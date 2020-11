Výživný týždeň XXVII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Kaliňák v kurze a smerom na námestia

Dopravný podnik Bratislava (DPB) testuje v uliciach hlavného mesta jeden z najdlhších trolejbusov na svete. Hybridný, trojčlánkový trolejbus dlhý 24 metrov budú testovať bez cestujúcich.

Osoby prichádzajúce na územie SR z Ukrajiny musia od pondelka podstúpiť antigénové testovanie na hranici.

Výdavky za celoplošné testovanie obyvateľov na ochorenie Covid-19 by mal štát preplatiť samosprávam do konca tohto roka.

Na zorganizovanie školy v prírode by v budúcnosti mohlo školám stačiť vyplnenie jedného dokumentu namiesto šiestich, ako je to teraz.

Predseda Najvyššieho súdu SR Ján Šikuta sa rozhodol neudeliť odmeny sudcom tejto organizácie.

R.F. sa v NR SR sťažoval, že novinári fotia mobily poslancov a ich osobné veci.

A medzitým sa zo strany KDH ozýva volanie po zvýšení počtu občanov na bohoslužbách...

Zvyčajní podozriví

„Ako prezident som mal prístup k rôznym ľuďom a rôznym informáciám. Človek, ktorý mi to povedal, možno povie ešte oveľa viac. Je jasné, že NAKA ešte nedosiahla na vrchol pyramídy," reagoval bývalý prezident Andrej Kiska na vlnu zatýkania.

Naopak, bývalý premiér R.F. si o niektorých činnostiach polície myslí svoje. Napríklad, že ich cieľom je poškodiť Smer.

Posúval sa aj vývoj v kauze Očistec. Sudca Špecializovaného trestného súdu v Pezinku poslal do väzby Tibora Gašpara, Roberta Krajmera, Petra Hraška a ďalšie osoby.

O odchod z väzby sa pokúšal Mr. 62:0, ale nepodarilo sa. Ba naopak, ešte mu pribudlo obvinenie navyše. Podobne dopadol aj Kajetán Kičura. Tomu ale nepribudlo obvinenie. Po neúspechu sa D. Kováčik vzdal funkcie špeciálneho prokurátora. Oznámenie doručil do Národnej rady. Medzitým sa v priestoroch jeho kancelárie objavili zabudnuté spisy. Skóre si už nevylepší, hoci materiál by na to mal.

Vo väzbe po rozhodnutí súdu ostávajú aj Zoroslav Kollár, ktorého zatiaľ voláme kontroverzný podnikateľ, bývalá podpredsedníčka Najvyššieho súdu Jarmila Urbancová a bývalý podpredseda Okresného súdu Bratislava III David Lindtner, ktorý sa premával z média do média v čase, keď vyšli na verejnosť správy z Threemy v ktorej si hrkútal s Mariánom Kočnerom.

V súčasnosti podobne funguje bývalý najlepší minister v galaxii. Je v kurze a na rozhovor ho chcú takmer v každej redakcii. Či bude týchto dvoch spájať aj iná paralela, ukáže čas.

Matovič vs. Sulík

Ďalšie kolo teátra medzi oboma protagonistami prebehlo v uplynulom týždni. Ten prvý vyšiel s novým nápadom, ktorý mu skrsol v hlave ráno pri umývaní zubov. Išlo teda o návrh pre reštaurácie, fitnesscentrá a spol., aby porozmýšľali nad komunitným testovaním - a to v prípade ak chcú mať otvorené prevádzky. Richardovi Sulíkovi sa v tej chvíli objavili v hlave asociáce s tyčinkou v nose a pivom na stole a preto musel napísať na status facebooku. Prirodzene.

A okrem toho sa dohadovalo aj na dĺžke predĺženia núdzového stavu. Z nejakého nejasného dôvodu sa hovorilo o dĺžke, ktorá nie je zákonom povolená. Na to upozornil aj Richard Sulík a nakoniec sa núdzový stav schválil na ďalších 45 dní, čo bola tá maximálna možná lehota. Také jednoduché.

Väčší súboj pokračoval ohľadom komunitného testovania a celkového riešenia pandemickej situácie. Premiér označil poslankyňu za Sas a miestnu blogerku Janu Bittó Cigánikovú za lobistku Penty, ktorá je len trpená ako predsedníčka zdravotníckeho výboru a vlastne ani členkou koalície podľa neho nie je.

Hlavná frontová línia však stále viedla medzi premiérom a ministrom hospodárstva. Sulík sa na sociálnej sieti vyjadril, že celé Slovensko testovanie pretrpelo pre to, lebo verili že bude lepšie. Nuž, veď áno. Celkové čísla nových nakazených boli posledné dni nižšie. Na konečné hodnotenie celej akcie si však musíme počkať. O akcii sa stále hovorilo (vedci, členovia vlády, novinári) ako o návrate v čase. Chceli sme sa vrátiť o pár týždňov späť a predísť kolapsu nemocníc. Jasné, premiér raz napísal, že je to naša šanca zase žiť normálne životy, ale nikto kto si vie dať dokopy 5+5 tomu nemohol pripisovať váhu.

