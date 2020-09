Výživný týždeň XXI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom:Všade samí sudcovia

Minister vnútra Roman Mikulec bol v domácej karanténe

Tohtoročné leto na Slovensku nebolo také horúce v porovnaní s tromi minulými. Bolo poznačené aj častým výskytom búrok.

Ústredný krízový štáb zaradil Česko medzi rizikové krajiny pre rastúci počet infikovaných. Česko sa tak od piatka stalo rizikovou červenou krajinou.

Slovenská prezidentka Zuzana Čaputová v utorok pri príležitosti Medzinárodného dňa demokracie upriamila pozornosť na dianie v Bielorusku.

V Šaštíne-Strážach sa konala tradičná púť. Napríklad aj preto, že to nie športové a ani kultúrne podujatie.



Pellegrini si myslí, že Matovič vnáša do riadenia štátu chaos.

A Boris Kollár sa stretol s J. Haščákom z Penty, obaja uviedli iné dôvody stretnutia a Igor Matovič by sa s ním nestretol. A ani nevytvoril žiadny pikantný transparent ani video.

Zvyčajní podozriví

Národná kriminálna agentúra zadržala v rámci akcie Plevel päť osôb vrátane predsedníčky Krajského súdu Žilina, sudcu Okresného súdu Žilina, ktorý má aktuálne pozastavený výkon funkcie, sudcu a jedného emeritného sudcu Krajského súdu Žilina. Doposiaľ bolo v tejto obvinených viacero ďalších osôb.

Poslanec R.F. zaslal výboru pre nezlučiteľnosť funkcií list, v ktorom vysvetľuje návštevy kaštieľa vo Vinosadoch. Faktúry za liečebné procedúry nedodal. V liste z pozície skúseného politika poučil poslancov ako sa majú na takéto prípady, akou je návšteva kaštieľa v budúcnosti dotazovať.

Dvojica mužov sa mala pokúsiť podplatiť štátneho tajomníka na ministerstve pôdohospodárstva Martina Fecka. Ten s políciou spolupracoval a k odovzdaniu úplatku nedošlo. Za podpísanie zmluvy o štátnej zákazke o vytvorení a zavádzaní informačného systému mu mali sľúbiť päť percent z hodnoty projektu alebo 60-tisíc eur v hotovosti.

Juraj Čižnár, syn bývalého generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, býva v luxusnom bytovom komplexe v Bratislave Riverpark pri Dunaji. Cena najlacnejšieho nájmu sa v tomto komplexe pohybuje od 1 500 eur mesačne. A zo zistení denníka N vyplýva, že pri svojich zárobkoch z prokurátorskej praxe by míňal väčšinu svojho platu na nájomné. Zaujímavosťou je, že jeho susedkou v bytovom komplexe j je Katarína Szalayová, ktorá chodila rehabilitovať do toho istého kaštieľa ako R.F. Aké je to Slovensko malé.

Do pozornosti sa vrátil aj bývalý šéf Okresného súdu Bratislava III David Lindtner, ktorý si horlivo písal s Mariánom Kočnerom a keď sa to prevalilo, tak na tom nevidel nič zlé. A do svetiel reflektorov sa vrátil preto, že po odchode zo súdu si našiel nové miestečko - pracuje pre stranu Smer SD. A hlavne pre istého boľševického trolla, ktorého sa nepatrí v slušnej spoločnosti menovať.

Smer podáva trestné oznámenie na Arca Capital Slovakia pre podozrenie zo zvýhodňovania veriteľa voči rodine Igora Matoviča. R. F. sa odvoláva na informácie o tom, že manželka premiéra údajne vložila do tejto spoločnosti veľkú sumu peňazí. Premiér sa po pár dňoch ohradil, že manželka nikdy do tej spoločnosti peniaze nevložila, no zároveň nezverejní žiadne dokumenty, lebo jeho manželka nie je verejne činná osoba a ani neobchoduje so štátom.

Inšpekcia obvinila Ladislava Makóa, člena komanda, ktoré sledovalo Jána Kuciaka. Jeho aktuálne obvinenie však nesúvisí s týmto prípadom, ale jeho inou činnosťou v radoch polície.

Mimoriadnou finančnou injekciou rádovo v státisícoch eur musel svojim popradským mraziarňam pomôcť Marián Hossa. Podnik bývalého špičkového slovenského hokejistu aj vďaka tomu prežil koronakrízu tak, že nemusel prepúšťať ani obmedzovať výrobu.

Začali stavať Eurovea Tower - budovu, ktorá bude so 168 metrami najvyššou na Slovensku a oficiálne aj prvým mrakodrapom v krajine.



