Výživný týždeň XIX. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Ťažký život plagiátorov

Vzniká nová politická strana. Bude sa volať Hlas - sociálna demokracia, čo môže byť nápovedou, že to je strana odídencov zo Smeru. Chcelo to viac odvahy. Pelleho Jedenástka by mala iný cveng.

Slovensko má tri štvrtiny kľúčovej armádnej techniky a výzbroje po dobe životnosti.



Pokračoval súd v kauze vraždy Jána a Martiny. Expert na informačné technológie pred súdom vylúčil, žeby správy z Threemy boli dopisované spätne, alebo upravované.

Vladimír Palko nebude kandidovať na post predsedu Kresťanskodemokratického hnutia (KDH).

Hokejový Slovan Bratislava od Juraja Širokého kupuje spolumajiteľ spoločnosti Eset Rudolf Hrubý.

Policajný prezident Milan Lučanský k 31. augustu 2020 odstupuje z funkcie. Ak by sa situácia s ochorením Covid-19 zhoršila, je ochotný ostať slúžiť aj dlhšie, ako do konca leta.

Premiér Igor Matovič kritizoval futbalových fanúšikov na zápase v Dunajskej Strede, ktorí nedodržali povinné šachovnicové sedenie.

Slovensko to s ochranou hlucháňa dopracovalo až do bodu, kedy naň Európska komisia podala žalobu za ohrozenie hlucháňa hôrneho.

Ťažký život plagiátorov

Poslanecký klub Oľano považuje plagiátorsku kauzu Kollára za uzavretú. Ale, čo nepovažujú za uzavreté, sú ďalšie desaťtisíce titulov po celom Slovensku. Matovič dal ministrovi školstva Gröhlingovi a ministerke spravodlivosti Kolíkovej letnú úlohu. Do jesene pripraviť zákon, vďaka ktorému sa prelustrujú všetky tituly do nejakého dátumu a tie, ktoré neprejdú novým systémom budú rituálne odobraté. Ale, a to je podstatné, pre Kollára ostáva najväčším a jediným trestom, že odteraz je obyčajný Boris (niežeby sme vôbec vedeli, že má nejaké tri písmenká) a predseda parlamentu.

Správy z daného poslaneckého klubu hovoria, že nálada bola dobrá. Novinári odchytili pár respondentiek, medzi ktorými vynikala poslankyňa Oľano Romana Tabák. Tá vyzerala, akoby ju práve odchytili na trenčianskom letisku pri presune od jedného pódia k druhému a v takomto rozpoložení opísala, že na vypočúvaní bola dobrá nálada. Hlavne boli poctení už len samotnou prítomnosťou Borisa Kollára, ktorý medzi nich prišiel. Veľa sa nasmiali, Boris vysvetlil; aj keď zase, príliš sa nevypytovali. Nebudú predsa kaziť príjemné posedenie nepríjemnými otázkami. Z počutia má človek dojem, že z predvolania plagiátora sa vykľubal slušný žúr. Dobre bude.

V stredu prišiel Boris Kollár na vypočutie medzi poslancov Sas a boli sme zvedaví, či to opäť skončí veselicou. Po vypočutí sa strana Sas pridala k Za ľuďom a takisto vyzývajú Kollára na odstúpenie. Ten následne verejne vyhlásil to, o čom sa šuškalo už pár dní. Že on je pripravený odísť z koalície. Ale nemáme to brať ako vydieranie. Hoci to viditeľné znaky vydierania spĺňa.

Zdá sa, že odvolávanie predsedu parlamentu nebude iniciovať ani Smer. Aspoň niekto je konzistentný v názoroch. Smer nehlasoval ani za odvolanie exkapitána Danka.

Podvodný titul zo Skalice má aj mladý Kmotrík. Rigorózku odpísal z dvoch kníh. Do práce skopíroval publikácie priamo od svojho oponenta.

Víkend sa už niesol v oddychovom, letnom režime, ktorý narušil svojim vstupom Igor Matovič. Vyjadril sa, že SaS a Za ľudí stiahnu chvost a nepôjdu proti Kollárovi ale proti svojim hodnotám a tomu, čo sľubovali svojim voličom v kampani. Okrem toho de facto priznal, kúpiť si pár poslancov z jeho klubu by pre opozíciu nebol problém. Keby ste hľadali názorný príklad, ako dopadne politická strana, ktorá je založená na zbieraní náhodných ľudí z ulice, toto je ukážkový príklad. Rovnako, ako je súčasný premiér žiarivým príkladom najmenej vhodného a na všetkých úrovniach nepripraveného človeka, ktorý by mal zastávať post premiéra krajiny. To aj ďalší náhodný premiér, ten pred ním, vychádza z priameho porovnania ako jednoznačný víťaz. Bez spoteného trička. A to je už čo povedať, a nechce sa tým povedať, že bývalý náhodný premiér by sa mal vrátiť do kancelárie. Len to má slúžiť na ilustráciu, ako nízko sa nachádza súčasný premiér. Smutný to pohľad.

