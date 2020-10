Výživný týždeň XXIV. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Kotlebove prianie a nelegálny protest

Igor Matovič a Richard Sulík už spolu vraj nebudú variť gnocchi.

Nadácia Eset Science Award ocenila výnimočných slovenských vedcov.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová telefonovala s prezidentkou Švajčiarska Simonettou Sommarugovou. Pri tej príležitosti ju požiadala o pomoc v prípade, že by Slovensku chýbal zdravotnícky materiál či personál.



Slovenská ekonomika podľa novej prognózy MMF tento rok klesne o 7,1%, na jar fond počítal s prepadom len o 6,2 %. Zároveň výrazne zlepšil výhľad rastu HDP v budúcom roku na 6,9 % z predchádzajúcich 5 %.

Novela zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia nemá zaviesť povinné očkovanie proti ochoreniu Covid-19, ale došpecifikovať v zákone termín profylaxia.

Vláda predstavila plán pomoci. Každý mesiac plánujú vyplatiť 200 miliónov eur. Tak snáď to tak bude aj v praxi. Netreba sa s tým zahrávať.

V hokejovom klube Slovan Bratislava malo pozitívny test 18 hráčov a 5 členov realizačného tímu.

Zvyčajní podozriví

V kauze výbuchu v topoľčianskej firme Euromont z leta 2009 si Viliam Mišenka odpyká 20-ročný trest odňatia slobody. Rozhodol o tom na začiatku októbra Vyšší krajinský súd vo Viedni, ktorý tak znížil o tri roky trest, na ktorý ho pôvodne v prípade odsúdil Špecializovaný trestný súd v Pezinku.

Pokračoval súd s Marianom Kotlebom, ktorý na svoju obhajobu predniesol 8 hodinovú reč. Medzitým dostal poriadkovú pokutu 500 eur za zdržiavanie pojednávania. Súd v ten deň aj vyniesol rozsudok. Marian Kotleba dostal za odovzdané šeky s neonacistickou symbolikou 4 roky a 4 mesiace. Verdikt zatiaľ nie je právoplatný.

Advokát Mariana Kotlebu mal pozitívny test na koronavírus a Kotleba napísal, že si praje, aby bol aj jeho test pozitívny, pretože to by znamenalo, že do karantény musia ísť aj poslanci, redaktori médií a účastníci pondelkového súdu. Prajný človek tento Kotleba. A ešte ostal aj smutný, že sa nemohol zúčastniť nelegálnej akcie popísanej v nasledujúcich riadkoch.

V sobotu sa konal nepovolený protest rôznych elementov pred Úradom vlády. Hoci sú to zrovna tí odroni, ktorí na sociálnych sieťach neustále spochybňujú nosenie rúšok, na proteste im kus látky cez ústa nevadil a mnohí išli iniciatívne aj nad nariadenia a mali na hlavách kukly či kapucne. Niektorí neváhali do spoločnosti zobrať aj svoje deti a zaúčali ich do tajov života. Dali k ústam megafón a povedali im, aké vulgarizmy majú vykrikovať. A ako na potvoru, vyzeralo to ako živý štít z vlastného dieťaťa. Pripomeňme si, že daná "sešlosť" sa uskutočnila počas vyhláseného núdzového stavu a zároveň v čase, keď je v platnosti nariadenie vlády, ktorým sa zakazuje zhromažďovanie viac ako 6 osôb na jednom mieste. Čerešničkou na tomto zhromaždení je fakt, že sa ho zúčastnili poslanci NR SR, členovia extrémistickej ĽSNS, ktorí tak v priamom prenose porúšali zákon. Tí istí poslanci ĽSNS sa po tom, ako v sobotu za účasti kamier porúšali vládne nariadenia, potľapkávali a fotili sa so svojimi sympatizantmi, sa v utorok vyberú do parlamentu na najbližšiu schôdzu NR SR. Dianie okolo témy zaklincoval Richard Sulík, ktorý sa tiež zúčastnil protestu proti vlastnej vláde, ospravedlnil všetkým slušným ľuďom, ktorí boli súčasťou nelegálneho zhromaždenia a ešte aj odsúdil použitie vodného dela.

Z regiónov

Integrovaný regionálny operačný program (IROP) by sa mal zjednodušiť a zrýchliť. Do konca tohto roka totiž treba vyčerpať 109 miliónov eur, inak Slovensko o tieto prostriedky príde.

