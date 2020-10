Výživný týždeň XXIV. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom:Ohrdnutý Huawei a poradca za všetky drobné

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nom. SaS) apeloval na Rusko a Turecko, aby využili svoj vplyv na vyriešenie konfliktu v Náhornom Karabachu. Miestne vojenské operácie sú, ako dodal, v príkrom rozpore s Chartou Organizácie Spojených národov (OSN).

Možnosť dobrovoľne odísť z internátov Univerzity Komenského v Bratislave počas uplynulého týždňa využilo niekoľko tisíc študentov.

Signatári spoločného vyhlásenia reagujúceho na stav ľudských práv v Číne, ku ktorému sa pridalo aj Slovensko, vyzvali Čínu, aby plnila svoje vnútroštátne a medzinárodné záväzky.

O post Generálneho prokurátora sa uchádza 7 kandidátov.

A Igor Matovič zvolal stredajšie rokovanie vlády na šiestu hodinu ráno a Milan Krajniak ho prirovnal k rakúskemu cisárovi. Aj taký bol minulý týždeň.



Zvyčajní podozriví

Dvojica osôb, ktorá sa snažila podplatiť štátneho tajomníka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Martina Fecka, zostáva vo väzbe.

Naopak, starosta bratislavského Nového Mesta Rudolf Kusý za mreže nepôjde a bude stíhaný na slobode.



Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) podáva podnet na Generálnu prokuratúru SR, aby začala konať z titulu bezdôvodného obohatenia. Podľa neho deti bývalej štátnej tajomníčky rezortu spravodlivosti Moniky Jankovskej a exšéfa Štátnych hmotných rezerv Kajetána Kičuru nevedia vysvetliť, odkiaľ majú svoj majetok.

Zoltán Andruskó asi nebol len prostým sprostredkovateľom. Toto tvrdí súd v 139-stranovom písomnom vyhotovení rozsudku, ktorým ešte začiatkom septembra oslobodili spod obžaloby za objednávku a sprostredkovanie vraždy Mariana Kočnera a Alenu Zsuzsovú. V písomnom vyhotovení sú viaceré prekvapujúce argumenty, ktoré pri ústnom vyhlásení rozsudku nezazneli.

Výskumníci bezpečnostnej spoločnosti ESET narazili na doteraz neznámu kyberskupinu, ktorá v Európe kradne vládne dokumenty od roku 2011. Skupina XDSpy dokázala skompromitovať niekoľko vládnych inštitúcií aj súkromných spoločností v niekoľkých krajinách východnej Európy a Balkánu. Ako však spoločnosť zdôraznila, k úniku dát zo Slovenska alebo z Česka podľa dostupných informácií nedošlo

Naka zadržala futbalistu Kamila Kopúnka. Je obvinený z týrania blízkej a zverenej osoby.

Z regiónov

Spoločnosť Helske z Levoče spoločne s Technickou univerzitou v Košiciach predstavila jedinečný stavebný materiál budúcnosti. Novú technológiu, špeciálne sadrokartónové dosky s nanotechnológiou, ktoré predstavujú revolúciu v stavebnom priemysle, majú už patentovanú naprieč mnohými krajinami sveta a objednávky na výrobky pribúdajú zo západnej Európy ale aj Blízkeho Východu.

Plážový rezort Bearded Brothers WakeSoul v Piešťanoch vyzeral ako splnený podnikateľský sen dvoch mladých Slovákov v slovenských podmienkach. Nakoniec je všetko inak a za plážovým rezortom stáli podnikatelia z Macedónska a plážový rezort bez povolení úradov prevádzkoval bazén, reštauráciu ausporadúval tanečné zábavy,. „Okresný úrad Trnava zamietol odvolanie spoločnosti a potvrdil rozhodnutie stavebného úradu mesta Piešťany zo dňa 11. 05. 2020, ktorým stavebný úrad nariadil spoločnosti odstrániť nepovolené stavby, upraviť terén do pôvodného stavu a uviesť stavby do pôvodného stavu,“ potvrdila pre Aktuality.sk hovorkyňa Ministerstva vnútra Petra Friese.

