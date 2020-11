Gašpar a spol. si poďakovanie nezaslúžia?

Bývalý premiér si osvojil taký dobrý zvyk. Úprimne sa poďakovať za odvedenú prácu ľuďom, ktorí počas vlád Smeru pracovali na vysokých postoch v štátnej správe a teraz majú opletačky s políciou.

Zažili sme to pri Monike Jankovskej, ktorej predseda ďakoval za kus dobrej roboty. Nasledoval neborák Kajetán Kičura, ktorý len strážil štátne hmotné rezervy a nejako sa mu to tam zvrhlo.

"Čo s tým mám?" To bola otázka predsedu Smeru v čase, keď sa objavilo video Dobroslava Trnku s bývalým ministrom financií Jánom Počiatkom, kde sa Trnka podujal spraviť Smeru dobrý marketing. Trnka si po prepustení išiel dať poldeci do krčmy v mieste svojho bydliska a R. F. sa posťažoval či to bolo tak potrebné zobudiť ho ráno, namiesto toho, aby mu zavolali, že o desiatej ho čakajú na stanici.

Problémy s vyšetrovateľmi mali za ten čas už aj viacerí sudcovia či prokurátori. Nedávno dokonca špeciálny prokurátor, ktorý je mimo iného obvinený aj zo zosnovania a založenia zločineckej skupiny. Aj tomuto pánovi za jeho robotu poďakoval. Veď mal impozantné štatistiky. Takého gólmana by chceli v nejednom tíme kanadsko-americkej hokejovej ligy.

A dnes na verejnosť prenikli informácie o ďalších zadržaných osobách, ktoré funkcionárčili počas vlády Smeru. Toľká smola, toľká náhoda. Keby to nebola náhoda, vyzeralo by to ako cielený výber osôb so špeciálnymi schopnosťami už v čase nástupu do funkcií. Ktovie.

Keďže členovia Smeru až príliš často nemajú problém s identifikáciou nejakých známych v spoločnosti policajtov v kuklách, čakalo sa, že aj sám predseda Smeru sa vyjadrí k dnešným udalostiam a prehodí pár slov k ľuďom, ktorým ráno polícia nedopriala dlhší spánok. A - nič.

Povzbudivých slov venovaným ľuďom s náramkami na rukách sme sa nedočkali. Síce treba uznať, že predseda ako bývalý kandidát na predsedu ÚS je v týchto dňoch zaneprázdnený zisťovaním ako to je s kompetenciami pani prezidentky pri velení armády a nemôže sa rozkrájať. No keďže popritom stihol spraviť výpad aj na premiéra I. Matoviča - podľa neho ušiel z kovidového boja a schoval ako potkan, načo mu súčasný premiéra odkázal, že hlodavec je niekto iný, - dá sa predpokladať, že čas na slová vďaky by si mohol nájsť.

Ostré slovné súboje medzi týmito dvomi aktérmi nie sú ničím novým. No v ťažkých časoch by sa od dobrého lídra, šéfa, či hlavy rodiny čakali skôr slová upokojujúce. Niečo na štýl "zvládneme to" alebo aspoň obyčajné a krátke poďakovanie za službu. Niekomu treba asi pripomenúť slová Petra Pellegriniho, že Tibor Gašpar je maximálny profesionál. Lebo takto si môžeme začať myslieť, že tí z najnovšieho balíka zadržaných si pochvalu nezaslúžia, pretože si svoju robotu nerobili dobre.

No celé to môže mať aj prozaickejšie vysvetlenie. Šéf je už z toho všetkého unavený.

*Edit: V čase písania som nedisponoval podstatnou informáciou za čo sa ospravedlňujem. Zdá sa, že R.F. na svojich ľudí nezabúda. "Tibor Gašpar bol veľmi dobrým policajným prezidentom s dobrými výsledkami. Neviem, čo títo ľudia robili v súkromnom čase. Ak zlyhali, nech sú za to potrestaní." R.F.