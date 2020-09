Výživný týždeň XX. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Ex-kapitán sa vracia

Skončilo sa reformné leto, pričom údajné reformy si vláda stráži ako recept na kolový nápoj. Začala sa škola. A predsednícke tričko si opäť obliekol starý známy, no dnes už bývalý kapitán. Aj taký bol začiatok septembra. No bolo toho viac. Poďme na to.

Zuzana Čaputová podpísala novelu zákona o prokuratúre, ktorú minulý týždeň opätovne schválil parlament. Poslanci legislatívu odobrili s pripomienkami, ktoré prezidentka navrhovala zapracovať, keď im zákon vrátila.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí a hlavný hygienik Ján Mikas išli od začiatku týždňa do preventívnej karantény.

Obnoví sa tím Kuciak pod vedením vyšetrovateľa Juhása.

Sas navrhla rozšíriť okruh žiadateľov o príspevok z Fondu na podporu športu aj o samosprávne kraje.

Nový generálny prokurátor sa bude voliť v novembri.

Zvyčajní podozriví

Predstavte si človeka, ktorý spochybňuje existenciu vírusu Covid-19, tvrdí o ňom, že je to laboratórny experiment, nenosí rúško a tak celkovo kazí morálku mužstva. A teraz si predstavte, že sa taký človek vyberie do zahraničia a po návrate sa má dostaviť na súdne pojednávanie. Ale on sa ospravedlní. Veď predsa navštívil rizikovú krajinu a musí podstúpiť karanténu a testovanie na chorobu, o ktorej tvrdí, že neexistuje. A viete o tom, že takého človeka si už nemusíte len predstavovať? On existuje a volá sa Marian Kotleba.

Vláda odvolala neodvolateľného Ľubomíra Vážneho z funkcie generálneho riaditeľa Sociálnej poisťovne. Takýto postup sa nepozdáva samotnému Vážnemu, ktorý sa chce brániť na Ústavnom súde. A nepozdáva sa ani strane Smer, keby to ešte niekoho zaujímalo.

Potom sa ozval hlas poslanca Rašiho, ktorému sa zdá, že nové ministerstvo Veroniky Remišovej vzniklo v rozpore so zákonom. A ohrozené je úplne všetko na čo len pomyslíte. Aj to načo ste zabudli.

Prebehol ďalší súd s bývalým poslaneckým asistentom Filipom Rybaničom. Aj tentokrát ho uznali za vinného a neuznali za whistleblowera. Veľa iných možností súd ani nemal.

Na scénu sa po lete vrátila aj ďalšia známa postavička - opička. Tú obvinili z trestného činu marenia spravodlivosti. Obvinenie súvisí so staršou kauzou reštaurácie Fatima v Trenčíne. O deň nato NAKA navštívila aj bývalého šéfa protikorupčnej jednotky Roberta Krajmera.

Nedarilo sa istým Bödörovcom. Najprv im štát stopol licenciu pre bezpečnostnú službu Bonul. O deň sa to isté prihodilo aj sbske Val Security, ktorú v minulosti vlastnila Bödörova sestra a teraz jej šéfuje manželský pár zo sídliskového bytu. Kde sú tie časy zašlej slávy, keď na firemnom večierku rečnil bývalý trojnásobný premiér krajiny?

Policajná inšpekcia obvinila ďalšieho policajta z nezákonných lustrácií. Ide o Milana Mihálika, ktorý pracoval ako zástupca riaditeľa Národnej jednotky finančnej polície Národnej kriminálnej agentúry. Známy je aj svojimi kontaktmi na nitrianskeho oligarchu Norberta Bödöra.

Z regiónov

Mimovládne organizácie žiadajú celoročnú ochranu vlka dravého na Slovensku. Žiadajú aj prepracovanie programu starostlivosti o vlka. Pod výzvu sa podpísalo 31 organizácií.

Ústavnoprávny výbor odobril návrh, aby obce mohli zakázať hazard aj bez potreby petície. V súčasnosti platí, že takúto petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov obce, respektíve 15 % v prípade Bratislavy a Košíc.



