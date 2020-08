V Martine sa odmeňovalo

Martinskí poslanci si včera schválili polročné odmeny za odvedenú prácu v hodnote 500 eur. Tu je krátky príbeh o tom, ako to prebiehalo.

Poslanec, ktorý je poslancom už nejaký ten rok a to je asi tak všetko podstatné čo sa dá k nemu povedať - zároveň je aj obchodným riaditeľom firmy, ktorá má zmluvu s mestom na vývoz odpadu a údržbu zelene, aby sa vedelo - navrhol, že za svoju prácu by si okrem bežnej odmeny, zaslúžili aj výnimočný prídavok. A aby sa s tým dlho nepárali, rovno podal procedurálny návrh, aby sa tento bod prerokoval bez rozpravy. A tak aj bolo.

Zdroj: FB Televízia Turiec (Zdroj: FB Televízia Turiec)

Potom už bolo potrebné len zahlasovať. To nie je nijako zložitý úkon. Skrátka je na vás, aby ste sa rozhodli, či si tých 500 eur zaslúžite, alebo nie. Prípadne sa môžete zdržať. Vtedy však vyzeráte, že nemáte názor na takúto jednoduchú otázku. A to je divné. Mali by ste vedieť, či si ich zaslúžite alebo nie. Veď vlastne celý čas ide o to, že tam sedí 31 ľudí, ktorí sa majú rozhodnúť sami o sebe, či si za odvedenú prácu zaslúžia odmenu. Na návrh jedného z partie. Je to jednoduché. Žiadna veda.

A predsa sa nájdu traja, ktorí sú na pochybách, či je ich práca pre mesto hodná odmeny alebo nie. Čo si môžeme vysvetliť aj tak, že cinknutie pár stoviek na účet im vyslovene neprekáža, prispôsobia sa. Podľa vôle toho najvyššieho. Alebo podľa toho ako odhlasujú kolegovia. Aspoň tam nebude svietiť ich meno. A to je výhoda.

Špeciálne to platí napríklad vtedy, keď ste multifunkčný poslanec. Zvolia vás do mestského zastupiteľstva, aj do zastupiteľstva VÚC a popritom sa ešte prepašujete aj do národného parlamentu v rámci potulného cirkusu obyčajných divadelníkov. A možno sa aj čaká, že aspoň jeden post pustíte, ale dávate to všetko. Držíte sa vlastných slov, lebo takto to chcel ten na nebesiach. A keď neobsadia miesta v štátnej správe vaši, tak ich obsadia tí druhí. A to nechcete. Netreba si to pokaziť. To sa bavíme o poslancovi P. Vonsovi, ak by niekto nevedel.

Celé je to vlastne ako z inej planéty. Keď si spomenieme, že od marca tu samosprávy plačú, že prídu o peniaze a prakticky sa nič za ten čas nerobilo a keď sa robilo, tak sa len škrtalo. Konkrétnym príkladom tvrdej práce v Martine je šport. Tam sa sedelo a hútalo tak dlho, až sa výrazne, nekompromisne okresala vyčlenená podpora - a to sa, logicky, nepáčilo miestnym športovým klubom, ktoré sa venujú výchove mládeže. Ako horúca novinka v zaspatom údolí sa zaviedol participatívny rozpočet. A potom sa rovnako za horúca zrušil. Nie sú peniaze. Koronakríza predsa. Ako upozornila iniciatíva Reštart Martina, ktorá stála za myšlienkou zavedenia participatívneho rozpočtu, poslanec J. Krištoffy pri jeho ukončení rečnil, že ušetrené peniaze z participatívneho sa môžu radšej použiť na údržbu detských ihrísk. Včera nešetril a hlasoval za odmeny. A aby sa nepovedalo, že v Martine len okresávajú, tak skokovo zdvihnete cestovné v MHD. A to je v skratke výpočet práce za uplynulé obdobie.

No a potom príde tá chvíľa, kedy si za túto službu občanom navrhnete odmenu. Pekne okrúhlu. 500 eur. Veď ste ušetrili na športe, na akejsi participatívnej zábavke a ešte ste do kasy zabezpečili príjem z cestovného. Dobre bude. 15 500 eur sa nájde. Musí. Vy si to zaslúžite. Presne takto to je. A všetci čo tvrdia iné, si môžu trhnúť labou. Veď ste predsa vyhrali voľby. A tak tomu šéfujete vy, nie nejakí trápni voliči.

Nakoniec všetko pôjde po starom. Ako doteraz. Do volieb ďaleko. Volič nemá moc dobrú pamäť. Celé by to mohlo byť aj smiešne, ale už je to trápne. Druhé Fekišovce z toho nebudú. Tam sa aspoň nehrajú s takým veľkým rozpočtom.