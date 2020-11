Ako sa sudca Kliment odkopal

Najkontroverznejším kandidátom v tohtoročnej voľbe Generálneho prokurátora bol od začiatku sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment. Po dnešnom verejnom vypočutí sa to len potvrdilo.

Občanovi sa pri pohľade na konečnú súpisku kandidátov ani nechcelo veriť, že aj tento pán sudca má odvahu uchádzať sa o jeden z najsilnejších postov v krajine. Tak ako aj iní kandidáti, aj sudca Kliment sa zúčastnil rozhovorov vo viacerých médiách, kde pri nejednej odpovedi vzbudzoval dojem Terminátora, špeciálne naprogramovaného na vyčistenie nášho justičného chlieva.

V tých rozhovoroch vždy prišlo na najhorúcejšiu a podstatnú tému z jeho profesijného života. Na okolnosti rozhodovania pri kauze Cervanová.

Poslanci z Ústavnoprávneho výboru sa dnes na vypočúvaní podľa očakávania dostali aj k tejto téme. Poslanca Ondreja Dostála zaujímalo, prečo si svedkyňa Viera Zimáková nespomenula, že bola na splave, hneď ako sa priznala, ale až po roku a pol. Kliment tvrdil, že svedkyňa si na to spomenula bezprostredne za mesiac a pol. Po dohadovaní sa, kedy si vlastne spomenula na splav, sa sudca opravil s tým, že myslel na trestné stíhanie.

Sudca Kliment stojí za knihami, ktoré vyšli po vynesení rozsudku Najvyššieho súdu a na ktorých (2 kusy) spolupracoval s Petrom Tóthom. Na dnešnom vypočúvaní tvrdil, že v tom čase netušil o toxických kontaktoch Petra Tótha, ktoré zahŕňali aj odsúdeného gaunera Mariana Kočnera. Po tomto výroku sa na sociálnej sieti objavilo vyjadrenie Tótha, ktorý sa vysmial z rečí sudcu Klimenta. Vraj sudca už v tej dobe vedel, že sa stretáva s Kočnerom a nevadilo mu to. Tóth, hoci jeden z top nedôveryhodných ľudí v republike, naznačil aj iné veci, napríklad z čoho sudca Kliment platí golfové partičky svojej dcéry v USA.

Otázku, ktorá sa týkala pozvania Roberta Kaliňáka či Martina Glváča na krst jednej z kníh uzavrel sudca Kliment s tým, že tieto osoby boli pozvané ako ministri alebo iní úradníci, nie ako súkromné osoby. A preto to je podľa sudcu v poriadku. Lebo je nutné, aby na krst knihy prišli pofidérne osoby, isteže.

Tóth vo svojej reakcii zároveň tvrdí, že Kliment ho po vydaní tretej (Hanusovej) knihy poprosil, aby za neho napísal blog. A pod tento článok, ktorý mal byť oslavou ukončenia spolupráce s Martinom Hanusom, sa podpísal sudca Kliment. „Je to možné, ja to nevylučujem,“ odpovedal Kliment na otázku či to bolo takto. Pamäť mu však zrejme až tak dobre neslúži, lebo Hanusov román sa predával len prednedávnom.

Z celého vypočutia je dosť zaujímavého materiálu, veď trvalo vyše 5 hodín. Naviažem ešte na problémy s pamäťou. Poslanec Smeru Jozef Ježík v roku 2018 navrhol Juraja Klimenta za člena disciplinárneho senátu. Ten si na to nevedel spomenúť až dovtedy, kým poslanec Ondrej Dostál nepovedal, že takáto informácia sa nachádza v dokumentoch z toho obdobia. Následne si sudca spomenul a povedal, že dotyčného poslanca ani nepozná a že komunikoval len so súdnou radou.

Ak už nič iné, tak sudca Juraj Kliment svojou kandidatúrou dosiahol znemožnenie svojej osoby. Presne takto to vyzerá, keď niekto nepozná sebareflexiu a hrnie sa do niečoho, čo mu môže narobiť len problémy. Podobne to dopadne, keď sa niekto snaží vybrať najlepších kandidátov na generálneho prokurátora len prostredníctvom štatistík a excelovej tabuľky. A tým vyvoláva otázky ohľadom fungovania mimovládnej organizácie.

Pritom by pre kandidáta, pre mimovládnu organizáciu Transparency International Slovensko i pre verejnosť, bolo najrozumnejšou možnosťou, keby vôbec nekandidoval. Osoba s tak hnusne zapáchajúcim fľakom na tričku, ktorá musí svoje rozhodnutie obhajovať v troch knihách, by automaticky mala byť diskvalifikovaná z nároku na tak dôležitú a mocnú funkciu v systéme spravodlivosti. Vôbec nejde o to, či sa pri kauze Cervanová mýlil, alebo rozhodol správne. Ide o ten nekonečný zástup pochybností a ďalších nadväzujúcich krokov, ktoré jednoducho vyvolávajú nedôveru.

A presne takto sa nedá obnoviť dôvera v spravodlivosť. Členovia Ústavnoprávneho výboru v tom majú, zdá sa, jasno.