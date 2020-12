Výživný týždeň XXX. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Adventný kalendár a osobné zlyhania, kam sa pozrieš

Prezidentská kancelária SR podporila sviatok darovania, tzv. #GivingTuesday. Organizuje zbierku šatstva a hygienických pomôcok pre rodiny v Krompachoch, ktorých domy boli nedávno zaplavené.

Slováci jedia viac hydiny, hovädzieho mäsa a údenín, naopak konzumácia čerstvých rýb klesá. Vyplýva to z prieskumu Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ), ktorý sa uskutočnil v rokoch 2013, 2016 a 2019 formou dotazníka s názvom „Zdravotné uvedomenie a správanie sa obyvateľov SR”.

Prezidentka odobrila ochranu nemocníc pred exekúciami.

V stredu večer odstúpil kandidát na generálneho prokurátora Ján Hrivnák, ktorý svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce vytvoriť priestor pre ľahšie rozhodovanie pri voľbe.

Parlament schválil rozsiahlu novelu zákona o dani z príjmov s viacerými pozmeňujúcimi návrhmi. Zaviesť sa majú ďalšie opatrenia v rámci boja s daňovými únikmi, aby fyzické osoby nevyvážali svoje príjmy do daňových rajov.

Environmentálni aktivisti uspeli s petíciou Klíma ťa potrebuje, v januári ju prerokujú poslanci v parlamente.

Prezidentka kritizuje pokusy o zásadné zmeny Ústavy SR, ktoré v Národnej rade SR prichádzajú na poslednú chvíľu, bez poctivej debaty.

Sudca Juraj Kliment sa vzdal členstva v Súdnej rade.

Richard Sulík bol na inšpekcii Mochoviec. Na stavbe sa pracuje a to nateraz stačí. O pár rokov si zase napíšeme sumu o ktorú sa to predražilo a koľko rokov navyše na dostavbu ešte potrebujeme.

Zvyčajní podozriví

Začal december a s ním sa spájajú rôzne tradície. Jednou z nich je aj otváranie okienok v takzvanom adventnom kalendári. A tak ako aj minulú sezónu, aj v tomto roku si túto slávnostnú ceremóniu pod svoje krídla zobrala NAKA.

Hneď v prvý decembrový deň zásahovka z NAKA navštívila sídlo skupiny Penta. Tam zadržala a obvinila jej šéfa Jaroslava Haščáka. Z korupcie a prania špinavých peňazí v súvislosti s kauzou Gorila. Haščák sa následne vzdal funkcií v Pente.

R.F. mal na ďalší deň tlačovku a po otázke novinárov, na ktorú sa mu nechcelo odpovedať, z nej odišiel. Že sa vôbec unúval márniť svoj drahocenný čas nejakou tlačovkou. Potom mal inú tlačovku, kde mal so sebou aj rekvizity. 2 gestapácke kabáty. A to bolo len o jeden kabát menej, ako bolo na tlačovke novinárov. Presne takto sme si to mnohí predstavovali už v čase po vražde Jána a Martiny. Už len, aby si aj tí zvyšní traja novinári našli lepší program a bude to dokonalé.

Po akciách Božie mlyny a Očistec, najnovšie NAKA spustila do tohto predvianočného času akciu s krycím názvom Judáš. Medzi osobné zlyhania, s ktorými sa tu už pred časom roztrhlo Mikulášovo vrece, sa zaradil aj bývalý prezident policajného zboru SR Milan Lučanský. A ako na potvoru, to je už druhý policajný šéf, ktorý bol zadržaný. Tak veľká koncentrácia osobných zlyhaní sa len tak často nevidí. Tak sa dobre pozerajte.

Policajti v tých prvých decembrových dňoch zadržali aj ďalších ľudí, medzi nimi aj exšéfa Úradu zvláštnych policajných činností ministerstva vnútra Jozefa Reháka a bývalého viceprezidenta Finančnej správy Daniela Čecha. Až sa nakoniec niektorým ani neušlo samostatné okienko v adventnom kalendári.

Z akcie Judáš a spevu Moniky Jankovskej vypadlo ešte aj iné meno. Peter Žiga sa volá, bývalý to smerák, dnes už hlasák. Bernard Slobodník, jeden zo zadržaných, tvrdí že Bödör dal úplatok 50 000 eur, aby Naka nevyšetrovala Žigovho príbuzného. Možno aj to je jeden z dôvodov, prečo sa taký známy politik nestal podpredsedom nového Hlasu.

