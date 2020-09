Výživný týždeň XXII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Rekordy, volavky a špión na súde

Oblasť kybernetickej bezpečnosti sa má legislatívne posilniť. Vyplýva to z navrhovanej novely zákona o kybernetickej bezpečnosti.



Publicista Michal Havran už nie je obvinený z hanobenia národa, rasy a presvedčenia a prečinu ohovárania. Rozhodla o tom Generálna prokuratúra, ktorá sa nestotožnila s postupom Špeciálnej prokuratúry.

Novým šéfom Národného lesníckeho centra sa stal Peter Balogh.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí je zvona v karanténe. Stretol sa s človekom pozitívnym na koronavírus.

Prezidentka upozornila na zhoršujúcu sa situáciu s koronavírusom aj na medzery, ktoré vidí v komunikácií štátu s občanmi.



Slovensko by malo mať od Európskej komisie k dispozícii 780 miliónov eur na zvládnutie krízy spôsobenej pandémiou ochorenia Covid-19.

Minister zahraničných vecí Ivan Korčok predstavil svoju víziu Slovenska vo svete. Slovensko vidí súčasťou Západu a Američania ako našich spojencov. „Žiadne medzi neexistuje,“ dodal.

Daniel Lipšic nebude kandidovať na post generálneho prokurátora.



Zvyčajní podozriví

Polícia pri vyšetrovaní vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice zmeškala príležitosť na získanie dôležitého dôkazu. Videozáznam priamo z bankového trezoru mohol objasniť, čo vybral mafián Marian Kočner z bezpečnostných schránok v banke 22. februára 2018 popoludní, čo bolo 17 hodín po vražde a krátko pred stretnutím so svojou volavkou Alenou Zsuzsovou. Vyšetrovateľ Peter Juhás si videozáznam z Kočnerovej návštevy v trezore vyžiadal päť dní po tom, čo banka záznam v súlade so zákonom zničila. Tesne vedľa.

Bývalá štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti Monika Jankovská má zostať vo väzbe do 11. marca budúceho roka. O tom či naďalej drží hladovku, veľa nevieme.



Policajti zadržali a obvinili Dušana Kracinu z obzvlášť závažného zločinu úkladnej vraždy. Ako objednávateľ mal pripravovať vraždy prokurátora Maroša Žilinku a advokáta Daniela Lipšica. Súd rozhodol o jeho väzobnom stíhaní.

Predsedníčka senátu Ružena Sabová odročila hlavné pojednávanie s Marianom Kotlebom v kauze šekov na 1488 eur na 12. októbra. Počas uplynulého pojednávania sa zistilo, že v miestnosti je zapnuté nahrávacie zariadenie. Ďalším vyšetrovaním sa ukázalo, že patrilo poslancovi Krupovi z ĽSNS.

Naka zasahovala v sídle hokejového zväzu. Podľa zdroja televízie JOJ, ktorá na svojom portáli noviny.sk informovala o akcii ako prvá, sa kriminalisti zaujímajú o verejné obstarávanie aj o hokejových funkcionárov.

Naka nelenila a vybrala sa aj do sídla Bonulu a Národnej diaľničnej spoločnosti. Rozsiahla akcia nesie krycí názov „OKO".

Z regiónov

Advokát Miškovič prišiel pred dvoma týždňami o prácu pre Žilinskú župu a minulý týždeň skončil aj na ministerstve financií.

Minister Mičovský nahral video, ktoré neskôr stiahol. Vyhlásil v ňom, že naďalej zvažuje požiadať o nasadenie armády na boj s africkým morom ošípaných. Poľovníci podľa neho nelikvidujú diviaky dostatočne. Podľa oponentov by mal radšej poľovníkom hroziť stratou revírov. Autor si presne takto prestavuje moderné využitie vojska, takže ich nasadenie na stopovanie a odstrel chorej divej zveri schvaľuje.

Riaditeľ popradskej nemocnice Anton Hanušín požiadal o uvoľnenie z funkcie. Jeho odchod súvisí s nespokojnosťou personálu nemocnice, ktorý proti nemu spísal petíciu.

Ďalšia riaditeľská stolička sa uvoľnila z iniciatívy ministra zdravotníctva, ktorý odvolal riaditeľku Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D.Roosevelta v Banskej Bystrici Miriam Lapuníkovú.

Na frekventovanej železničnej trati Bratislava - Komárno budú od decembra jazdiť rakúske železnice ÖBB a ZSSK. Nahradia tak súkromný RegioJet, ktorému vyprší po desiatich rokoch zmluva.