Národná kriminálna agentúra momentálne zasahovala na viacerých miestach v areáli jadrovej elektrárne Mochovce a zároveň v Bratislave.

V kauze obrovskej zásielky pervitínu za stovky miliónov eur, ktorú našli v Nitre, padli prvé obvinenia. Stíhaní sú dvaja Holanďania a čaká sa na ich vydanie na Slovensko. Drogovú zásielku našli v máji v nitrianskom priemyselnom parku v nádržiach, ktoré čakali na preclenie. Colníci tak zabránili, aby sa na čierny trh dostalo 1,5 tony drog.

Iné

Bola zverejnená komunikácia Borisa Kollára s transexuálnom modelkou - a pre Borisa to bolo v pohode. Nič na tom nie je. Je to jednoduché. Stačí oddeľovať Borisa Kollára - politika nesúceho vlajku akejsi tradičnej rodiny a Borisa - sexuálneho predátora v súkromí. Takže ak v tom nemáte stále jasno, párkrát si to ešte zopakujte.

Neskôr hájil farby konzervativizmu posledný križiak, ktorý v kancelárii len tak ledabolo vyvesil jeruzalemskú vlajku. Okrem toho, že to bolo smiešne a trápne zároveň, to bolo aj upokojujúce. A ak to práve na vás nemalo taký efekt, jednoducho nie ste cieľovou skupinou.

Petra Sagana potrestali preradením na posledné miesto počas 11. etapy Tour de France. Dôvodom bol nebezpečný manevér, ktorý Sagan použil v záverečnom špurte a ohrozil tak Wouta Van Aerta.

Vláda odporučila schváliť návrh poslankýň, ktoré chcú upraviť vek odchodu pre ženy narodené v rokoch 1957 až 1963. V novele Petry Krištúfkovej (Sme rodina), Anny Zemanovej (SaS) a Kataríny Hatrákovej (OĽaNO) však žiada zmeny.

Prezidentka si pripomenula obeti holokaustu a rasového násilia pietnou spomienkou na židovskom cintoríne v Bratislave pri príležitosti Dňa obetí holokaustu.

Zákaz držania psa na reťazi, s výnimkou času potrebného na kŕmenie, čistenie voliéry či ošetrenie. Taká je ambícia poslanca Národnej rady Tomáša Šudíka (OĽaNO), ktorý v spolupráci s občianskym združením Sloboda zvierat pripravil novelu zákona o veterinárnej starostlivosti. Návrh predloží na októbrovú schôdzu Národnej rady.

Všetky tieto správy sú však nič oproti tomu, že kapitán sa vracia do politiky. Po krátkej pauze, kedy po neúspechu jeho SNS v parlamentných voľbách ohlásil, že ide od nás, je späť. Silnejší ako kedykoľvek predtým povstal z úplného dna slovenskej politiky a s novonadobudnutým elánom je pripravení priniesť do slovenskej politiky tak potrebnú rozvahu, skúseností a um. Keďže si členovia SNS nevedia na jeho miesto predstaviť nikoho iného, tak nám ostatným neostáva nič iné, len držať Plgr. Andrejovi palce, aby jeho opätovný návrat na scénu bol úspešnejší (rozumej veselší) ako jeho prvé pôsobenie.

Dobre vedieť

Hoci sa nasledujúca správa priamo nedotýka Slovenska, vzhľadom na pôvod hlavného aktéra sa do rubriky "Dobre vedieť" hodí. Andrej Babiš sa totiž pre nemecký Der Spiegel vyjadril, že Česko považuje za vzor pre ostatné krajiny. Sám seba označil za vysoko morálneho človeka, ktorý neklame, nekradne, veľmi nepije a nemá milenku. Dobre vedieť.

Pozitívna správa týždňa

V prezidentskej záhrade sa stáčal prvý med od miestnych včiel, ktoré do nej boli umiestnené začiatkom leta.

*Tento text vznikol vďaka práci novinárov z denníka SME, Denníka N, Aktualít a z informácií z verejne prístupných profilov na sociálnej sieti.