Výživný týždeň XXVI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Spoločná zodpovednosť a R. Fico žije v strachu

Týždeň sa začal tým, že prezidentka v pondelok ráno navrhla zvolanie Bezpečnostnej rady v súvislosti so zámerom vlády na celoplošné testovanie. Premiér jej návrhu vyhovel a radu zvolal na utorok 20. októbra.



Slovenská lekárska komora (SLK) je k organizovaniu celoplošného testovania obyvateľstva skôr skeptická, hoci získané dáta považuje za dôležité.

Minimálna mzda v budúcom roku dosiahne 623 eur v hrubom.

Návštevnosť jaskýň bola v tomto roku za posledných 50 rokov najnižšia. Hlavným dôvodom je pokles zahraničných návštevníkov, ktorí do vybraných jaskýň viac chodili. Taktiež boli jaskyne na istý čas zatvorené pre pandémiu nového koronavírusu.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia v Tepličke nad Váhom zastavila vo štvrtok výrobu na rannej zmene. Dôvodom sú problémy v dodávateľskom reťazci.



Vláda na rokovaní schválila štátnu pomoc pre cestovný ruch v celkovej hodnote 100 miliónov eur. O schéme bude rozhodovať parlament v skrátenom legislatívnom konaní.

Boris Kollár mal vážnu dopravnú nehodu, kde sa mierne či vážnejšie zranili 4 osoby vrátane predsedu NR SR.

Zvyčajní podozriví

Námestník Generálnej prokuratúry navrhol zbaviť Dobroslava Trnku funkcie. Ten bol kvôli exkluzívnym videám z jeho kancelárie približne rok doma, poberal tretinu platu a chodil na dedinský futbal. Samozrejme, kým boli povolení diváci. Minulý týždeň sa to na prokuratúre nakoniec vyvrbilo tak, že Trnkovi funkcia ostala a potrestali ho znížením platu o 15%, čiže aj naďalej zostáva prokurátorom. Z čoho je zrejmé, že prokuratúra je taký štát v štáte a hlavne miesto s výborným kolegiálnym prostredím, ako ukazuje aj tento "trest" pre Dobroslava Trnku.

Na prokuratúre ostávame, špeciálom sa presúvame ku pánovi 62:0(?), občianskym menom Dušan Kováčik, ktorého si do opatery vyhliadla polícia a odviedla v putách. V tej chvíli mal pri sebe aj obáločku s 10 000 eurami v hotovosti a to preto, lebo bol na ceste kúpiť si lúku. V nedeľu večer súd rozhodol o vzatí Dušana Kováčika do väzby. Ten je ako špeciálny prokurátor obvinený napríklad aj zo založenia a zosnovania zločineckej skupiny. Pri tejto príležitosti si pripomeňme výrok bývalého prezidenta Andreja Kisku o mafiánskom štáte. Všetci gratulovali polícii za dobre odvedenú prácu, len R.F. sa vyjadril, že žijeme v atmosfére strachu a nikdy nevieme po koho si prídu zajtra. Keby nebolo pandémie, mohli by sme si povedať, že je príjemné žiť v krajine, kde R.F. žije v strachu z toho, že mu chlapi v čiernych vestách s bielymi nápismi zaklopú pred svitaním na dvere.



Po nelegálnom proteste obvinili dvoch mužov z útoku na policajtov. Stíhajú ich za obzvlášť závažný zločin útoku na verejného činiteľa za krízového stavu, hrozí im 12 až 25 rokov väzenia.

Bývalý člen ĽSNS Jozef Király je vinný z úkladnej vraždy a dostal 23 rokov. Rozhodol o tom Špecializovaný trestný súd v Pezinku.



Marian Kotleba bol pozitívne testovaný na Covid-19 a myslí si, že ochorel na súde. Opäť sa ukazuje aké nešťastné bolo jeho rozhodnutie venovať ľuďom šeky v hodnote 1488 eur. Keby doložil 12 eur, nemusel byť na súde, nemusel ochorieť práve tam a nemusel viniť justičný systém z nakazenia ochorením na ktoré neverí a prezentoval hlavne nesprávne nasadeným ochranným prostriedkom.