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie chce pri čerpaní eurofondov hájiť pozíciu zodpovedného prístupu k ďalším generáciám. Veronika Remišová na stretnutí deklarovala, že ochrana klímy patrí medzi priority nového ministerstva

Iné

"Kľudne nech si nasadí (volavku). Keď to bude pekná baba, tak sa s ňou aj vyspím," odpovedal šéf koaličného hnutia Sme rodina Boris Kollár na otázku SME, či nemá strach, že ho niektorá z jeho náhodných mileniek, s ktorými si píše napríklad na sociálnej sieti, môže vydierať.

Expremiér, ten výrazne náhodný, požiadal politikov, aby v záujme riešenia situácie okolo druhej vlny pandémie odložili "stranícke tričká" a vyfajčili fajku mieru.

500 eur mesačne platí šéf parlamentu Boris Kollár bývalému poslancovi a podpredsedovi SNS Antonovi Hrnkovi ako svojmu externému poradcovi. Vraj, keď predseda parlamentu potrebuje, tak mu zavolá a on poradí, vysvetlí. Rád by som si tie rady vypočul.



Koalícia chce zaviesť rovnaký meter na fašistický a komunistický režim. To bude plaču u jedného boľševického trolla.

Na oblasť kultúry a športu sa majú vyčleniť peniaze z Fondu obnovy a rozvoja, na podporu kultúry má ísť 20 miliónov eur a na podporu športu takisto 20 miliónov eur. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedla ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Veronika Remišová (Za ľudí).



Poslanci opravili dôchodkovú tabuľku, ktorá znižuje ženám vek odchodu do penzie podľa počtu detí. Novela zákona o sociálnom poistení, ktorú schválili, platí od januára a týka sa približne 140-tisíc žien ročníkov 1957 až 1965, ktorým sa neodpočítavalo šesť mesiacov za výchovu dieťaťa.

Zuzana Šubová v pondelok oznámila, že sa vzdáva funkcie podpredsedníčky Správy štátnych hmotných rezerv. Tvrdí, že Ján Rudolf nezvláda vedenie úradu po odbornej, morálnej ani ľudskej stránke a že zamestnanci sú šikanovaní a zastrašovaní.



Boris Kollár verí Igorovi Matovičovi v prípade investícií jeho manželky v spoločnosti Arca. „Je to súkromná záležitosť jeho manželky, nikto sa do toho nemá čo starať,“ povedal Kollár s tým, že on by sa do Arcy bál investovať.

Cestovateľ v čase Štefan Kuffa si vždy spomenie na ministra obrany Jaroslava Naďa, keď nad hlavou počuje lietať americké F-16. A okrem toho, že vie sluchom zachytiť stíhačky, ktoré sú ešte len vo výrobe na inom kontinente, tak by vedel zostreliť aj vrtuľník Black Hawk.

Dobre vedieť

Smer tlačil premiéra k múru s uniknutými informáciami o údajnom investovaní jeho manželky. Poslanec, ktorého meno sa nevyslovuje ju nazval bielou kobylou. Následne chcel premiér ukázať, že on má morálne mantinely nastavené inak - a preto nebude šíriť medzi ľudí historku zo študentských čias, kedy mal boľševický troll údajne mydliť barana.

Omyl týždňa

Účasť Mariana Kotlebu v relácii O 5 minút 12, kde si odmietal aj na opakované vyzvania nasadiť rúško, spochybňoval jeho účinnosť, ba vymýšľal si aj také, že nosenie rúšok je škodlivé, čím z pozície politika mätie obyvateľov krajiny. Ohrozuje a naštrbuje dôveru ľudí v preventívne opatrenia a zhoršuje situáciu v čase, keď ochorenie Covid-19 naberá v našich končinách na intenzite. Mínusový bod patrí aj RTVS, ktorá si nedokázala vymôcť, aby hosť relácie splnil podmienky televízie, pričom zvyšní dvaja hostia s tým nemali problém.

Pozitívna správa týždňa

Zuzana Vančová, Zuzana Jusková, Zuzana Szabóová, Táňa a Nina Chudé a Soňa Rebrová v utorok 22. septembra ako prvý ženský štafetový tím zo Slovenska zdolali studený Lamanšský prieliv. Necelých 40 kilometrov medzi európskym kontinentom a britskými ostrovmi dokázali preplávať za 12 hodín a 40 minút.