Igor Matovič sa skamarátil s nevestami spod Tatier a pandemická komisia povolila počet svadobných hostí na 100 jednotlivcov. Do radu na potykanie si s premiérom sa postavili "plesovníci" a "stužkychtiví" maturanti. No potom sa ozvali hygienici a upresnili, že v Tvrdošíne a Námestovo môžu byť svadby len pri maximálnej účasti 30 ľudí. Na Orave bude dočasne len "zdravo". Ale aj to je v súčasnej situácii neisté.

Igor Matovič tvrdí, že opatrenia pre kultúrne a športové podujatia sa nebudú sprísňovať tak veľmi, ako navrhla pandemická komisia. Ak bude región zelený, bude sedenie na kultúrnom podujatí bez limitov, v červenom regióne budú diváci sedieť v každom druhom rade. Pri športe v rámci zeleného regiónu budú sedieť v každom druhom rade, v rámci červeného v každom štvrtom rade.

SKD Martin, tak ako aj iné divadlá, pozvoľna začína novú sezónu. Do repertoáru zaradili novinku, avšak s veľmi známym názvom. Spaľovač mŕtvol v prevedení martinského SKD bude veľkým lákadlom tejto špecifickej sezóny.

Iné

Ministerka spravodlivosti Slovenskej republiky Mária Kolíková (Za ľudí) navrhla na post sudkyne Súdneho dvora Európskej únie (EÚ) nižšieho stupňa Martinu Jánošíkovú, ktorá už má skúsenosti z pôsobenia na súdnom dvore.

Novým riaditeľom Vojenského spravodajstva bude Róbert Kleštinec.



Poslanci Národnej rady SR (NR SR) vo štvrtok vo verejnej voľbe zvolili za kandidátov na sudcu Ústavného súdu SR Miloslava Babjáka a Roberta Šorla.

Poslanci Národnej rady (NR) SR odvolali vo štvrtkovom hlasovaní z postu predsedu Výboru NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií Richarda Rašiho (nezaradený). O funkciu prišiel, pretože odišiel z klubu Smeru a stal sa nezaradeným poslancom. Nahradí ho Marián Saloň zo Smeru.

Prezidentka Zuzana Čaputová sa na konferencii vo Viedni vyjadrila, že by bola rada, keby sa Slovensku podarilo dosiahnuť uhlíkovú neutralitu v oblasti výroby elektrickej energie do roku 2030 a zaradiť sa tak na špicu v Európskej únii.

Zdá sa, že Richard Sulík opäť zabudol, že bude sviatok, neskočil deň vopred do obchodu, čo u neho znamená absenciu čerstvých rožkov. A preto napísal status, kde spojil R.F. a sviatok Sedembolestnej panny Márie a prišiel s opätovným nápadom rušiť sviatok. Názorná ukážka toho, ako sa to robí, keď máte v pláne od seba odohnať bežného slovenského voliča z robotníckej triedy.



Z aplikácie Moje ezdravie unikli osobné údaje 130-tisíc pacientov vyšetrených na Covid-19. Národné centrum zdravotníckych informácií to potvrdilo po dvoch dňoch od prevalenia podozrenia. Stať sa to môže, samozrejme. Internet je už raz také miesto, že naše dáta sa môžu za určitých okolností dostať do nepovolaných rúk. Nepríjemné je, že sa to stalo štátu, novej vláde, ktorá chcela budovať a obnovovať dôveru ľudí v politikov. Niežeby som to chcel kvôli tejto udalosti do nej kopať ja - sú tu iné entity, ktoré to s radosťou urobia.

Ministerstvo kultúry od piatku do 5. októbra spustilo novú výzvu v hodnote 9,5 milióna eur. Prostriedky majú pomôcť tým ľuďom z oblasti kultúry, ktorí prepadli sitom všetkých doterajších opatrení vlády. Dávam palec hore, s dodatkom, že už bolo načase. Mnohí a mnohé museli na vážnu situáciu v oblasti upozorňovať a kresliť si na chrbát terč pre internetových diskutérov, ktorí presne vedia, koľko takí ľudia v umení zarábajú a v akom prepychu si žijú. Pritom celá debata sa viedla skôr v mene tých no name ľudí z pozadia, ale niektorým sa to nedá vysvetliť. Keď neuznávajú ani samotný vírus, tak pochopiť rozdiely medzi interpretmi a zástupom ľudí naviazaných na ich možnosť pracovať je ešte vyšší level.



Dobre vedieť

Boris Kollár angažoval do svojho tímu posilu zvučného mena. Jeho poradcom v oblasti histórie a národnostnej politiky sa stal Anton Hrnko. Dobre vedieť.

Pozitívna správa týždňa

Minulý týždeň sa niesol v znamení dobrovoľníctva a v rámci podujatí Naše mesto, ktoré organizovala neziskové organizácia Pontis sa do čistenia prírody zapojilo 3500 ľudí po celom Slovensku.



*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.