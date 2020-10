Výživný týždeň XXIII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Človeče, nehnevaj sa

Lekárska komora sa obáva náporu na kapacity v nemocniciach. Lekári vyčítali ministrovi Krajčímu mrhanie časom medzi vlnami pandémie.

Mimoparlamentné strany Most-Híd a Dobrá voľba naznačujú možnú spoluprácu v odborných témach.



Prezidentka SR poslala českému prezidentovi Milošovi Zemanovi blahoprajný telegram k jeho 76. narodeninám.

Ombudsmanka Mária Patakyová navrhla ako kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša.

Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) sa o krok priblížila k reforme súdnictva. Jej základom je novela ústavy, ktorú v stredu schválila vláda. Podarila sa jej tak prvá veľká úloha, pred ktorú bola postavená.

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vymenovala 12 nových sudcov všeobecných súdov.



Zvyčajní podozriví

NAKA obvinila Jána Pastuszeka z extrémizmu. Keby vám meno nič nehovorilo, tak je to poslanecký asistent malého Miňa a zároveň moderátor kotlebovskej relácie, kde sa minule ocitol poslanec Sme Rodina Patrik Linhart a až neskôr zistil, kde to vlastne bol. Pastuszek je obvinený kvôli tomu, že na danej stránke predával tričká s podobizňou Tisa.

Proti obvinenému Ladislavovi Makóoví vypovedá viacero svedkov.

Jankovská sa stretla so šéfom NAKA Branislavom Zurianom. O čom debatovali nie je verejne známe. O pár dní na to sme sa dozvedeli, že jej hladovka pokračuje na nemocničnom lôžku, kde bola po zhoršení stavu napojená na infúzie.

Trestné stíhanie poslanca Gábora Grendela (Oľano) bolo ukončené. Trestné oznámenie na neho pred rokmi podal Marian Kočner.

Najväčšia protidrogová akcia na Slovensku už má aj súdnu dohru. Pred senát Špecializovaného trestného súdu sa postavilo sedem členov zločineckého gangu zo Serede.

Na vytvorení obrazu, že krádež firmy Technopol Servis mala byť legitímna transakcia, sa podieľali aj predstavitelia spoločnosti Arca Capital. Polícia a prokuratúra tvrdia, že na vyvedení kancelárskych vežiakov Technopol v bratislavskej Petržalke v hodnote 20 miliónov eur z majetku poškodenej spoločnosti Technopol Servis mal podiel aj kumpán mafiána Kočnera Peter Horváth. Ten s investičnou skupinou dodnes spolupracuje.



Bratislavská kriminálka vo štvrtok ráno zadržala starostu mestskej časti Bratislava - Nové Mesto Rudolfa Kusého. Obvinili ho z dvoch prečinov a dvoch zločinov zneužívania právomoci verejného činiteľa.

Investigatívne centrum Jána Kuciaka získalo informácie o tom, že Norbert Bödör bol investorom v spoločnosti Swan Mobile, ktorá prevádzkuje mobilného operátora 4-ka. Vo firme nevystupoval priamo, bol skrytý za investičný fond Avant Private Equity z Českej republiky.

Minister vnútra Roman Mikulec vypísal výberové konanie na policajného prezidenta. Bude sa postupovať podľa aktuálnych pravidiel, ktoré nastavila minulá vláda.

Z regiónov

Renesančný kaštieľ Révayovcov v Turčianskej Štiavničke je na predaj. Kaštieľ sa nachádza v krásnom parku na ploche 16 hektárov, kde rastie cca 3000 stromov z toho stovky sú exotické a majú veľkú spoločenskú hodnotu. V parku sa nachádza takisto 6 rybníkov, staré arborétum, kde žiaci kedysi chodili na exkurzie. Park bol obľúbeným miestom na príjemné prechádzky. Odvtedy, ako ho kúpili ruskí majitelia je však pre verejnosť uzavretý. Ako to bude v budúcnosti, bude závisieť od nového majiteľa a jeho plánov.

Marian Kočner už nevlastní desiatky apartmánov v turistickom centre Donovaly. Prišiel o ne v dražbe. Vydražila ich jeho ex-spoločníčka z "podnikania".

Núdzový stav

​Keďže sme sa celé leto len hrajuškali, tak od 1. októbra tu opäť máme ako odmenu núdzový stav. Na všetkých hromadných podujatiach bude môcť byť maximálne 50 ľudí. Opatrenie, ktoré v stredu vydal Úrad verejného zdravotníctva, bude platiť pre športové a kultúrne podujatia i omše. Čo tomu predchádzalo, nejdeme radšej spomínať. Niekto by sa mohol začať hanbiť.

Viaceré mimoparlamentné strany považujú opatrenia prijaté v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu za chaotické. Privítali by, keby boli systematické, zrejmé a nemali by sa meniť zo dňa na deň. S tým sa dá len súhlasiť.

Podľa ombudsmanky je v záujme ochrany práv a slobôd potrebné, aby aj počas koronakrízy alebo mimoriadnej situácie mali všetci ľudia dostatok informácií a zabezpečenú efektívnu komunikáciu s príslušnými orgánmi.



Poslanci o ktorých by ste nemuseli počuť, keby...

