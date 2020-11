Výživný týždeň XXVIII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Boj o Demänovskú dolinu a slobodu

Obete komunistického režimu si pri príležitosti 31. výročia Nežnej revolúcie symbolickým položením venca pripomenula pri pamätníku Brána slobody na Devíne prezidentka SR Zuzana Čaputová.

PCR testy z Ukrajiny sa na hraniciach neuznávajú, pretože dochádza k podvodom, povedal minister vnútra Roman Mikulec. „Máme informácie, že mnohé z nich sú falošné a nie sú také, aké by mali byť,“ dodal.

Slovenským celoplošným testovaním sa inšpirovali susedia z Rakúska. Kancelár Sebastian Kurz si po know-how prišiel za Igorom Matovičom a chystá sa pretestovať niektoré komunity a lokality v krajine.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová v stredu vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov.

Nemocnice na Slovensku majú od vypuknutia pandémie nedostatok krvi. Vítaní sú aktívni darcovia, ale aj prvodarcovia.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí na tlačovke informoval, že situácia s pandémiou sa v krajine lepší. A na tej istej tlačovke varoval, že ak neprijmeme ďalšie opatrenia, príde k zhoršeniu. Príliš veľa času stráveného v spoločnosti premiéra?

Vo štvrtok odštartovalo verejné vypočúvanie kandidátov na Generálneho prokurátora. Ostáva veriť, že poslanci budú mať šťastnú ruku.

Novým prezidentom Finančnej správy sa stal Čech Jiří Žežulka.

Zvyčajní podozriví

Minulý šéf tohto úradu sa momentálne nachádza vo vyšetrovacej väzbe. Je tam kvôli obvineniu zneužitia právomocí verejného činiteľa. Ale pridávajú sa aj nové podozrenia, ktoré ho spájajú so svetom hazardu a svetom diaľničiarov. Takisto ostáva len veriť, že nový šéf úradu nepôjde v jeho stopách. A ak áno...

Disciplinárna komisia zbavila funkcie bratislavského okresného prokurátora Bystríka Paloviča. Dôvodov je viacero, patria medzi ne aj blízke kontakty a vynášanie informácií Marianovi Kočnerovi. Rozhodnutie zatiaľ nie je právoplatné, prokurátor sa odvolal.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku ešte 3. septembra oslobodil Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú spod obžaloby z vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Prokurátor sa proti rozhodnutiu súdu vo vzťahu ku Kočnerovi a Zsuzsovej na mieste odvolal. O veci teraz bude rozhodovať Najvyšší súd.



Bývalého šéfa Národnej kriminálnej agentúry Petra Hraška podozrievajú, že si prostredníctvom peňazí z trestnej činnosti kúpil dva rodinné domy. Hraško sa momentálne takisto nachádza vo väzbe, kam ho v rámci akcie Očistec poslali slovenské orgány.

Z väzby sa chceli dostať aj Finančník Martin Kvietik a bývalý riaditeľ Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Juraj Kožuch. Nevyšlo. Zostávajú v nej minimálne do 1. apríla 2021.

V súvislosti s napadnutím poslanca NR SR Patricka Linharta (Sme rodina) prebieha trestné stíhanie pre podozrenie zo spáchania prečinu poškodzovania cudzej veci. Toho mal napadnúť policajt po tom, čo ho poslanec upozornil na nenasadené rúško.

Počas protestu pofidérnych existencií dňa 17. novembra bol zatknutý Andrej Medvecký, poslanec ĽSNS, ktorý mal v minulosti zlé obdobie a preto zboxoval hlavu občanovi z Dominikánskej republiky. Po najnovšom zatknutí kotlebovci tvrdili, že Medvecký utrpel otras mozgu. Len aby to nebol hoax. S tým mozgom je to podozrivé.

Dodatočné problémy možno čakajú R.F. a aj Andreja Danka. Obaja môžu kvôli účasti na proteste dostať nielen pokutu, ale prísť aj o advokátsku licenciu. To by bolo nepríjemné. I keď pre exkapitána je táto licencia nepodstatná. Andrej Danko si totiž svojim účinkovaním v politike spravil dostatočné meno na to, aby mu advokátska licencia bola na dve veci. Však to aj celkom rýchlo pochopil, keď sa po krátkom čase vrátil do politiky.

Naničhodní asociáli na námestí v Bratislave obkľúčili pánov Fedora Gála a Petra Zajaca, lídrov novembrových revolučných dní, ktorí tam boli spoločne s filmovým štábom a prskali na nich sliny a vulgárnosti. Samozrejme bez rúšok.

Podpredseda Národnej rady Slovenskej republiky Juraj Šeliga (Za ľudí) žiada od ministra vnútra Romana Mikulca (Oľano) vysvetlenie prečo policajti nezasiahli proti protestujúcim počas 17. novembra. O deň neskôr podobné typy protestovali v Nemecku a dostali sprchu.

