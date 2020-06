Na ťahu je Igor Matovič

Už sa zdá, že jedna ústavná funkcia je odovzdávaná pod podmienkou, že na jej získanie je nutné tak trochu si pomôcť pri písaní záverečnej práce. Problém je ten, že toto nevypadá ako zmena. Ani sa to tak nedá predať.

Život a udalosti bežia rýchlo. Až mi je ľúto kolegov blogerov, ktorí bili na bubny kvôli Petre Krištúfkovej. Za pár hodín sa situácia zmenila a na stole je kapitulácia predsedu NR SR Borisa Kollára. Odložme bokom, či Kollárovi v systéme ukázalo 24 % zhodu s inými prácami. On sa síce môže oháňať týmto číslom, ktoré mu pri prepísaní pár slovíčok vo vetách oficiálne stačilo. No až príliš veľká zhoda jeho práce s prácou školiteľa je dostatočným dôvodom, aby sme neostali s vysvetlením Kollára spokojní. Záhadou je, ako to mohlo ujsť oko daného školiteľa. Jedine, že by nebolo potrebné na tento fakt prihliadať. A prečo to nebolo potrebné, to si môžete domyslieť sami.

Ešte si hádam spomenieme na to, ako Boris Kollár aj so svojimi rodinkármi vyzývali Andreja Danka na odstúpenie z funkcie, keď boli zverejnené odhalenia o jeho plagiáte. Viedli plamenné reči o tom, ako takýto človek nemôže zastávať vysokú ústavnú funkciu. K tým, ktorí hlasno kričali však patril aj vtedajší opozičný politik, Igor Matovič.

Dnes je premiér a za necelých 100 dní ešte nemal lepšiu príležitosť držať sa svojich minulých výrokov. Samozrejme, je to príležitosť aj pre strany SaS a Za ľudí, prísť s ponukou na prekopanie vládnej koalície a vykonať jej opravu. No hlavné slovo nechajme, veľkoryso, premiérovi. On bol ten, ktorý v predvolebnom čase - keď ostatní rodinkárov vylučovali, alebo minimálne taktne mlčali - hlásil, že on do budúcej možnej koalície ráta aj so stranou Borisa Kollára.

Dnešný deň bude definovať celý zvyšný čas súčasnej vládnej koalície. Rozdiely medzi Andrejom Dankom, Borisom Kollárom, či Petrou Krištúfkovou veľmi nevidno a tak, ak chce najväčšia hviezda protikorupčnej a antipapalášskej politiky na Slovensku, pretaviť svoje reči do činov, má ideálnu možnosť.

V minulosti hovoril, že "dal dole" Druckera, alebo Kičuru, čo boli ľudia z nepriateľského tímu. Takzvaní "naši ľudia". Dnes pred ním stojí ďalší z takejto kategórie. Rozdiel je v tom, že obaja sa akousi zhodou okolností (hoci niektorí sme vedeli, že takíto sa do partie neberú) nachádzajú v rovnakom tíme a tak si bude musieť urobiť poriadky na vlastnom ihrisku. Alebo aj nie.

Podstatné je, že tým čo urobí, zadefinuje a vtlačí pečať svojej vládnej koalícii. Zapamätajme si dnešný deň ( a nasledujúce dni), ktorý nám objasní to najdôležitejšie poznanie. Aký je zmysel a poslanie Matovičovej vlády? Ak nezasiahne, zotrie sa rozdiel medzi touto vládou a vládou náhodného premiéra. Lebo veď aký je zmysel novej vlády, ktorá robí to isté, čo tá stará v svojich "najhviezdnejších" chvíľach? Voliči zmeny asi nemerali cestu ku urnám kvôli takémuto zisteniu.

Autor nechce byť zlým prorokom, ani nechce nič zlé premiérovi, no toto je pre neho zlomový moment. Igor Matovič stojí na zásadnej križovatke a môže sa poďakovať Borisovi Kollárovi, že sa tam ocitol. Má dve možnosti, buď potvrdí svoju povesť "čističa" slovenskej politiky, alebo si pred problémom zatvorí oči. Potom sa však pozrime na bývalého trojnásobného premiéra krajiny, jeho aktuálnu kondíciu a stratu kontaktu s realitou, ale hlavne jeho neobľúbenosť medzi ľuďmi. Aby sa človek nedostal do podobného štádia, je potrebné neodkloniť sa v zásadných životných okamihoch z cesty.

Dámy a páni, sledujeme najzásadnejší okamih politickej kariéry Igora Matoviča.