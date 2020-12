Výživný týždeň XXXI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Krajniakova drzosť a jeden čaj pre papaláša

Slovenskú firmu Slido, ktorá vyvíja rovnomennú aplikáciu pre interakciu s publikom na mítingoch a konferenciách, kupuje nadnárodná technologická spoločnosť Cisco.

Poslanec Košického samosprávneho kraja a mesta Michalovce Milan Kaplan odchádza z hnutia Oľano. Oznámil to v pondelok s tým, že stratil to najpodstatnejšie, čo ho s hnutím spájalo, a tým je presvedčenie, že háji správnu vec.

Richad Sulík predstavil druhý balík opatrení pre podnikateľov, tzv. Kilečko 2.

Poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky a novelu vysokoškolského zákona umožňujúcu odoberanie titulov schválili v pôvodnom znení.

Parlament schválil reformu justície z pera ministerky Márie Kolíkovej. No s trpkou príchuťou.

Zvyčajní podozriví

Bývalý šéf daňových kriminalistov Ľudovít Makó priznal, že bol súčasťou tzv. skupiny bödörovcov, ktorá ovládla najvyššie pozície v bezpečnostných zložkách. Medzi rozpracovanými osobami, ktorým sa to táto skupina venovala boli aj Igor Matovič, Daniel Lipšic, či prekvapujúco, Boris Kollár. No najviac ich zamestnávala kompromitácia bývalého prezidenta Andreja Kisku. Presne odtiaľto fúkal vietor v čase vzniku káuz okolo bývalého prezidenta, ktoré výdatne živili nielen predstavitelia Smeru (a dnes Hlasu), ale aj všetky dezinformačné média a pofidérne postavičky na Facebooku.

Sudcu Romana Púchovského, ktorý je v kauze Judáš spomínaný ako kamarát Milana Lučanského, dočasne vyradili zo služieb na Špecializovanom trestnom súde.

A samotného bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského previezli z väzby do vojenskej nemocnice v Ružomberku. Okolo jeho zdravotné stavu sa špekulácie menili denne.

O post policajného prezidenta sa budú uchádzať iba dvaja kandidáti. Peter Kovařík a Štefan Hamran. Záujem o funkciu mali štyria kandidáti, nesplnili však podmienky ministerstva vnútra.



Muža, ktorý v Nitre zbesilo zaútočil na iného muža kvôli upozorneniu na rúško, ešte stále nenašli. Podľa polície nemá trvalý pobyt, a teda ho nemajú kde zastihnúť.

Križiak kšeftuje, Sulík telefonuje a papaláš Kollár čaká na čaj

Bol štvrtok a čakalo sa vymenovanie nového generálneho prokurátora. Predtým však vyšlo najavo, že Michal Gučík volal Richardovi Sulíkovi s tým, či by Maroš Žilinka mohol byť generálnym prokurátorom. Lebo kontakt na predsedu Sas sa nedá získať inou cestou, prirodzene. To sa odohralo v lete. A na vypočúvaní, ktoré sa odohralo pred dvomi týždňami Maroš Žilinka klamal a Richard Sulík mlčal. Ozval sa až po voľbe. Keď už je všetko jasné. Prezidentka teda v ten deň vymenovala Maroša Žilinku za generálneho prokurátora. Avšak jej: "Veľmi si želám, aby dnešný deň bol pamätný," má do budúcnosti potenciál byť najvážnejším omylom funkčného obdobia. Isté je, že prezidentka má okolo seba viac poradcov ako autor, no čože už mala robiť, keď nejaké zákonné dôvody na obštrukcie s vymenovaním nevidno.

Minister práce Milan Krajniak v parlamente vykšeftoval schválenie svojich prílepkov k dôchodkom. Výmenou za to, že prejde reforma ministerky spravodlivosti. Týmto novým zásahom do Ústavy sa ruší uzákonený vek odchodu do dôchodku, za ktorý mimochodom Sme rodina pred rokom hlasovala so Smerom, no pribudol aj prílepok o príspevkoch na dôchodky z platov detí. V praxi to znamená, že čím viac pracujúcich detí človek odchová, tým viac si ku dôchodku prilepší. Čiže ľudia, ktorí z nejakého dôvodu (preľudnenie planéty, zdravotné indispozície, predstava života bez detí) nemajú deti, odídu s prázdnou. Krajniakova nehorázna drzosť nespočíva len v politickom výmennom obchode, ale aj v v ďalšej sekere, ktorú križiak s bezstarostnosťou zaťal do štátného rozpočtu. Iste, treba brať do úvahy aj to, že celé to má platiť až od roku 2023 a nová vláda to môže ( bez (snáď) problémov zrušiť za príchodu. Hrozivejšie je, že Sme rodina zatiaľ dokáže dosiahnuť všetko, na čo si zmyslí, neplatia pre ňu žiadne pravidlá a taktiež nevidno silu, ktorá by ju dokázala brzdiť.

