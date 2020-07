Premiérova teória chaosu

Premiér Igor Matovič nás včera na sociálnej sieti uistil, že ak to bude takto pokračovať, odmenou za to nám bude návrat iného premiéra. A to hádam nechceme!

Nie je to zlé zamyslenie sa. No ešte skôr to vyzerá ako priznanie. Veď si len zoberme, čo sa tu posledné týždne deje.

Ok, keď budeme veriť, že v súčasnosti neprebieha nejaký nekontrolovaný hon Denníka N a stále sa neodklonili od slušnej novinárčiny a nestali sa z nich aktivisti, tak nám z toho vychádza, že adeptov, ktorých diplomové práce sú pofidérne nám utešene pribúda. Iste popritom však netreba zabúdať na fakt, že nie každý absolvent môže napísať diplomovú prácu výlučne z vlastných myšlienok, skúmaní a nejaká percentuálna zhoda tu je a aj bude, kedže tých študentov rokmi len pribúda. To len na margo toho, aby tu niekto nepobehoval s červenými očami a vidlami v rukách. Inak, samozrejme, keď niekto prepíše text z dvoch kníh do svojej diplomovky a neunúva sa ani označiť ich ako zdroj myšlienok, zaslúži si titulovanie podľa vykonanej činnosti.

Priznanie je síce poľahčujúca okolnosť, ale len si porovnajme či by nám to stačilo, keby s tým prišiel istý R.F., ktorý by povedal, že síce o tých 600 miliónoch na Belize čosi vie, ale to bolo už dávno, a za ten čas sa venoval aj iným veciam, mnohým ľuďom pomohol, poradil. A tak čo bolo bolo, obráťme list a pozrime sa do budúcnosti. Preto by Igor Matovič mal okrem priznania vybrať svojho Pelleho a prenechať mu miesto v kancelárii.

Uplynulé udalosti majú dve mince. Za každý výpad voči premiérovi a jeho ľuďom, môžeme očakávať reakciu.Je to taká rovnica. Viac nepríjemných zistení = viac chaosu.

Spomeňme si, keď sa odhalenia o plagiáte týkali ex-kapitána Danka, tak bol exkrement na poličke, tváriaci sa ako lekvár. Keď si to pripomenieme, dnes nevyznieva dobre, že súčasný premiér je podobný lekvár. Niekedy to tak býva, že nás dobehnú vlastné výroky. Cez velikána z Revúcej sa však vráťme späť k dvom stranám mince. Premiér včera na facebooku popri ochutnávke mušlí vyslal odkaz "tým, čo im nič dobré nie je - len sa nebojte, raz sa zase dožijete svojho premiérka, ktorý vás bude s jamôčkami v líčkach okrádať o miliardy."

A veruže to k tomu smeruje. Matovičova obľuba vytvárať chaos, popierať popreté vyhlásenia a privádzať pozorovateľov do slepej uličky, produkuje úrodnú pôdu na návrat tých, ktorých netreba menovať. To, čo sa deje, ľudí utvrdzuje v tom, že politici klamú, kradnú (zatiaľ nie), podvádzajú a že všetci sú rovnakí. Pred voľbami modré z neba a po voľbách na trávu posielajú pásť. Ak terajší premiér hovorí o návrate premiéra s jamôčkami, tak asi dobre predpovedá. Mýli sa, respektíve zvaľuje vinu na tých zlých, ktorí budú zodpovední za jeho návrat. No je to opäť len dymová clona.

Ak sa ľuďom znechutí šaškáreň a budú mať záujem o upokojenie, netreba si dlho predstavovať, kto s prirodzenosťou sebe samou pozdvihne anti-šašovskú vlajku a postaví sa do čela hnutia za normálnosť. Za situáciu, keď sklamaní a nespokojní občania s radosťou zájdu k volebným urnám, aby tam do obálky hodili dve lícne jamky, nebude môcť žiadna zlá sila. Len premiér a jeho mentálne blízki druhovia, ktorí sľubovali najlepšiu vládu v histórii štátu. Hoci adept na pokojnú a prehľadnú politiku len vytvára ilúziu podľa potreby, je v tom sakramentsky dobrý. Ani titul z kúzelníckej školy k tomu nepotrebuje.

Zvedavý občan si môže klásť otázku, či je Matovičov plán dopracovať sa do takého bodu chaosu, keď sa to preklopí na tú stranu, pred ktorou nás dnes premiér varuje. Alebo, druhá možnosť, že premiér žiadny plán nemá, proste to len tak prirodzene speje k tomu bodu, že ľudia stratia dôveru v politiku. A skúsia to inde. Tam, kde to javilo známky väčšej profesionality. A nepochybujme, že keby/keď táto situácia nastala, vedel by to so svojimi najvernejšími obkecať tak, aby z toho vyšiel ako ten zlý niekto iný. Najhoršie karty majú tie dve koaličné strany, ktoré takýto marketing nepestujú, ale venujú sa reálnej práci. Ich práca v tom hluku zanikne a stanú sa súčasťou jednej masy. Tej zlej vlády, ktorú treba vymeniť. Davy nebudú oddeľovať zrno od pliev. Hodia to na kolektívnu vinu.

Tak nerušte, prosím! Tu sme pri boji s mafiou.

*Len pre istotu. Autor nezvoláva na návrat dvoch jamiek do premiérskeho kresla. Len oznamuje kam to smeruje. Koniec hlásenia.