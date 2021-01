Výživný týždeň I. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Vydierač a nové sako pre Pellegriniho

Prezidentka SR podpísala balík noviel súvisiacich s druhou vlnou pandémie. Zmeny obsahujú aj zavedenie pokuty pri neoprávnenom uprednostnení osôb v poradí pri očkovaní proti ochoreniu Covid-19.

Slováci poznajú nový, upravený plán očkovania. Pribudla kategorizácia podľa veku a očkovanie rozdelili na 11 etáp.

Prví jednotlivci, vrátane prezidentky a profesora Vladimíra Krčméryho, dostali opakovanú vakcínu proti ochoreniu Covid-19.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí je ochotný podať demisiu v prípade, ak by sa robili ďalšie kompromisy z prijatého covid automatu.

Zvyčajní podozriví

Najvyšší súd SR sa bude v najbližšom období zaoberať sťažnosťou nitrianskeho podnikateľa Norberta Bödöra a podnikateľa Petra Kubu, ktorým Špecializovaný trestný súd v Pezinku nedávno predĺžil väzbu do apríla tohto roku.

Podnikateľ Ján Kolozsi, ktorý patrí do partie slovenských texasanov, čo je len honosný názov pre kšeftárov s pohonnými hmotami, má ďalší problém. V Juhoafrickej republike ulovil tigra. Potom si ho dal nelegálne doviezť na Slovensko. Za skutok mu podľa polície hrozí až 5 rokov za mrežami.

V polícii sa chystá reorganizácia. Národná jednotka boja proti terorizmu a extrémizmu sa má podľa najnovšieho návrhu zrušiť.

Podobné škrtanie plánuje aj nový Generálny prokurátor Maroš Žilinka. Takisto by chcel zrušiť samostatné oddelenie, ktoré sa špecializuje na extrémizmus. Dôvodom má byť nižšia náročnosť objasňovania takýchto trestných činov a tým možnosť riešiť takéto prípady začlenením do pracovných povinností iného oddelenia.

Richard Sulík podal trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru SR v prípade Marcela Slávika a jeho združenia, ktorý mal nezmyselnými podmienkami a požiadavkami zdržiavať proces výstavby a spôsobovať problémy developerom. "Je to človek, ktorý vstupuje do stavebných konaní s nezmyselnými požiadavkami a blokuje stavby, kým nedostane sponzorské pre svoje združenie," uviedol minister s tým, že jeho požiadavky sú typu fontánka na streche, stromy na parkovisku či konkrétny použitý špeciálny materiál. "Splňte alebo zaplaťte," dodal Sulík na margo Slávikovej stratégie.



Z regiónov

Hriňovská mliekareň dostala pokutu 135-tisíc eur za znečistenie Slatiny. Ide o najvyššiu pokutu, akú inšpekcia doposiaľ udelila. Dôvodom je mimoriadne zhoršenie vôd, ku ktorému došlo 23. augusta 2020 na vodnom toku Slatina.

Ministerstvo pôdohospodárstva zrušilo už druhé výberové konanie na šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Nikto z kandidátov totiž nesplnil stanovené podmienky.

Rakúsko lídrom v oblasti využívania obnoviteľných zdrojov. Vyplýva to zo zverejnených dát Eurostatu, pričom podiel využívania obnoviteľných zdrojov je 75 %. Rakúsko za to vďačí najmä širokej sieti vodných elektrární, ktorých je v krajine viac než 5000 a pokrývajú takmer 60 % potreby elektrickej energie. Slovensko je zas v tejto oblasti lídrom V4. Podľa Eurostatu je podiel spotreby elektriny pochádzajúcej z obnoviteľných zdrojov takmer 22%.

Vydierač a nové sako pre Pellegriniho

Uniklo že premiér Igor Matovič (to je ten, ktorý sľúbil, že odovzdá titul, keď bude schválený príslušný zákon; a keď zákon schválili, tak ho neodovzdal a upravil podmienky odovzdania) sa vyhrážal pádom vlády, ak nebudú splnené jeho podmienky. Pri riešení pandémie. Ktorú ani neriadi, lebo nie je manažérom pandémie. Vyzná sa v tom niekto?

Od súčasného premiéra k bývalému sa dostávame zistením, že Peter Pellegrini je človek, ktorému napadol geniálny plán. A ten plánoval skĺbiť s geniálnym nápadom Igora Matoviča. Skrátka, keď budú ľudia vystávať dlhé rady a mrznúť na testy, tak popritom môžu podpísať petíciu za predčasné voľby. Úplne geniálny nápad. Atómovka v oblasti petícii objavená. A spoločným menovateľom takýchto geniálnych nápadov sa zdá byť pôsobenie v premiérskom úrade.

Okrem toho dobrý sused Peter P. oslovuje aj iné strany a zväzy, ktoré by boli ochotné podieľať sa na príprave predčasných volieb. Takto sa dostal aj ku Jurajovi Hipšovi, lídrovi mimoparlamentnej strany Spolu. Ten ho poslal do čerta. Len inými slovami, keď mu pripomenul, že on ešte stratou pamäti netrpí a veľmi dobre si pamätá jeho pôsobenie v politike.

Toho istého Petra P. odfotili ako vychádza z obchodu s luxusnou pánskou konfekciou. Vysvetlenie je jednoduché. Pellegrini totiž schudol a s majiteľom obchodu bol prebrať a premerať svoje nové miery. Hoci si nevieme predstaviť bývalého a možno budúceho premiéra v obleku, ktorý mu nesadne ako riť na šerbeľ, tak takto sa to predsa nerobí, do psej matere!

Iné

Prezidentka Zuzana Čaputová sa sťažovala na komunikáciu s premiérom. Ten jej vraj neodpovedal na 3 rôzne smsky. Asi to nie je jeho komunikačná šálka kávy. Keby mu venovala status na Facebooku, určite by odpísal. Viackrát.

Vakcinačná hriešnica Dominika Cibulková sa v utorok zapojila do pomoci v rámci testovania. Vypomáhala v Národnom ústave detských chorôb v Bratislave.

Herci Michal Kubovčík a Dano Heriban sa stali terčom nenávistných útokov od internetových dezolátov. Môže za to jeden diel ich relácie Pumpa, v ktorom spoločne s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou diskutovali aj o samovražde Milana Lučanského.

Akadémia Policajného zboru v Bratislave nepredĺžila úväzky pedagógov pre opozičného poslanca Ľ. Blahu a analytika a bývalého prezidentského kandidáta Eduarda Chmelára. Autor dal palec hore hlavne za prvého menovaného a potom - potom sa vyjadril Andrej Danko, ktorý chce, aby sa obaja vrátili do zamestnania, v ktorom sú veľkým prínosom - a u autora sa objavili pochybnosti, keďže sa nemôže porovnávať s kapacitou rangu Andreja Danka.

A to by mohol byť aj koniec uplynulého týždňa, ale Lidl dal akciu na respirátory a hoci človek by povedal, že Slováci už na koronavírus neveria, tak v obchode to vyzeralo ako na jar 2020.

Dobre vedieť

Dnes si v rubrike predstavíme poslanca Martina Čepčeka (Oľano), o ktorom ste doteraz asi nepočuli a bolo to tak dobre. Pán poslanec v týždni predložil do parlamentu návrh zákona, ktorým chce zrušiť interrupcie na požiadanie ženy. Za svoje aktivity už od hnutia Oľano dostal žltú kartu, ale nechápe jej význam. Ešteže chápe ženskej reprodukcii a vytrvalo sa téme venuje.

Pozitívna správa týždňa

Začali sa medzi sebou hádať fašisti. Nevyrušujme ich.