Z nemocnice u sv. Michala odchádza po 35 odrobených rokoch námestníčka pre ošetrovateľstvo. Nie je to preto, že by sa poberala do dôchodku. Je to dôsledok čajovej kauzy istého Borisa Kollára. Mária Idešicová, na ktorú za celú jej profesionálnu kariéru neboli podané žiadne sťažnosti, ba naopak, častokrát bola chválená a s jej prácou prevládala spokojnosť, musela ukončiť pracovný pomer v nemocnici. Lebo čisto náhodou ju po hospitalizácii istého nechutného papaláša čakala návšteva u riaditeľa. Od neho sa jej následne dostalo vyslovenia nedôvery. Ako inak. Nie je však jedinou zamestnankyňou, ktorá v nemocnici príde o prácu. A to všetko pre jedného papaláša a jeho nekultúrne a hulvátske spôsoby.

Na preverenie situácie v nemocnici vyzývajú niektorí koaliční poslanci. Nemocnica patrí pod ministerstvo vnútra, kde sedí Roman Mikulec (Oľano). Ten sa rozprával s jej riaditeľom a dostal uistenie, že to bolo v poriadku a námestníčka dostala na výber preradenie na inú pozíciu. Viac sa týmto prípadom nechce zaoberať. Netreba predsa ohrozovať súdržnosť koalície. Dobre teda. Však len pokračuje v nastolenom trende. Nezaoberal sa nelegálnymi protestmi a inými vecami, tak prečo by ho mali trápiť dve odchádzajúce zdravotníčky? Zároveň sa ozývajú hodnotiace hlasy, ktoré ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú pasujú za doteraz najlepšiu ministerku. Ak by niekto chcel oceňovať zatiaľ najhoršieho ministra, tak Roman Mikulec by bol jeden z favoritov a autor by nenamietal. K téme sa ozvala aj europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tá vyzýva samotného Borisa Kollára, aby promptne odstúpil z funkcie predsedu NR SR. Tomu sa dá len skandovať.

Z regiónov

Jaskyniarom sa v uplynulom roku darilo v Demänovskej doline, kde objavili nové jaskynné časti. Objavením nových chodieb sa Demänovský jaskynný systém so svojou dĺžkou 43 kilometrov stal najdlhšou jaskyňou pohoria Karpát.

Profesionálni vojaci si v Nemšovej prevzali novú techniku, ktorá bude slúžiť pre potreby Ženijného práporu v Seredi a aj pre Vzdušné sily. Ide o päť špeciálne vyvinutých UDS rýpadiel, určených napríklad na pomoc pri prírodných pohromách, priemyselných katastrofách či pri požiaroch a záplavách.



Iné

Prezidentka Zuzana Čaputová v relácii Rádia Expres premiérovi navrhla, aby zvážil vzdanie sa manažovania pandemickej situácie a prenechal to niekomu inému. Slovensko by nebolo prvou krajinou, kde sa premiér venuje svojej agende. Čakalo sa na vyjadrenie Igora Matoviča. Ten sa ozval a povedal, že on takúto manažérsku funkciu nezastáva a preto z nej nemôže ani odstúpiť. Logické.

Taký bývalý premiér Peter Pellegrini to pochopil po svojom. V jeho poňatí to znamená, že prezidentka premiérovi adresovala výzvu na demisiu. A to je, podľa Pellegriniho, ideálna príležitosť darovať Slovákom ten najkrajší vianočný darček. Ja si narozdiel od Pellegriniho myslím, že najlepšie darčeky Slovákom rozdávajú páni z NAKA.

Pokračovala aj prestrelka medzi Igorom Matovičom a Richardom Sulíkom. Sledovali ste? Poznáme už víťaza?

V januári sa bude voliť špeciálny prokurátor. Asi by sme sa mali spýtať Michala Gučíka, koho si na tomto poste predstavuje.

Premiéri európskej dvadsaťsedmičky odsúhlasili, že Únia do roku 2030 zníži objem vyprodukovaných emisií o 55 percent v porovnaní s rokom 1990. Dosiaľ bolo cieľom znížiť emisie o 40 percent do konca dekády, podľa vedcov by bol však takýto pokrok v boji s klimatickou zmenou nedostačujúci. Zdá sa, že uhlík je stále nepriateľom číslo 1 a štáty sa v komplexnejšom riešení klimatických zmien neposunuli.