"Väčšina potratov sa vykonáva kvôli pohodliu, kariére alebo zachovaniu krásnej postavy," poslanec Milan Kuriak, Oľano. To je presne ten typ poslanca o ktorom čítate práve teraz, a už o ňom do konca obdobia nebudete počuť - a pre neho i pre vás to tak bude lepšie.

Poslanec hnutia Sme rodina Patrick Linhart nazval svojho koaličného kolegu z poslaneckého klubu Za ľudí Jána Benčíka dedom, ktorý vo voľbách oblbol ľudí. A nezabudol mu povedať, že je eštebák. Začo zožal potlesk náckovských poslancov. Pri kapacitách poslanca Linharta je však pravdepodobné, že keď sa ho na to spýtate nabudúce, tak si nebude pamätať, kto mu to vlastne tlieskal. Veď prednedávnom bol hosťom náckovskej relácie a tiež ani nevedel, kde sa nachádza. Ak by mu náhodou nekvitli ruže u rodinkárov, uchytil by sa aj v inej, ehm, strane.

Príbehom na pokračovanie je Anton Hrnko, ktorý sa na tomto mieste objavuje už tretí týždeň po sebe. Síce už nie je poslanec, po novom však zastáva funkciu poradcu predsedu NR SR. Hoci minulý týždeň sa zdalo, že ako žolík na telefóne dostáva tak 500 eur mesačne, tak pred pár dňami bola v Centrálnom registri zmlúv zverejnená jeho zmluva, podľa ktorej mu patrí 2000 eur mesačne. A keďže aj tak nemá doma čo robiť, tak dlho pri predložení ponuky ani dlho neváhal a prijal ju.

Iné

Igor Matovič na svojom facebooku zverejnil fotku na ktorej sa premiéri V4 pripravujú na bruselský míting hraním Človeče, nehnevaj sa. A to pekne symbolizuje vzťah lokálnej štvorice štátov k Únii. Hlavne v niektorých témach.

Minister Mičovský bude z fondu obnovy pýtať 2,4 miliardy eur. Podporené majú byť projekty ako potravinový sektor či prírode blízke hospodárenie.

Príslušníci ruských spravodajských služieb, pôsobiaci na území SR prevažne pod diplomatickým krytím, sa snažili o infiltráciu do ústredných orgánov štátnej správy a bezpečnostných zložiek. Rovnako sa usilovali o získavanie spolupracovníkov v energetickej a vojenskej oblasti. Snažili sa kontaktovať aj osoby blízke ústavným činiteľom a sústredili sa aj na prezidentské a európske voľby.

Čiňania sa zas sústreďovali najmä na získavanie informácií z oblasti informačných a telekomunikačných technológií. Zistenia vyplývajú z výročnej správy SIS. Prvé je dôvodom nemať ruskú ambasádu, druhé nezahrávať sa s 5G sieťou, ktorá by mala mať niečo spoločné s Čínou.

Časť z mimoriadnej 11 miliónovej pomoci Ministerstva kultúry SR pre nezávislú kultúru pôjde v októbri na podporu kín.

Nový šéf Štátnej ochrany prírody považuje dávanie pokút turistom, keď odbočia z chodníka za zbytočnú šikanu. Dušan Karaska chce, aby správy chránených území boli dôležitým regionálnym hráčom. Bude žiadať o väčšie kompetencie, ktorými sa dá príroda reálne chrániť.

Herec Milan Kňažko vyšiel na verejnosť s informáciou, že bol hospitalizovaný kvôli ochoreniu Covid-19 a vyzval ľudí, aby z toho nerobili obyčajný soplík. Internetoví odborníci začali debatovať o tom, koľko za to dostal zaplatené, kto mu napísal scenár; no priali mu aj vyzdravenie do 17. novembra, aby pri tej príležitosti predniesol niečo múdre na námestí.

Hokejista Erik Černák sa stal ďalším Slovákom, ktorý získal Stanley cup. Jeho tím Tampa Bay Lightings vyhral finále kanadsko-americkej NHL proti tímu Dallas Stars.

Omyl týždňa roka

Keby chcel autor napísať dramatický román, v ktorom potrebuje vykresliť absurdnosť sveta, približne by vedel ako na to. Vymyslel by si krajinu, kde počas celosvetovej pandémie nákazlivej choroby, predstavitelia toho štátu horlivo diskutujú. Avšak nie o tom, ako postupovať vo všetkých oblastiach zvládania následkov pandémie, ale o interrupciách. No možno by mu to čitatelia nezhltli s tým, že je to až príliš absurdná kombinácia a hodilo by sa to skôr do grotesky ako do vážneho románu.

Dobre vedieť

Premiér Matovič sa sťažuje na útoky voči nemu a Oľano. Hovorí o „kobercovom nálete“ a spája to aj s tvrdením, že „všetky kľúčové médiá sú v rukách oligarchov“.

Pozitívna správa týždňa

Prezidentka sa z dôvodu zhoršujúcej sa situácie s ochorením Covid-19 prihovorila k národu v pondelok večer prostredníctvom RTVS. Nejeden občan tejto krajiny by si presne takto predstavoval komunikáciu volených zástupcov voči národu.