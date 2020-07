Príbeh o odvážnom vyšetrovateľovi

Dnes si rozpovieme príbeh o jednom odvážnom vyšetrovateľovi, tajnej nahrávke, tajnej organizácií a ďalších tajných veciach.

Bol raz istý vyšetrovateľ. Možno ste o ňom počuli. Dlhé roky skúmal jeden súbor nahrávok politických špičiek a po tých rokoch prišiel na verejnosť s tým, že síce tam niečo je, ale nedá sa to moc pospájať s realitou. Ani to nie je moc jednoduchá práca - veď preto to celému tímu trvalo tak dlho, logicky - a popritom aj polená pod nohami nachádza. Proste celé zle. A preto sa rozhodol odložiť hviezdu a započatú prácu prenechá iným.

A to hlavne preto, lebo on prišiel na to, kde je pes zakopaný a ako s tým môže pohnúť. Musí sa dostať do politiky. Potom to pôjde, pohne s tým. Tak pred odchodom z pozície obehne médiá a porozpráva príbeh. Lebo dobré PR, nie je zlé. Pred vstupom do politiky sa zíde. Šéf antimafošov to ocení. Zháňa takých ľudí. Chce silnú kandidátku ľudí s príbehmi.

Medzitým si náš vyšetrovateľ ešte potajomky odskočí ku tajným. Veď ku tajným sa predsa chodí utajene, nie?

Ako sa osud nášho neohrozeného hrdinu vyvinie? Vchádza totiž do jamy levovej. Tajných má totiž pod palcom temná strana, s ktorou mal dočinenia pri počúvaní nahrávok. A ešte sa aj demaskoval, keď po svojom odchode z polície dával rozhovory. To nebude jednoduchý prienik. Predsa náš hrdina musí naraziť so svojou povesťou. Čitateľ si zúfalo hryzie nechty.

On to však zvládol. Dostal sa do organizácie. Na jeho šťastie, tajný šéfko namiesto denných aktualít, radšej usilovne prehľadáva novinky na realitnom trhu. Je to ok. Nikto si nič nevšimol. Nemajú ho tu za toho, kto im bude robiť problémy. A to je pre neho výborná správa. Je dobrý. Zamaskoval to.

Čitateľ si dáva otázku, akú misiu sa rozhodol náš hrdina splniť po prekĺznutí do tejto tajnej organizácie. Jednoduché vysvetlenie, že išlo len o prilepšenie si k výsluhovému dôchodku sa mu príliš nepozdáva, očakáva niečo akčnejšie, nebezpečnejšie. Ale budiž. Tým pádom opäť obdivuje odvahu hlavného hrdinu, ktorý hoc kritikom pomerov bol, do prostredia nepriateľa šikovne prenikol a pred definitívnym zničením z pozície nového politika, sa rozhodol na jeho pôde si ešte trochu prilepšiť. Hovorí sa, že štedro platia. Ale pssst, to je tajné!

Hrdina vie, že je to len dočasné. Vie, že voľby sú už za dverami. A vlastne pri tej príležitosti využije aj pružný pracovný čas a pomôže chlapcom a dievčatám s propagáciou strany v regiónoch. Ale s nimi vybabral. S tými tajnými, že?

Jedinou známou škvrnou na jeho krátkom pôsobení sa mu stala nepríjemnosť s nezmyselným obvinením jeho kolegu z kandidátky. No veď to ani dlho netrvalo a bolo po búrke. A hlavne, že to partii pred voľbami neuškodilo. Práve, keď si tam prišiel odkrútiť pár mesiacov a dobre ich okabátil, oni mu kolegu chceli poškodiť. Grázli. Taká nepríjemnosť. Náhodná.

A možno aj preto si povedal, že hoci mu stačí odpracovať do konca roka, tak ostane až kým mu po voľbách nedajú nejakú funkciu. A tak aj urobil. Jeden deň ukončil pracovný pomer v tajnej organizácií a druhý - nastúpil na štátnu funkciu. To bol teda ťah.

A teraz budú čumieť, aké čistky rozbehne. Už má tú moc. Bude peklo.