Najvyšší súd sprísnil trest vrahovi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Obžalovanému Miroslavovi Marčekovi vymeral 25 rokov väzenia, teda o dva roky viac ako dostal pôvodne.

Výšku svojho trestu sa dozvedela aj Alena Zsuzsová. Nie však v prípade vraždy Jána a Martiny. Špecializovaný trestný súd ju uznal za vinnú v kauze úkladnej vraždy exprimátora Hurbanova Lászlóa Basternáka. Odsúdil ju na 21-ročný trest odňatia slobody. Zdá sa, že v tomto prípade bol Zoltán Andruskó už dôveryhodným svedkom.

Bývalý šéf NAKA Peter Hraško zostáva vo väzbe.

V Nitre na autobusovej stanici sa odohral incident kvôli rúšku. 49-ročný muž upozorňoval dvojicu mladých mužov, že nemajú nasadené rúško. Jeden z dvojice ho neskôr nečakane a zbesilo napadol. Vtedy už mal rúško nasadené. Polícii sa podarilo zistiť totožnosť útočníka, no informácie okolo toho sú dosť divné, až sa chce napísať, že keby si tam zapálil jointa, tak dnes by už sedel v cele a čakal na výšku trestu.

A toto všetko sa deje v čase, keď sú prázdne stoličky generálneho i špeciálneho prokurátora. Detto na policajnom riaditeľstve. Len aby sa to nepokazilo, keď na tieto posty prídu noví šéfovia. Meno jedného už poznáme. Poslanci zvolili za nového generálneho prokurátora Maroša Žilinku. Hoci poslanci volili vo veľkej zhode naprieč vládnymi i opozičnými stranami a ozývajú sa hlasy o prijateľnosti (prezidentský palác) nového generálneho prokurátora, autor si radšej vyhradzuje možnosť ostať v preventívnej ostražitosti. Vychádzajúc z predpokladu, že čo vzíde od Sme rodiny, je podozrivé alebo škodlivé už z princípu; a na druhej strane skutočnosť, že za kandidáta nehlasoval poslanecký klub Za ľudí ani osobnosti z Sas mu nedáva na výber. Pričom bude rád, ak sa v budúcnosti ukáže, že sa mýlil.

Z regiónov

Ozbrojené sily SR uskladnili biologický odpad z testovania v priestoroch vojenského objektu Mokraď (okres Liptovský Mikuláš). Existujú pochybnosti o jeho bezpečnom uložení, hoci ministerstvo deklaruje, že postupuje zodpovedne, bezpečne a v súlade s požiadavkami na zhromažďovanie nebezpečného odpadu.

Remorkér, ktorý sa potopil 20. novembra v Bratislave, v stredu vytiahli z Dunaja. Pri vyťahovaní plavidla bolo potrebné dbať na to, aby nedošlo k úniku ropných látok. Šéf envirorezortu Ján Budaj (OĽANO) na tlačovej konferencii povedal, že havária nespôsobila ekologické následky.

Mesto Humenné urobilo prvý krok k legalizácii obytných stavieb v rómskej osade Podskalka. Mestskí poslanci na svojom poslednom zasadnutí odsúhlasili odpredaj pozemkov pod obydliami siedmich miestnych obyvateľov.

Minister Ján Budaj požiadal šéfa Štátnej ochrany prírody Dušana Karasku, aby odvolal riaditeľa Národného parku Nízke Tatry Ľuboša Čillaga. Dôvodom odvolania sú aktivity a stanoviská, ktoré podľa ministra neboli dostatočné na ochranu prírody a verejného záujmu.



Pri obci Horná Štubňa v Turci si turecký kamionista spravil prestávku a popritom mu z útrob kamióna vyliezlo až 42 osôb, o ktorých vraj Turek nevedel. Polícia zadržala 31 Sýrčanov. Ďalších 11 sa rozpŕchlo do okolitých lesov a policajti pokračovali v pátraní po nich. Pomocné ruky vraj ponúkali aj kotlebovci. nformácie o ich dolapení nie sú známe.

Iné

Minister školstva B. Gröhling predstavil plán na bezpečný návrat detí do škôl. To bolo v pondelok, a už v utorok plán ministerstva školstva neprešiel ústredným krízovým štábom. A potom prišla streda, kedy premiér povedal dosť! Že takto to ďalej nejde a odteraz to radšej zoberie do svojich rúk. Alebo tak nejak.

