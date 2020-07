Užitočný vedľajší efekt Kollárovej diplomovky

Už tretí týždeň sledujeme trápne divadlo s opajcnutou diplomovkou jedného veksláka. Predstavenie symbolicky ukončil najväčší divadelník. Premiér.

V utorok podvečer na Facebook napísal: "Po dvoch týždňoch hry na zásadových zdrhnúť z hlasovania, kde môžete svoje slová skutkami naplniť ... je také divadelné. Mám rád ľudí, ktorých ÁNO ÁNO znamená a NIE NIE."

Žiadalo by sa napísať, že po 10 rokoch hry na zásadového, je dobré vedieť, že keď príde možnosť naplniť slová skutkami, tak len odtiaľ - potiaľ. Žiadalo by sa napísať, že je to také, akoby používanie dvoch metrov. Ale asi najlepšie to vystihol premiér. Je to také divadelné.

Viete akú pridanú hodnotu má divadlo? Často nám sledované predstavenie, okrem umeleckého zážitku, poskytne nejaké ponaučenie, rozšíri nám obzory.

Včerajšia reč Plgr. Borisa Kollára, ktorý na svoju obhajobu vytiahol text Jána Čarnogurského ml. hovorí o tom, kde sa tento človek mentálne nachádza. Zaradil sa sám, svojim výberom "obhajcu". Okrem toho dourážal svojich partnerov, hlavne lídrov Za ľudí a keby ste jeho slová vložili do softvéru plagiátorov, tak by vám vyšla vysokopercentná zhoda s hocijakou postavičkou z ĽSNS.

Veď on, chudák, neodpísal celú prácu od inej študentky ako Danko. A ja mu verím. A verím mu aj to, že keby mohol na rovinu povedať, ako to bolo, tak by sa s nami podelil. Veď on je predsa chlap. Ale nemôže. A ja nemôžem tiež. Radšej. Každý má nejakú svoju teóriu.

Ale dosť bolo mrhania energiou na paranoidného predsedu parlamentu, prenasledovaného predstavou, že tento hon by skončil až odpojením jeho facebookového konta. A to by ešte len bola katastrofa. Keby obyčajný Boris nemohol šíriť svoje posolstvá a ohlupovať davy. Čo by si o ňom pomysleli zahraniční tútori? Zase by ich sklamal, ako ten nešika pred ním. Jeden by musel minimálne päť medveďov vlastnými rukami zložiť, aby sa z toho sklamania dostal. Bez použitia noža.

Už len toľko, že kto nevedel čo je obyčajný Boris a jeho partia obskúrnych postavičiek pred voľbami, tomu nepomôže ani desať opajcnutých diplomoviek, aby na to prišiel teraz.

Dôležitejším poznaním pre širšiu spoločnosť je pointa divadelnej hry. Keď premiér upriamuje pozornosť na to, že vyžadovanie slušnosti a vlastne všetkého, o čom sa pred voľbami medzi tzv. stranami zmeny hovorilo, bolo za posledné týždne od strán Za ľudí a SaS divadlo, mám také nutkanie. Neviem čím to je, ale keď hovorí toto, tak si akosi automaticky predstavujem, že divadlo bolo to, čo pre tieto dve strany nachystali s predsedom parlamentu v rokovacej sále. Odvolávanie predsedu parlamentu iniciované z jeho veľkorysosti. Dať rebelom možnosť odvolať si svojho predsedu. Až na to, že to silovo nevychádzalo, keďže Smer avizoval, že sa na tom "cirkuse" zúčastňovať nebude.

Ak premiér škodoradostne píše, že niekto zdrhol z bojiska, tak tam niekde medzi riadkami čítam, že "víťazstvo" mal poistené a bolo len otázkou, akou formou ho dosiahne. Lebo vyzerá to aj tak, že strany naprieč koalíciou i opozíciou držali basu, aby dali príučku moralistom. Ale to by sme sa dostali už k záverom, že premiér by bol schopný spolčiť sa aj s mafiou. A to hádam nie, však!? Však?

A teda, ako v hodnotnej divadelnej hre, pre divákov teraz prichádza ponaučenie. V parlamente sa črtajú dva bloky. Jeden obsahuje Oľano, Sme rodina, Smer vo všetkých podobách a fašistov. V druhom bloku sú Sas a Za ľudí. Poďakujme sa kauze Kollárovej diplomovky, že už po 100 dňoch novej vlády bolo odkryté rozloženie mentálne blízkych síl. Voliči zmeny si tak môžu urobiť skúšku správnosti a porovnať, či je to ten produkt, ktorý zalepili do obálky a hodili do urny 29. februára 2020.

Ak nie, tak možno ich niekto ofajčil.