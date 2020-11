Výživný týždeň XXIX. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Škandál u sv. Michala, kus dobrej roboty a nová funkcia

Výpočet týkajúci sa kvót pre slovenské hudobné diela vo vysielaní rádií by sa mohol zmeniť. Podiel by sa mohol po novom rátať z času vysielania medzi 6.00 h a 24.00 h. Vyplýva to z novely zákona o vysielaní a retransmisii z dielne Ministerstva kultúry.

Plošné testovať chcú aj v susednom Česku. Prebehnúť by malo pred Vianocami.

Postoj Maďarska a Poľska, ktoré zablokovali schválenie dlhodobého rozpočtu EÚ a s ním spojeného plánu obnovy, môže podľa prezidentky poškodiť záujmy Slovenska.

Viacerí slovenskí europoslanci vyjadrili nádej, že Slovensko plán obnovy stihne do Bruselu poslať načas a nepríde o potrebné miliardy.

Prezidentka Zuzana Čaputová vetovala novelu zákona o vysokých školách, ktorá rieši otázku odoberania akademických titulov.

Očkovanie proti Covid-19 bude dobrovoľné a zadarmo. Prvá várka očkovacej látky možno príde už v decembri.

Lyžiarka Petra Vlhová vyhrala ďalšie preteky, čím si upevnila lídersku pozíciu v Svetovom pohári, a sestry Fialkové nemohli štartovať na prvých pretekoch biatlonovej sezóny, lebo člen ich tímu mal pozitívny test.

Súkromná výroba destilátov z vlastného ovocia sa rušiť nebude.

Zvyčajní podozriví

Bývalý policajný prezident SR Tibor Gašpar, ako aj ďalší bývalí policajní funkcionári zadržaní v rámci akcie Očistec, budú stíhaní väzobne.

Prvá námestníčka Generálnej prokuratúry Viera Kováčiková sa vzdá funkcie a odíde aj z postu prokurátorky. Svoj odchod vysvetľuje tým, že nechce čeliť útokom na svoju osobu a chce vyvodiť zodpovednosť za svoje konanie, keď šla do práce po pozitívnom výsledku testu na ochorenie Covid-19.

NAKA zadržala bývalého šéfa kontrarozviedky SIS Ľubomíra Arpáša a advokáta Františka Poláka. Vyšetrovateľ voči nim vzniesol obvinenie pre pokračovací obzvlášť závažný zločin vydierania v súbehu s obzvlášť závažným zločinom legalizácie príjmu z trestnej činnosti.

Nové vedenie štátneho podniku Agrokomplex Národné výstavisko podalo trestné oznámenie na NAKA. Bývalé vedenie malo podozrivým spôsobom vyťahovať peniaze zo štátneho podniku Agrokomplex. Robilo tak prostredníctvom zlého verejného obstarávania a zbytočných nákupov.

Pracuje sa aj vo veci nedávneho hanebného činu počas 17. novembra. Postup policajtov, ktorí sa mali nečinne prizerať na agresívnu konfrontáciu občanov s Fedorom Gálom a Petrom Zajacom na bratislavskom Námestí SNP, sa preveruje.



Monika Jankovská sa v stredu priznala k svojej trestnej činnosti. To značí, že nad Súmračnou sa sťahujú mraky. Ale ešte sme ďaleko od toho, aby sme kričali hop.

R.F. chce referendum o predčasných voľbách. To bolo prvá reakcia. V druhej priznal, že do centrály Smeru na Súmračnú chodil Norbert Bödör - a to preto, že bol majiteľom veľkej bezpečnostnej firmy s ktorou štát spolupracoval.

Súd vyniesol rozsudok nad tínedžerkou zo Žiliny. Vymeral jej trest vo výške 12 rokov a štyri mesiace. Podľa rozsudku Judita svojmu kamarátovi spôsobila najmenej 49 bodno-rezných poranení na rôznych častiach tela. Rozsudok ešte nie je právoplatný.

Z regiónov

September hotelierov sklamal, prišlo o 35 % návštevníkov menej ako vlani. Informoval o tom Štatistický úrad SR.

Ministerstvo financií bude veľmi intenzívne spolupracovať so samosprávami na pláne obnovy. Uvidíme ako veľmi.

Približne 150 kilometrov v Prešovskom kraji by mala dosahovať medzinárodná trasa pre cyklistov Eurovelo 11. Na jej vybudovaní sa intenzívne pracuje. Na mnohé úseky sú aktuálne vydané územné rozhodnutia či stavebné povolenia. Budúci rok sa počíta aj s dobudovaním cyklochodníka do Šarišských Michalian.

Škandál u sv. Michala

Boris Kollár, ležiac na lôžku v nemocnici u sv. Michala, vyrobil ďalší škandál z kategórie "koniec v politickej funkcii". Výnimka na návštevy pre predsedu parlamentu v čase, keď zvyšok republiky nemôže do nielen do nemocníc ale aj do iných zariadení za svojimi blízkymi ani vkročiť, je papalášizmom hrubého zrna. V čase, keď sa zdravotnícky personál naprieč krajinou mesiace morduje s neutíchajúcim prísunom nakazených pacientov a keď väčšina obyvateľov dodržiava všetky vládne nariadenia, hoc i cez zaťaté zuby, tak jeden z najvyšších ústavných činiteľov si robí z týchto (vlastných) preventívnych opatrení holubník (alebo čosi podobné). A presne po takýchto situáciách sa už nezvoláva koaličná rada do súkromného domu - lebo po takýchto situáciách sa odstupuje z funkcie. Ale to sa bavíme o nesedliackom svete. Inak, nevidel niekto premiéra? Máme tu šikanované sestričky, tie vysoko cenené osoby, a nemá sa ich kto zastať.