Ak teda R.S. vychádza z tohto tvrdenia premiéra sú na výber len dve možnosti. R.S. je jeden z tých, ktorí uverili, že plošným testovaním definitívne vykrútime hnusobe krk, alebo druhá možnosť hovorí o tom, že je to účelový marketingový impulz pre svojich voličov.

Nakoniec celú mediálnu hru uzavrel Igor Matovič. Vyzval Richarda Sulíka, že ak do nedele predstúpi s plánom ako poraziť čínsky vírus a zároveň mať otvorené prevádzky, tak mu prenechá kormidlo. A okrem toho, v novom týždni prichádza uvoľnenie opatrení pre kiná, divadlá a niektoré ďalšie prevádzky. Richard Sulík sa potešil a oznámil, že ak do tejto skupiny pribudnú aj reštaurácie, tak si s radosťou nechá aj drevo na chrbte kálať.

V krajine premiantov prvej vlny tak otázkou ostáva, ktorý z týchto dvoch protagonistov je výpočítavejší.

Z regiónov

Štát podporí zamestnanosť na hornej Nitre sumou takmer 12 miliónov eur. Financie z Európskej únie v rámci národného projektu budú smerovať najmä na rekvalifikáciu baníkov v nadväznosti na transformáciu uhoľného regiónu na iný druh priemyslu.

Žilinský železničný uzol zmodernizujú, pričom celý projekt si vyžiada investíciu viac ako 300 miliónov eur.

V Jasnej sa bude opäť stavať, aj keď sa viacerým mohlo zdať, že už nie je čo a ani kde. No tí čo poznajú odpovede na tieto dve otázky, si v NP Nízke Tatry radi opäť vypočujú melodické zvuky bagrov a buldozérov.

Iné

Strana Za ľudí nesúhlasí so zvyšovaním pokút pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti. Ministerstvu zdravotníctva navrhne, aby bod z novely zákona o zdravotných poisťovniach a dohľade nad zdravotnou starostlivosťou vypustilo.

Bývalý bábkový premiér Peter Pellegrini chce spustiť online anketu, ktorej cieľom by bolo zistenie podpory predčasných volieb medzi obyvateľmi. Ku akcii sa údajne pridáva aj politický navrátilec Andrej Danko, ktorý vyzýva Smer, aby dobrú vec podporili tiež.

Debata sa vedie aj okolo autonehody predsedu NR SR. S jeho vysvetlením situácie sa uspokojila strana Sas, no členka strany, europoslankyňa Lucia Nicholsonová má na to iný názor a vidí za tým prejav papalášizmu. Vysvetlenie okolností, prečo sa vo vládnej limuzíne nachádzala občianka M. Fabušová nestačí ani niektorým poslancom z Oľano, ani Veronike Remišovej zo Za ľudí.

Stránka „Bádateľ“, ktorá má problémy s rozlišovaním faktov, v statuse uviedla, že Česko zvládlo znížiť šírenie ochorenia COVID-19 aj bez celoplošného testovania. Len k tomu zabudli napísať, že je to výsledkom niekoľkotýždňových prísnych opatrení. A preto to doplnila polícia na svojej facebookovej stránke, kde sa venuje vyvracaniu hoaxov. A spomínaná stránka ich zásobuje témami.

Zdá sa, že aj v tejto oblasti sa bude diať niečo nové. Podľa medializovaných informácií totiž Bezpečnostná rada Slovenskej republiky pripravila mechanizmus na boj proti dezinformáciám. Tak uvidíme s čím prídu.

Prezidentka prijala primárku Transplantačnej jednotky kostnej drene Júliu Horákovú, ktorá svoj profesionálny život zasvätila onkologickým detským pacientom. Doktorka Horáková pri tejto príležitosti odovzdala štátne vyznamenanie, ktoré jej udelil ešte bývalý prezident Andrej Kiska. Dôvodom pre tento radikálny krok bol nesúhlas s postupom vlády pri plošnom testovaní.

V parlamente sa uskutočnila potýčka ako z čias Igora Matoviča Opozičného. Miroslav Žiak, ktorý je poslancom za Sas a tiež blogerom v tomto priestore, prišiel k rečníckemu pultu s papierom v ruke v čase, keď tam hulákal Miňo Mazurek. Toho to nazlostilo, vyštartoval po papieri a na pomoc mu prišiel "ochrankár" Suja, ktorý sa predmetu zmocnil. Potom vraj nasledovali odporúčania, aby Žiak už nabudúce takéto fígle nerobil, ak sa chce doma cítiť v bezpečí. Ako za starých čias.

Dobre vedieť

17. novembra sa v Bratislave chystá pozoruhodné stretnutie. Na zajtrajšie 31. výročie začiatku Nežnej revolúcie sa do ulíc počas núdzového stavu chystajú futbaloví chuligáni, kotlebovci, smeráci, Andrej Danko a spol., a utešenú partičku doplnia komunisti.

Pozitívna správa týždňa

Bratislavský Volkswagen získa miliardovú investíciu po tom, ako sa nemecký koncern rozhodol, že nepostaví novú fabriku na modely Passat či Superb v Turecku. Oba modely sa budú vyrábať v hlavnom meste Slovenska. Síce to nie je úplne to pravé orechové, čo by sme ako krajina v dlhodobom horizonte potrebovali, ale v tejto dobe je to dobrá správa.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.