Zrútené bezpilotné lietadlo zaistili v nedeľu 4. októbra hraničiari v blízkosti vonkajšej hranice s Ukrajinou v katastrálnom území obce Maťovské Vojkovce v okrese Michalovce.

Z hradu Blatnica v martinskom okrese neznámy páchateľ odcudzil stroj tzv. minidumper, ktorý pomáhal pracovníkom pri prevoze stavebného materiálu v areáli hradu.

Valné zhromaždenie Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (SPPK) v utorok v Nitre rozhodlo o vstupe do štrajkovej pohotovosti a splnomocnilo predstavenstvo komory v prípade neriešenia kritickej situácie v agrosektore presadzovať svoje ústavné práva formou štrajku.

Kultúra v problémoch

Prvá pomoc do kultúrneho a kreatívneho priemyslu doteraz neprišla. Upozornili na to zástupcovia umeleckých organizácií v otvorenom liste adresovanému premiérovi. Juraj Šeliga je za helikoptérové peniaze pre kultúru, Matovič preferuje schému. V ten deň som si povedal, že je načase roztáčať vrtule.

Po ďalšom rokovaní sme sa dozvedeli, že Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky vytvorí dotazník, pomocou ktorého chce získať presnejšie údaje o počte ľudí pracujúcich v umelecko-kreatívnom priemysle. Na základe získaných dát chce následne rozdávať dotácie. Celkom zaujímavé, že ministerstvo ani netuší koľko ľudí sa mu pohybuje v košiari.

Z kultúrnej oblasti sa darilo TV JOJ, ktorej sa podarilo uzatvoriť exkluzívnu zmluvu s Disney Studios, ktoré patrí medzi najväčšie vo svete filmového a seriálového biznisu. Prvé výsledky by sa mali ukázať už tento mesiac. JOJ-ka totiž plánuje do vysielania zaradiť nové verzie filmovej klasiky ako Leví kráľ či Aladdin.

Ohrdnutý Huawei a poradca za všetky drobné

Konala sa aj bezpečnostná konferencia Globsec. Generálnym partnerom mala byť čínska spoločnosť Huawei, čo sa podľa českého Denníka N nepáčilo prezidentke SR a tak s nimi Globsec rozviazal zmluvu. Čo je pozitívny krok, no zástupcovia čínskej spoločnosti aj tak zostali na bezpečnostnej konferencii - to je horšie a dá sa to považovať za čierny bod. Už len fakt, že pre organizátorov Globsecu, ktorý má mať k bezpečnostnej problematike tak blízko ako kakaový krém k tenkej oblátke, nie je problémom, že na konferencii by mala byť firma, ktorú viacero štátov považuje za bezpečnostné riziko, je na zamyslenie.

V minulej časti som sa vyjadril, že by ma zaujímali rady poradcu predsedu NR SR Antona Hrnka. Asi som si to nemal želať. Podľa dostupných informácií A. Hrnko odporúča odmietnuť 28. október ako štátny sviatok. S Kollárom majú však spoločné záujmy a záľuby. Hlavne v sochárstve. V Martine boli odhaliť sochu Jozefovi Škultétymu a v Bratislave by Hrnko rád videl sochu migrantov Cyrila a Metoda, na čo Kollár nepovedal nie.



Iné

Zem a vek dostal od Facebooku tzv. shadowban. Po novom teda nebudú jeho príspevky viditeľné pre všetkých fanúšikov a sledovateľov. Stránka magazínu opakovane šírila neoverené správy a hoaxy. Facebook teda hrozí, že ju zablokuje úplne.

Minister financií Eduard Heger (Oľano) predstavil plán obnovy. Veronika Remišová tvrdí, že strana Za ľudí má v niektorých oblastiach inú predstavu o reformách ako ministerstvo financií. Predložený návrh skritizoval aj šéf opozičného Smeru. Prirodzenú záštitu nad reformami by mal prebrať premiér, avšak ten sa k tomu z nejakých dôvodov nehlási - a tak sa ozval Boris Kollár, ktorý tvrdí, že ich ku stolu nik nepozval, čo však nevadí, lebo oni majú aj tak pripravený iný plán a Hegerov zoznam sa môže rovno skartovať. Ak nič iné, tak nás do jari čakajú rušné časy v koalícii. O slovné prestrelky a hádzanie si polien pod nohy nebude núdza.