Univerzitná nemocnica v Martine už neprijíma pacientov z Oravy, Kysúc a Liptova, rozhodol o tom krízový štáb nemocnice. Zdravotníci už nechávajú lôžka pre pacientov z Turca.

Slovensko zasiahli intenzívne dažde. Zoznam riek, ktoré dosiahli tretí stupeň povodňovej aktivity sa nepríjemne zvyšoval a povodne začali vyčíňať v rôznych kútoch našej krajiny. Na východnom Slovensku bola kritická situácia je najmä na riekach Hnilec a Hornád. V Krompachoch museli evakuovať vyše tisíc ľudí, na Kysaku zaplavilo 5 chatárskych osád v okrese Kežmarok si povodeň vyžiadala jeden život.

Ach, tie sociálne siete

Na sociálnych sieťach sa šíri hoax o spoločnej fotografii prezidentky Zuzany Čaputovej, bieloruskej političky Svetlany Cichanovskej a Georgea Sorosa. Pričom na spomínanej fotke sa prezidentka ani bieloruská opozičná líderka nenachádzajú a konšpirátori za nich vydávajú iné ženy.

Ľudia na sociálnych sieťach sa hnevali, že reštaurácie sú zatvorené a parlamentný bufet ostáva stále otvorený. A preto Boris Kollár, priateľ ľudu, a ešte aj predseda parlamentu, rozhodol, že poslanci už do bufetu nebudú mať prístup a najesť sa tam môžu len zamestnanci Kancelárie Národnej rady.

Tomu istému Borisovi Kollárovi stúpol tlak v okamihu, keď zistil, že slovenskí futbalisti si pred zápasom s Írskom pokľakli na jedno koleno.

Element s menom v azbuke sa vyhrážal premiérovi SR smrťou.

Facebook začne mazať príspevky, ktoré spochybňujú či skresľujú holokaust. Oznámil to v nových pravidlách o prístupe k prejavom nenávisti na sociálnych sieťach. Krok ocenil Svetový židovský kongres či Americký židovský výbor.

Facebook nezrušil hlavnú stránku dezinformačnému webu Bádateľ. Stránka síce nie je dostupná, avšak podľa informácií Denníka N v tomto prípade sociálna sieť nezasahovala. „Táto stránka nebola odstránená po našom zásahu,“ povedal hovorca Facebooku.

Iné

Uniklo video na ktorom boli zachytení Vladimír Weiss ml. a Ivan Kmotrík ml. v chúlostivej situácii.

Deficit verejných financií by mal v budúcom roku dosiahnuť 7,44 percenta hrubého domáceho produktu. Mal by tak klesnúť z tohtoročných odhadovaných 9,68 percenta HDP. Hrubý verejný dlh sa má v budúcom roku vyšplhať na 65 percent HDP. Vyplýva to z návrhu rozpočtu verejnej správy na nasledujúce tri roky, ktorý na rokovanie vlády predložilo ministerstvo financií. Kabinet ho v stredu schválil s pripomienkou. Do konca roka ho musí schváliť aj parlament, kde môže dôjsť ešte k viacerým úpravám.

Slovensko nakupuje milióny antigénových rýchlotestov a plánuje vyskúšať plošné testovanie. Toto rozhodnutie prekvapilo prezidentku, ktorá sa o "najväčšej akcii v histórii Slovenska" dozvedela z tlačovky/médií. Iniciátor, premiér, navrhuje akciu zrealizovať počas dvoch novembrových víkendov. Nuž, uvidíme ako to napokon dopadne. Z viacerých minulých skúseností s veľkými ohlasovanými akciami premiéra totiž už máme skúsenosti. Čo však nebráni, takto v dostatočnom predstihu, vysloviť otázku, čo vlastne má byť cieľom takéhoto testovania?

Peter Sagan triumfoval v 10. etape Giro d´Italia. Dočkal sa prvého etapového víťazstva od 10. júla minulého roka.

Pavel Hapal po necelých dvoch rokoch končí ako reprezentačný tréner slovenského futbalového tímu.



Dobre vedieť

Jedna z kotlebovských skupín na Facebooku sa hrdí peknou fotkou hôr. Akurát, ako na potvoru, to nie sú hory slovenské, ale kanadské.

Pozitívna správa týždňa

Prezidentka SR Zuzana Čaputová podpísala novelu Trestného zákona, ktorou sa sprísnia tresty za týranie zvierat a zanedbanie starostlivosti o zviera.