V utorok sa spustila partizánska akcia. Desiatky reštaurácií a fitnescentier sa rozhodlo vykašľať na zákazy a naplno otvoriť svoje prevádzky. Patrí sa ešte podotknúť, že iniciátorom Bojujeme za gastro je Miroslav Heredoš, ktorý na svojom profile zdieľa malého nácka Miňa alebo boľševického trolla. Autor má svoj, prirodzene nepublikovateľný, názor na ľudí, ktorí lajkujú alebo zdieľajú statusy týchto elementov. Keď je iniciátorom nepovoleného otvárania človek, ktorý holduje takejto zábavke...

Až 39 percent Slovákov verí, že koronavírus je vymyslený a slúži na manipuláciu populácie. Väčšia dôvera spomedzi skúmaných 9 východoeurópskych a balkánskych krajín v konšpiračné teórie je už len v Čiernej Hore. Tak máme teda strieborné medaily, zase sme v nejakej disciplíne dobrí. Poďme si dať návleky na spätné zrkadlá a vytrúbiť sa. Úspechy treba oslavovať.



Vládny kabinet schválil návrh novely ústavného zákona o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu, na základe ktorého by mohla vláda predlžovať núdzový stav opakovane, najviac o 40 dní. Doteraz bolo možné vyhlásiť núdzový stav najviac na 90 dní. Novela ešte musí prejsť parlamentom. No, počkať, počkať. Na čo je toto dobré?

Schvaľoval sa rozpočet na budúci rok a nácek Marian Kotleba blokoval rečnícky pult. Podpredseda NR Gábor Grendel ho dal vyviesť zo sály. Vyjadril sa aj ďalší poslanec zo stoky. R.F. vidí návrh budúceho rozpočtu ako cestu do pekla. Asi mal narobiť väčšie vankúše počas dobrých rokov, kedy bol pri moci. Tým myslím vypchávanie štátnych vankúšov, aby nedošlo k nedorozumeniu.

Čo sa týka technických detailov rozpočtu, tak Slovensko má v budúcom roku hospodáriť s deficitom verejných financií na úrovni 7,41 percenta hrubého domáceho produktu, resp. viac ako 7 miliárd eur.

Istý Peter Sihelský sa s deťmi vybral na Kriváň. Peter sa rozhodol ísť v minulý týždeň, počas sezónnej uzávery. Peter tam niekde hore, v najprísnejšie chránenej oblasti, odpálil ohňostroj. Peter sa s videom pochválil aj na sociálnej sieti. Peter má zaplatiť pokutu 3000 eur, ale tvrdí, že ho k tomu nik nedonúti. Peter je okrem turistiky aj nadšeným a aktívnym podporovateľom protivládnych protestov. Peter tvrdí, že pripravuje skutočnú revolúciu. A má rád aj Putina. Nebuď ako Peter.

Konferencia biskupov Slovenska sa pozitívne vyjadrila k očkovaniu, ktoré vidí ako dôležitý krok ku zvládnutiu pandémie. Za tento krok si zaslúžia pochvalu.

V sobotu sa v Bratislave opäť stretli absolventi vysokej školy života a iní mentálni atléti, aby pod vedením neprávoplatne odsúdeného Mariana Kotlebu načúvali atestovaným profesorom z danej univerzity. A ešte aj protestovali za tradičné Vianoce alebo také čosi.

Dobre vedieť

Bývalý dlhoročný martinský primátor a aj poslanec NR SR naplno využíva výhody toho, že už nie je v politike. Na rečnícku otázku o kvalite Hrnčiarovho spánku, ktorú martinský občan zverejnil na svojom súkromnom profile, prišiel osobne odpovedať.

(Zdroj: Facebook)

Záverečné slová v roku 2020

V jednom vojnovom filme začínal spojenecký vojak písať list svojej milovanej týmito slovami: "Drahá Lily, som tak veľmi unavený. Vojna trvá už príliš dlho." A to bolo v zime roku 1944. Piaty rok trvania 2. svetovej vojny.



Rok 2020. S čínskou hnusobou žijeme v našich krajoch približne 9 mesiacov, pričom dva až tri z toho, sme boli na priepustke. Ľudia sa, takisto ako ten vojak sediaci v zamrznutom zákope niekde v Ardenách, sťažujú. Že už nevládzu. Že už majú toho dosť. Nepoznám zázračné riešenie pandémie. Od začiatku si však myslím, že najlepší spôsob ako zmierňovať šírenie vírusu, ktorý nám nabúral náš bežný, mnohokrát extrémne rýchly život, je osobný lockdown.

Drahí čitatelia, ďakujem vám za čitateľský záujem v roku 2020. Prajem vám krásne a pokojné Vianoce v plnom zdraví. Na tomto mieste sa zase vidíme v roku 2021, ktorý snáď bude na jednotku.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.