"Fico s Pellegrinim spravili z VšZP ošklbanú hus, ale perie nekončilo v našom spoločnom paplóne, ale skončilo v duchne pána Jaroslava Haščáka a ďalších ľudí, ktorí vlastnia súkromné zdravotné poisťovne," vyhlásil premiér. Štát načerpá so VŠZP Sto miliónov eur. Súkromné Union aj Dôvera ho kritizujú. Krok vlády považujú za neférový a zle načasovaný.

Peter Sagan na jeden deň získal modrý dres pre najlepšíeho vrchára na podujatí Giro d´Italia. Takýto dres získal prvýkrát v kariére.

Marian Kotleba zdieľal na Facebooku video, podľa ktorého bola pandémia vopred naplánovaná. Dokazovať to mali údaje zo Svetovej banky, podľa ktorých vraj krajiny nakupovali testovacie sady na COVID-19 už v roku 2018. Síce to nie je pravda - ale mohla by byť.

Cez víkend rokovala pandemická komisia aj Ústredný krízový štáb. Richard Sulík tam však sedieť nevydržal a odišiel - aby mohol napísať status, že nesúhlasí s opätovne zavádzanými opatreniami. Potom napísal status Igor Matovič a....a hlavne si dávajte pozor. Buďte ohľaduplní a zodpovední.

Omyl týždňa roka

Ani nie tak konkrétny omyl, ako konštatovanie autora, že kým na jar 2020 Slováci takmer do nohy rešpektovali a dodržiavali nastavené pravidlá s chirurgickou precíznosťou, tak na jeseň 2020 sme svedkami opačného extrému, keď to časť obyvateľstva berie veľmi laxne a tvária sa akoby im nič nehrozilo. Pritom tí, ktorí na jar brali obchody útokom v skafandroch a plynových maskách, kúpali sa v dezinfekcii a alarmovali na sociálnej sieti, sa z veľkej časti prekrývajú s tými, ktorí si dnes ledva-ledva nasadia v obchode rúško ( a v ideálnom prípade si ho dajú pod nos - lebo sú rebeli), na ulici rúško nosiť nebudú, lebo nie sú ovce a na internete zdieľajú zaručené správy o celosvetovom podvode a rady orieškológa, alebo čo to vlastne tá osoba je. Tým, že sme prvú vlnu zažili v light prevedení (a ty poznáš niekoho, kto to mal, há?) nás predurčuje zažiť masívnejšiu druhú vlnu. Veľa ľudí na ochorenie vôbec neverí a preto nevidia dôvod na nejaké zásahy do ich životov.

Dobre vedieť

Správa Michala Šimečku o právnom štáte v europarlamente prešla veľkou zhodou europoslancov, realizácia závisí od ochoty štátov. Zo slovenských zástupcov proti hlasovali len poslanci za ĽSNS, zdržali sa poslanci za KDH a Eugen Jurzyca zo SaS. Miroslav Číž zo Smeru nehlasoval. A Milan Uhrík, nehistorik, vystúpil v pléne, porozprával niečo po slovensky a potom z toho spravil video na sociálnu sieť. A presne za toto berie plat europoslanca. A užíva si to. Možno aj vďaka tebe.

Pozitívna správa týždňa

Slovensko navštívila líderka bieloruskej opozície Sviatlana Cichanovská a stretla sa premiérom i prezidentkou. „My ženy sme silné. Povedala mi na stretnutí Sviatlana Cichanovská a ja s ňou musím iba súhlasiť," uviedla Čaputová. Je super vidieť pozitívnu názorovú zhodu medzi prezidentkou, premiérom a ministrom zahraničných vecí.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít, startitup.sk, noviny.sk a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.