Zvyčajní podozriví

Poslanec hnutia Sme Rodina Patrick Linhart bol prednedávnom hosťom Kulturblogu. Po tom, ako na túto skutočnosť upozornil poslanec a bloger Ján Benčík (Za ľudí) bola predmetná časť relácie, ktorú moderujú poslaneckí asistenti pomýleného Mazureka, vymazaná. Linhart na svojej účasti nevidí nič zlé. Totiž ani nevie, kde sa nachádzal.

Vedec Jozef Minďaš, ktorý sa v týchto dňoch neslávne zviditeľnil ako Kollárov školiteľ, sa ocitol zhodou okolností aj pred súdom. Tam vyhlásil, že v kauze nevýhodných prenájmov poľovných revírov je nevinný. Kauza sa týka obdobia, keď za prvej Ficovej vlády viedol štátny podnik Lesy SR. V stredu ho súd v Banskej Bystrici oslobodil.

Kajetán Kičura zostáva vo väzbe. Iný názor od súdu a verejnosti má R.F. Ten nevidí dôvod na Kičurovo väznenie.

Naka obvinila v prípade jadrovej elektrárne Mochovce ďalšie dve osoby zo zločinu zvýhodňovania veriteľa. „Ide o fyzickú a právnickú osobu, ktorá pôsobila ako dodávateľ prác a služieb na dostavbe 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Mochovce,“ uvádza polícia.

Slovenský generálny konzulát v Petrohrade vlani udelil víza na vstup do Európskej únie Rusovi, ktorý sa zrejme podieľal na vražde gruzínskeho občana v Berlíne. Medzinárodným vyšetrovaním sa zistilo, že ani jeden údaj, ktorý Rus poskytol slovenským orgánom, nebol pravdivý. Otázka znie, kedy niečo spravíme s tým hniezdom protištátnych živlov, ktorých si pod veľvyslaneckou visačkou v krajine držíme.

Naka zasahovala v nitrianskom sídle sbsky Bonul. Obvinených bolo 5 ľudí, medzi nimi aj Norbert Bödör. Je podozrenie, že uňho končili miliónové úplatky z Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Avšak zdá sa, že nebolo až tak vážne. A to z dôvodu, že rôzni zlatokopi, lustrovači, vybavovači sedia v chládku, aby neovplyvňovali svedkov, a potom tu máme človeka, ktorý by mal na konci potravinového reťazca - a pri ňom, podľa rozhodnutia súdu, nehrozí žeby takúto činnosť vykonával.



Príchody a odchody

Alojz Hlina sa zastavil v Skalici, aby dodržal peknú tradíciu. Pred miestnu, že vraj vysokú školu, dopísal jej najslávnejšieho absolventa. Plg. Borisa Kollára.

Vladimír Ledecký a Marek Antal budú štátnymi tajomníkmi na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. To je nové ministerstvo, ktorého riadením bola poverená Veronika Remišová (Za ľudí).

Milan Uhrík, nehistorik, mal podozrenie na rozmiestňovanie jadrových zbraní na Slovensku a preto sa išiel so svojimi obavami podeliť na rokovanie Výboru pre obranu a bezpečnosť, kde dostal odpoveď, že rozmiestňovanie jadrových zbraní na Slovensku sa nechystá. Po tomto zistení mu odľahlo a išiel sa s víťazstvom pochváliť na internet medzi fanúšikov.

Z Rakúska sa cez Cyklomost slobody, v alternatívnom vesmíre známy aj ako most Chucka Norrisa, ku nám pokúšal dostať kamión. Vďaka zábranám sa mu to nepodarilo. Most je po jeho návšteve uzavretý, čaká sa na statickú expertízu.

Poslankyňa Vladimíra Marcinková (Za ľudí) predloží novelu zákona, ktorej účelom bude rozšíriť dôvody, za ktorých je možné odvolať komisára pre deti z funkcie. Ako dôvody tohto rozhodnutia spomenula nesúčinnosť zo strany úradu komisára pre deti, či odôvodnenú obavu, že komisárka môže v rámci svojich právomocí konať v prospech konkrétneho advokáta. Dobrý krok.



Predseda R.F. začal upratovanie v strane. Vymenil 17 predsedov okresných organizácií a snem chce zvolať už v júli.

V Bratislave sa uskutočnil protest proti Plgr. Borisovi Kollárovi. Protestujúci žiadali jeho odchod z pozície predsedu NR SR.



Motivácia na leto

Prišlo leto. Dobre bude. Nepokazme si to (sito).