A medzitým Transparency International prišlo so zistením, že Sme rodina profitovala tri týždne pred tohtoročnými parlamentnými voľbami z viac ako tridsiatich hodín nelegálnej reklamy v lokálnych televíziách. Ale inak je štandardná strana, kde je predseda sedliak, primitív a ešte aj sexuálny predátor a to všetko mu má byť slúžiť ku cti; a podpredseda, ktorý ho obraňuje, by mohol byť primitív tiež, ale už je "fejkový" posledný križiak (to je dosť výpovedné) a zároveň je rád, keď mu žena nabalí lepeňák a ožehlí maskáče, v ktorých sa on potom ukáže v telke.

Iné

Keď Richard Sulík predstavil svoj "mongolský plán", Igor Matovič to označil za populistický počin a ešte aj kompilát. Môžete sa vrátiť a prečítať si celú vetu odznova.

Počas víkendového dobrovoľného plošného testovania v 458 obciach a mestách sa dalo otestovať 110 609 ľudí. Pozitívne testy malo 2 501 z nich, čo predstavuje 2,26 percenta. Z porovnania výsledkov vyplýva, že oproti celoplošnému testovaniu došlo k miernemu nárastu pozitivity. Takisto sa dá vyčítať, že výrazne klesla účasť na testoch.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí zhodnotil epidemiologickú situáciu. Krivka opäť začína stúpať a počty infikovaných by mali znovu rásť. Kdeže sú tie dni, keď sa vo veľkom oslavoval úspech celoplošného testovania a otvárali sa fitká a kostoly.

Ministerstvo zdravotníctva rozdelí ďalším nemocniciam sumu vo výške takmer 24,2 milióna eur. Ide o odmeny za prácu zdravotníkov, ktorí v rámci pandemickej situácie spôsobenej novým koronavírusom pôsobili v prvej línii či červenej zóne. Odmeny dostanú aj neštátne zdravotnícke zariadenia.

V stredu mala meniny Katarína a okrem známych katarínskych pranostík sa tento deň spája aj s Medzinárodným dňom za odstránenie násilia na ženách. Ombudsmanka vyzvala na nulovú toleranciu násilia k ženám. Tejto téme sa venovala aj prezidentka SR Zuzana Čaputová. Tentokrát čítaním svedectiev žien, ktorým sa podarilo vymaniť z násilia.

Internet vypľul ďalší z množstva hoaxov. Vláda SR chce vraj rozdávať potraviny na prídel, banky zmrazia „časť finančnej hotovosti na účtoch“ a ten, kto sa bude chcieť k peniazom dostať, sa bude musieť dať zaočkovať. Na falošnú správu upozorňuje aj polícia SR. Bohužiaľ veľa ľudí tomu už aj tak verí a nič ich nepresvedčí. Rozmach technológií predbehol vedomostný rozvoj obyvateľov planéty.

Pokračovalo vypočúvanie kandidátov na generálneho prokurátora. Prokurátor Ján Šanta tam strávil skoro šesť hodín a keď skončil, ozval sa Igor Matovič. Tí, čo v tejto chvíli očakávate problém, nemýlite sa. Premiér pohrozil, že ak by sa niektorá z koaličných strán chcela dohodnúť na zvolení prokurátora s opozíciou, on odíde z koalície. Niežeby by sme chceli napísať, že premiér vydiera svojich koaličných partnerov, ale presne takto vyzerá vydieranie.

Poslanci mali generálneho prokurátora voliť v stredu, no voľba sa odložila. Koaličné strany sa stále nedohodli na spoločnom kandidátovi a najbližší pokus o zvolenie prebehne 1. decembra.

Minister rezortu pôdohospodárstva Ján Mičovský odvolal riaditeľa štátneho podniku Lesy SR Mateja Vigodu. Pričom M. Vigoda bol do funkcie vymenovaný len v lete. Iniciatíva My sme les a s ňou aj verejnosť sa bude pýtať a zaujímať o dôvody náhleho prepustenia riaditeľa z funkcie.

V sobotu večer sa pred domom Igora Matoviča zišlo pár stoviek naničhodníkov a popieračov covidu. Burcoval odsúdený Marian Kotleba.

Bývalý bábkový premiér Peter Pellegrini získal novú funkciu do zbierky. Tentokrát sa stal predsedom strany. Na tlačovke si aj on myslel, že Smeru - ale rýchlo prišiel na to, že teraz sa volajú Hlas a opravil sa.

Dobre vedieť

"Po príchode hore nám prítomná sestra dala plášť, návleky a dezinfekciu na ruky. Nepadlo ani slovíčko o tom, že tam, kam ideme, nemôžeme ísť. V momente len náznaku, že robím niečo proti pravidlám, by som sa na podpätku otočil," najbližší spolupracovník všetkých pandemických komisií a hlavný veliteľ v boji s hnusobou, Igor Matovič o návšteve B. Kollára v nemocnici.

Fotografia týždňa

Fotomateriál z inkriminovaného miesta činu sa nepodarilo zabezpečiť, tak musí stačí kresba.

(Autor: Shooty....Zdroj: Denník N)

Pozitívna správa týždňa

Reálny kus dobrej roboty za posledné mesiace urobila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). V uplynulom týždni verejne predstavila veľký reformný zámer novej súdnej mapy. Hlavným cieľom reformy je špecializácia sudcov a zlepšenie kvality rozhodnutí. Z dlhodobejšieho hľadiska bude mať však nová reorganizácia súdov dopad aj na rýchlejšie a predvídateľnejšie rozhodnutia súdov.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.