Debaty okolo minuloročného obsadenia námestia Igorom Matovičom počas novembrových dní sa vo svetle aktuálnych udalostí javia úsmevne a malicherne.

Z regiónov

V Martine postavia prvú národnú biobanku. Pracovisko bude slúžiť na výskum onkologických a raritných ochorení.

Novou najvyššou obytnou budovou Slovenska sa stal vežiak Klingerka v bratislavskom Ružinove. Obytný komplex, ktorý má 36 podlaží, dosiahol výšku 115 metrov. V projekte je naprojektovaných celkovo 380 bytových jednotiek.



Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI SR) pod vedením Veroniky Remišovej (Za ľudí) vyhlasuje novú výzvu v objeme takmer 1,25 milióna eur z nórskych grantov, ktorá je určená na zlepšenie postavenia marginalizovaných rómskych komunít.

Aktivisti, ktorým leží na srdci ochrana prírody sa nevzdávajú. OZ pre Dolinu zverejnilo v stredu petíciu za okamžité zastavenie výstavby a reguláciu dopravy v Demänovskej doline. Spustilo ju v spolupráci s iniciatívou My sme les, Asociáciou prírodného turizmu a s podporou ďalších organizácií. Vyzýva v nej verejnosť, aby podporila dve požiadavky s cieľom zastaviť devastáciu prírody v Demänovskej doline. Podpísať môžete tu.

Iné

Stretli sa ministri zahraničných vecí Slavkovského formátu a diskutovali aj o terorizme, najmä o nedávnych útokoch vo Viedni a Francúzsku. Tie podľa Korčoka zvýraznili dôležitosť spolupráce bezpečnostných a spravodajských zložiek na európskej úrovni. Je potrebné urýchlene vytvoriť bezpečnostnú úniu, prízvukoval Korčok.

Slovensko podpisom novej zmluvy o účasti na Svetovej výstave Expo Dubaj oficiálne potvrdilo záujem zúčastniť sa na tejto medzinárodnej výstave.

Je možné, že slovenská politická scéna bude mať dve ĽSNS. Skupinke kotlebovcom sa nepáči smerovanie strany a preto si zakladajú vlastnú, vraj pronárodne orientovanú stranu. OK.

Ministerstvo kultúry spúšťa novú dlhoočakávanú dotačnú schému. V rámci prvej výzvy môžu technické a podporné profesie v kultúrnom a kreatívnom priemysle za mesiace marec až september získať podporu vo výške 540 eur za mesiac, celkovo teda 3780 eur. Prvé dotácie chcú vyplatiť už v decembri. Hádam sa to stihne.



Richard Sulík zodpovedne pracoval na domácej úlohe, ktorú o týždeň skôr dostal od premiéra. Nakoniec so svojim plánom prišiel - ale bolo po termíne odovzdania. A preto mu Igor Matovič odporučil, aby ho skúsil ponúknuť Mongolsku.

Chystajú sa aj ďalšie kolá celoplošného testovania, ktoré sa majú uskutočniť ešte do Vianoc. 16 miliónov antigénových rýchlotestov dostalo za úlohu nakúpiť ministerstvo hospodárstva pod vedením Richarda Sulíka. Touto úlohou má asi možnosť revanšovať sa za neskoro pripravenú domácu. K testovaniu sa ozýva aj Hlas (koho?), ktorý navrhuje, aby ďalšie kolá boli naozaj dobrovoľné.

Pamätáte si ešte na Katarínu Szalayovú? To je tá slečna čakateľka na prokuratúre, ktorá bola rekreovať v rovnakom kaštieli ako R.F., a ešte aj v tom istom čase. Z Vinosadov odchádzala na luxusnom Volkswagene Arteon, pričom novinárov zaujímalo ako si naň také mladé dievča zarobilo. Konečne sme sa dočkali prezradenia tajomstva. Je to auto jej mamy. A tá ho momentálne nepoužíva, keďže robí opatrovateľku v Rakúsku. Dobre vedieť.

Fotografia týždňa

"Úprimná" tvár slovenskej politiky na jednej fotke. Obdivovateľ komunizmu a nadšený využívateľ kapitalistických výhod pri príležitosti spomienky na pád komunizmu. (za prípadnú nevoľnosť po pozretí fotky, sa ospravedlňujem)

Bratislavský Che s fanúšičkami (Zdroj: Branislav Wáclav / Aktuality.sk)

Pozitívna správa týždňa

Aby som nebol ošípaná a vyvážil svoj predchádzajúci krok, tak ku pozitívnej správe týždňa, ktorou je dvojnásobné víťazstvo lyžiarky Petry Vlhovej na pretekoch vo fínskom Levi, pridávam aj fotografiu. Nikto si totiž takúto poctu za uplynulý týždeň nezaslúži viac.

Petra Vlhová oslavuje víťazstvo (Zdroj: Reuters)

*