný občan do potravín. Počas lockdownu. A ako na potvoru, v tom čase na Covid-19 ochorela asi tak polovica vlády. Čo samozrejme nemusí súvisieť, ale stalo sa to. No a toto u nás voláme protiepidemiologické opatrenia. A keby sa niekto pýtal, a že niektorí novinári sa pýtali, či dodržal všetko čo dodržať mal - tak to voláme výnimka. Ale to sa oznamuje až tak mesiac po tom, ako sa zvedaví novinári pýtajú. Akoby im nestačila odpoveď, že všetko bolo v poriadku a viac sa k tomu vyjadrovať nebude. Holý je predsa zo Sme rodina, čo by automaticky malo znamenať, že nie je dôvod pochybovať o jeho slovách.

Prišli Traja králi. Aj keď kolovali fámy, že bez Gašpara sa na to vykašlú. Bol to aj deň, kedy boľševický troll napísal, že sa nakazil covidom počas mimoriadnej schôdze v parlamente a preto na Igora Matoviča podá trestné oznámenie. Rovnako to bol aj ten deň, kedy vyšlo najavo, že na danú schôdzu mal vypísanú ospravedlnenku. Nie je to nič prekvapujúce. Práve naopak, štandardný pracovný postup Ľuboša Blahu, ktorého kariéra je založená na neustálom klamaní a vytváraní alternatívneho sveta.

Obvinený exprezident Policajného zboru SR Milan Lučanský spáchal samovraždu. K ľudskému nešťastiu sa hneď zlietli supy, ktoré zvyknú na takéto príležitosti čakať. Hulákali aj táraji bez zodpovednosti za svoje slová, ktorí do éteru púšťali vlastné verzie udalostí a niekde tam za oponou bolo cítiť z akého smeru vietor fúka. Také množstvo prostonárodných povestí sa u nás naposledy šírilo o Andrejovi Kiskovi. Veľký rozdiel je však v tom, že tentokrát na tieto povesti rýchlo nabehli aj niektorí ľudia zo štandardných médií. Pri bývalom prezidentovi to trvalo dlhšie, kým sa aj zo štandardných médií ozývali spochybňujúce hlasy.

O niekoľko dní sa konal aj pohreb. A čuduj sa svete, zúčastnilo sa ho šesť stoviek ľudí. Stále bol lockdown. A takúto situáciu voláme výnimka. Jasné, veď prečo nie? Veď sme len v zatiaľ najhoršej fáze pandémie a ľudia stále chápu, že opatrenia treba dodržiavať a nemajú tendenciu ich obchádzať. Že? Chutnou zhodou okolností je stretnutie "elity", ktorá sa zúčastnila pohrebu a ktorá sa vyjadruje k okolnostiam samovraždy. Podobne zložená skupinka bola aktívna aj pri bývalom prezidentovi. Napríklad aj sud-ca. Aj ten druhý.

Richard Sulík pred Silvestrom odišiel do Dubaja. Nezúčastnil štyroch rokovaní vlády. Ani hrdzavou dýčkou nešpáral pomedzi rebrá Igora Matoviča. Lebo nemal dobrý signál. Nemohlo ho to napadnúť niekedy zhruba na jar 2020?

Azda je na začiatku roku správny čas zaspomínať si. Pripomeňme si Igora Matoviča a Richarda Sulíka ako opozičných lídrov. V časoch, keď sa hovorilo, že Smeru je radosť vládnuť, keď má takúto opozíciu. Dnes sa to dá povedať v opačnom garde. Radosť byť v opozícii a podkurovať pod kotlom, keď vládnu Igor Matovič s Richardom Sulíkom. Snáď to aj mnohé vysvetľuje. Napríklad aj to, prečo bol hlavným predvolebným terčom Andrej Kiska a prečo Matovičových 25% Smer nevyrušilo.

Sviatky skončili. Prídu bežné dni. A ponúknu nové dobrodružstvá.

Vitajte v novom roku!