Operácia Spoločná zodpovednosť

Premiér Igor Matovič vystúpil pred novinármi s jasným a ambicióznym plánom ako pokračovať v boji s čínskou hnusobou. Plošne otestovať celú populáciu našej krajiny. Medzi prvými a v konečnom dôsledku v tej chvíli aj striedmymi gratulantmi bol Richard Sulík. Po ňom sa ozvala prezidentka, ktorú prekvapilo, že sa o "najväčšej akcii v histórii krajiny" dozvedela z médií. Premiéra požiadala o zvolanie Bezpečnostnej rady štátu, kde by sa prebrali všetky podstatné veci, ktoré je dôležité pred spustením takejto akcie vedieť.

A vlastne ešte predtým, premiér vydieral občanov dvomi nástrojmi. Najprv vyrukoval s tým, že ak sa akcia nevydarí, tak odstúpi a pokračoval tým, že tí ľudia, ktorí sa nezúčastnia testovania dostanú základnú zdravotnú starostlivosť. Čo samozrejme pokrivkáva v právnej opore a upozornila na to aj prezidentka. Igor Matovič si to vyložil tak, že sa dopredu rozhodla sabotovať celú akciu, a pretože je to IM, nezabudol sa s tým podeliť s verejnosťou prostredníctvom svojho účtu na Facebooku.

Prezidentka mu odpísala v tom istom komunikačnom kanáli, že to je len veľké nedorozumie, a rozhodne sa až na základe faktov, ktoré prirodzene nemala k dispozícii, keďže ju IM neoboznámil s detailmi akcie. Ešte predtým sa IM nezabudol pochváliť nemeckej kancelárke A. Merkelovej. Následne vyšlo najavo, že na vine bola správa na webe Denníka N, z ktorej IM situáciu nesprávne pochopil. Po tomto zistení sa ako džentlmen prezidentke za svoje správanie ospravedlnil. Cez status na FB. Tu by mohla platiť stará rímska ľudová múdrosť: "Radšej súkromne volaj ako verejne píš."

Prezidentka po získaní informácií trvala na tom, že testovanie by malo byť dobrovoľné a ak niekomu hrozí akákoľvek sankcia za odmietnutie testovania, nedá sa o dobrovoľnosti hovoriť.

O deň nato sa začalo šuškať, že plošné testovanie aj tak nebude a namiesto neho bude lockdown. A o ďalších 24 hodín sa zase hovorilo, že bude aj to, aj to.

Tu si pomôžem citátom Petra Bárdyho, šéfredaktora Aktuality.sk: "Viete, ono je to vlastne celkom výzva komentovať rozhodnutia Igora Matoviča, ktoré majú poraziť alebo aspoň minimalizovať nekontrolovateľné šírenie covidu-19. Komentátor totiž do poslednej chvíle netuší, čo predseda vlády povie a nikdy nie je jasné, dokedy to bude platiť."

Finálna verzia testovania by mala prebehnúť počas troch víkendov. Pilotný už máme v čase čítania článku za sebou. Uskutočnil sa na Orave a v Bardejove. Ešte predtým a vlastne aj počas víkendu sa politici snažili ľudí motivovať, aby prišli na plošné testovanie.

Do apelu na občanov sa zapojil aj bývalý trojnásobný a najúspešnejší premiér krajiny. R.F. vyzval občanov a hlavne voličov Smeru, aby sa správali zodpovedne a potom sa poslanci Smeru nezúčastnili spoločného testovania poslancov NR SR, lebo to považovali za cirkusové predstavenie.

Miňo Mazurek to robil naopak a ľuďom neodporúčal, aby na testovanie prišli. Ale to zase nie je politik, len zamindrákovaný nácek.