Štátny podnik Lesy SR dočasne povedie poverený generálny riaditeľ Tomáš Čuka z odštepného závodu Levice. Podľa ministra Mičovského skončil Matej Vigoda vo funkcii pre stagnáciu transformácie podniku. V štátnych lesoch však končia aj ďalší ľudia.

Slovensko bude v oblasti vojenského letectva spolupracovať aj s Maďarskom. Bilaterálnu dohodu podpísali minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) a maďarský minister Tibor Benkő. V prípade narušenia vzdušného priestoru jedného zmluvného štátu môžu byť využité prostriedky, ktoré má druhý štát.

Sudcom sa príliš nepozdáva zmena súdnej mapy Slovenska, ktorú navrhuje ministerka spravodlivosti Mária Kolíková. Vadí im napríklad to, že ľudia by museli kvôli súdom cestovať do väčších miest. Svoje výhrady dali na papier a odoslali poslancom NR SR.

Ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka spustilo obstarávanie antigénových testov. Už o deň neskôr vyšla správa, že Richard Sulík žiada zmeniť zadanie, resp. realizátora nákupu antigénových testov, ktorým ho pred dvomi týždňami poverila vláda. "Dôvodom je nesúlad medzi žiadosťou predsedu vlády a pôvodným zadaním ministerstva zdravotníctva," vysvetlil.

Keď Boris Kollár ležal v nemocnici u sv. Michala, tak okrem nočných návštev a ukazovaní na čierne ovce medzi sestričkami, natáčal aj videá. Jedenkrát dokonca aj v spolupráci s TV Joj. Keď sa tam chceli uplynulý týždeň pozrieť reportéri z denníka SME, nebola im takáto návšteva nemocničných útrob povolená. Podľa ministerstva vnútra je to priestor, ktorý podlieha špeciálnemu bezpečnostnému režimu. Nesmú sa tam pohybovať nepovolené osoby. Žiadne fotografovanie ani natáčanie. To čo sa nepodarilo denníku SME, Borisovi Kollárovi problém nerobilo.

Europoslankyňa Lucia Ďuriš Nicholsonová sa vyjadrila, že extrémistická (a ja dodám, že aj vyslovene tupá) ĽSNS by mala byť rozpustená. A potom jej chodili zaľúbené správy od fanúšikov tej strany. Schválne nepíšem voličom, oni sú fanúšikovia.

Facebook chce odstraňovať a blokovať nebezpečné konšpiračné teórie a klamlivé príspevky spojené s vakcínou proti koronavírusu. Bol to zrovna Facebook, ktorý pomohol a pomáha šíriť všetky hlúposti sveta a stvoril postavičky, ktoré tento systém využívajú a úplne im to vyhovuje. Inak by predsa museli normálne pracovať alebo by nemali svojich voličov.

Niet lepšej naväzujúcej správy, akou je útek po odkvapovej rúre, ktorý chcel zrealizovať maďarský europoslanec József Szájer po tom, ako polícia narušila nelegálnu homopárty v Bruseli. Nebolo by na tom nič špeciálne, keby to bol ten najprogresívnejší liberál z krajiny štipľavých papričiek. Akurát, že on je pravá ruka Viktora Orbána. Krásny príklad "úprimných politikov". Presne takto operujú nielen maďarskí pokrytci, ale aj tí u nás, i tí v ďalších okolitých krajinách a šírom svete. A Facebook je na šírenie ich "múdrostí" dosť podstatný nástroj.

Štvrtok: Lyžiarske strediská sa na Slovensku neotvoria minimálne do začiatku januára 2021.

Piatok: Boris Kollár otvára svoje stredisko na Donovaloch.

Pondelok (alebo v čase čítania tohto článku): je možné, že to už neplatí. Ak lyžuješ, milý lyžiar, overuj.



Dobre vedieť

„Konzílium odborníkov nie je štátna autorita, ktorá rozhoduje o tom, čo má byť otvorené alebo zatvorené. Mňa nezaujíma, čo povie nejaký infektológ alebo odborník,“ vlekár, absolvent fejkovej univerzity a toho času aj predseda NR SR Boris Kollár o otvorení Donovalov.

Fotografia týždňa

Bubnovať sa bude už na inej adrese.

(Zdroj: Denník N, Vladimír Šimíček)

Pozitívna správa týždňa

Neutíchajúca vlna zatýkania. Už len veriť, že sa to v ďalších náväzných krokoch nepokazí.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.