Priority

Poslom zlých správ bol minulý týždeň Focus, ktorý hlási, že až tretina učiteľov II. stupňa základných škôl si myslí, že očkovanie proti koronavírusu je prípravou na čipovanie ľudí. Tomu, že pravidelné nosenie rúšok má negatívne zdravotné dôsledky, verí až 39 % učiteľov. Za normálnych okolností by takáto správa mala mať potenciál na obrovskú verejnú debatu o tom, kde sa stala chyba. Ale keďže máme iné okolnosti (krajina, čas, politici...) tak táto správa ostala neprávom nepovšimnutá. Azda aspoň pár statusov o tom, že situácia je vážna a na hodinových ručičkách v danom probléme sa nachádzame o 5 minút 12 - hoci skôr päť minút po dvanástej - mohlo uzrieť svetlo sociálnych sietí.

Avšak dejú sa iné, prioritnejšie veci. Poslanci Národnej rady SR v utorok odmietli novelu zákona o zdravotnej starostlivosti z dielne poslankyne Anny Záborskej (OĽANO). To je tá novela, ktorá mala ambíciu zasahovať do ženských reprodukčných práv. V tej chvíli sa zdalo, že pani poslasnkyňa sa môže začať venovať užitočným veciam, ako napríklad ísť na dôchodok a hrať sa s vnúčatami, alebo nejak pomôcť s riešením pandemickej situácie. No pani poslankyňa má inak nastavené priority a o pol roka sa chystá návrh podať znova. Vytrvalosť jej nechýba, treba uznať.

Milan Krajniak na Facebook napísal niečo v zmysle, že keď sa vyzlečie z maskáčov, tak jeho manželka to operie a keď mu ona navarí, tak on to zje. A je mu dobre. Odpoveď na jeho (zrejme) provokáciu na seba nenechala dlho čakať a istá skupinka ľudí mu prostredníctvom sociálnej siete poslala odkazy, že u nich doma to je inak. Aspoň na niektoré veci v tomto neistom svete sa dá stále spoľahnúť.

Iné

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podala Ústavnému súdu SR podnet pre časť zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Prekáža jej ustanovenie o vylúčení nároku na náhradu škody v súvislosti s protipandemickými opatreniami. Správny krok.

Milan Mazurek na svojom facebookovom účte napísal, že poslanec Peter Osuský má na svojom mobile nastavenú americkú hymnu ako zvonenie. Zrejme ide len o štandardné predvolené zvonenie (správnu odpoveď vie pán Osuský), ale to nie je dôležité, keďže Miňo má dobré uši, rýchle prsty a s faktami sa nerád zdržiava.

Ministerstvo pôdohospodárstva povolilo odstrel 50 vlkov, čo je o 15 viac ako minulý rok. Proti lovu vlka bolo aj vyše 30 mimovládok a 52-tisíc ľudí, ktorí sa podpísali pod petíciu za zákaz lovu vlka. Silnejšie argumenty zrejme predniesli páni s flintami a chovatelia.

Proti Sulíkovmu názoru, že na nelegálnom proteste sa zúčastnili aj slušní ľudia sa postavili niektorí členovia strany SaS.

Kanaďan Craig Ramsay nenapodobní futbalového kolegu Pavla Hapala a ostáva trénerom hokejovej reprezentácie Slovenska.

Dnes aj udalosť mimo SR. Švédsky poštový a telekomunikačný úrad (PTS) v utorok zakázal používanie produktov od čínskych výrobcov telekomunikačných zariadení Huawei a ZTE spoločnosťami, ktoré sa zúčastnia na aukcii 5G spektra naplánovanej na budúci mesiac. Len keby sa chcela SR inšpirovať.



Dobre vedieť

Andrej Danko oznámil, že nesúhlasí s celoplošným testovaním obyvateľov. Obáva sa, že by mohla byť zneužitá DNA občanov. Uznajme, že človek ako bývalý kapitán Andrej sa pri svojich jedinečných schopnostiach musí mať neustále na pozore.

Pozitívna správa týždňa

Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír okrem iných činností vyberá aj najkrajšie astronomické snímky dňa už od roku 1995. Už po tretíkrát sa do prestížneho výberu dostal slovenský fotograf Tomáš Slovinský, tentokrát so svojou fotografiou nočnej oblohy zo Sardínie.





*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.