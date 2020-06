Výživný týždeň XVIII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Plagiátorský týždeň

Iniciatíva My sme les žiada zastavenie výstavby vo všetkých národných parkoch na Slovensku.

Vláda zruší bankový odvod a vyjednala novú dohodu s bankami. "Namiesto toho, že banky 150 miliónov odkladali na účet a tie peniaze boli mŕtve, použijeme 1,5 miliardy na to, aby sa ľudom dali prístupné úvery,“ povedal premiér. Pol miliardy pôjde do štátnych projektov a miliarda na úvery ľuďom a firmám.

Vyšiel prieskum pravdovravnosti. Druhý bol Pellegrini, na konci sa umiestnil R.F. a len tesne pred ním Andrej Kiska. A to hovorí o výpovednej hodnote celého prieskumu.

Zo strany Spolu odišlo 11 členov. Založili si vlastnú platformu.

Prezidentka Zuzana Čaputová ostala od stredy do piatku v preventívnej domácej karantény. Dôvodom je, že jeden zo zamestnancov prezidentskej kancelárie prišiel do kontaktu s osobou s koronavírusom. Prvý aj opakovaný test preukázali negatívne výsledky na Covid-19.

Z máj bolo vyplatených viac ako 61 miliónov eur sociálnej pomoci zamestnancom a zamestnávateľom.

Dozorná rada spoločnosti Pro-Hokej odvolala šéfa riadiaceho orgánu Tipsport ligy Richarda Lintnera. Hlavným dôvodom má byť, že kluby nemajú s Pro-Hokejom uzatvorené práva na reklamu. Riadne valné zhromaždenie prebehne 21. júla, dovtedy bude na čele organizácie Imre Valášek.

SaS podporuje zrušenie 1 a 2 centových mincí.

Vláda schválila očakávaný zákon, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia. V sulíkovčine tzv. podnikateľské kilečko.

O Filipovi Rybaničovi bude krajský súd rozhodovať v septembri.

Kam smeruje Smer?



Robert Kaliňák s najväčšou pravdepodobnosťou nebude kandidovať na podpredsedu Smeru. Necíti sa ako politik. Dobre vedieť, veď sa tak ani počas svojho ministrovania nesprával.

Zato taký R.F., ten nikam neodchádza a chce opäť kandidovať za predsedu Smeru. Budeme držať palce. Okrem toho chce do strany priviezť mladé a dravé posily, ktoré nebudú váhať postaviť sa za Smer na barikády.

V tom čase vyšla aj správa, že občianske združenie Mladí sociálni demokrati (MSD) bude aj naďalej pokračovať v spolupráci s opozičnou stranou Smer. Na druhý deň od MSD odišla polovica predsedníctva.

Zvyčajní podozriví

Teológ - amatér Marian Kotleba bol v diskusii a zase klamal do kamery. Popritom aj blúznil a robil si srandu z nosenia rúšok. Spomínal znak šelmy, čipovanie, Izrael, ukazoval náhodné šeky s číslami 8. Okrem toho obhajoval Mazureka, za jeho klamlivý status na facebooku. Mazurekovho "príslušníka diskriminovanej mešiny, za ktorú majú prebrať zodpovednosť Pollák a Biháriová" si vysvetľuje ako príslušníka menšiny, ktorá je utláčaná. Z jeho vysvetlenia nebolo jasné o koho presne ide, no ponúkalo sa vysvetlenie, že ide o politickú komunitu. Keďže Polláka s Biháriovou spája to, že sú politici. Potom ich už spája len to, že sú príslušníci rómskej menšiny. Ale podľa Kotlebu to nebolo myslené na túto menšinu, takže ak sa v tom niekto vyznáte, gratulujem. A pár hodín po tejto obhajobe nastal nevídaný jav. Milan Mazurek sa na facebooku ospravedlnil, všetkým ktorých sa jeho status dotkol. Asi mu to vysvetľovanie vodcu moc nepomohlo.

S trestnými oznámeniami na Mazureka sa roztrhlo vrece. Ku starším TO pridal svoje aj poslanec Peter Pollák (Oľano), ktorý mal podľa Mazureka po tragédii vo Vrútkach prevziať zodpovednosť za člena svojej komunity. Čo však bola blbosť, lebo páchateľom nebol Róm, a takisto by to bola blbosť aj keby bol. Pollák mladší pripravuje TO aj na Kotlebu, ktorý sa mal dopustiť šírenia poplašnej správy o očkovaní.

Bývalý generálny prokurátor Dobroslav Trnka, ktorý čelí rôznym podozreniam, zatiaľ nepríde o funkciu prokurátora. Disciplinárna komisia GP odročila pojednávanie na neurčito.

V súvislosti s vyšetrovaním lustrácií novinárov príslušníci Úradu inšpekčnej služby v stredu zadržali bývalého vysokého funkcionára Policajného zboru Pavla Vorobjova. Po pár dňoch ho súd poslal do väzby, aby neovplyvňoval svedkov. Obvinili ho zo zločinu zneužívania právomoci verejného činiteľa a čelí aj obvineniu z neoprávneného nakladania s osobnými údajmi v súvislosti s lustrovaním ďalších osôb, ktoré nie sú z novinárskej obce.

Redaktor portálu Aktuality.sk Peter Sabo si našiel vo štvrtok v schránke náboj. Minister vnútra Roman Mikulec zostal po tejto informácií zhrozený a inicioval potrebné kroky na ochránenie novinára.

Richard Raši podal trestné oznámenia na neznámeho páchateľa v súvislosti s kauzou Govnet.

Bývalý sudca Vladimír Sklenka v pondelok vypovedá pred vyšetrovateľmi Národnej kriminálnej agentúry (NAKA).

Koniec luxusu zo zločinu. Svojim novým zákonom, ktorý má zefektívniť odoberanie nelegálneho nadobudnutého majetku to hovorí ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí). Rozsiahly nový zákon predložila do medzirezortného pripomienkového konania. Okrem toho zavádza dva nové trestné činy – ohýbanie práva a prikrmovanie. Peter Pellegrini si o práci pani ministerky myslí, že za prvých 100 dní nič významné neurobila. To si prekladám ako pochvalu. Vyzerá to, že práca ministerky Kolíkovej je tŕňom v oku v určitých kruhoch.

Plagiátorský týždeň

Bol utorok a objavili sa noví plagiátori. Postupne: Petra Krištúfková, Peter Pčolinský - ten si moc pozornosti neužil - a po ňom si šou pre seba ukradol Boris Kollár. Ten vysvetľoval svoj plagiát. Jeho argumentácia netrvala dlho. Bol bezdôvodne napadnutý a všetko je v poriadku. Takže - dal to na Danka aj pri "tvorbe" aj pri obhajobe pred verejnosťou. Neskôr sa ukázalo, že okopíroval aj svoju bakalársku prácu.

Ešte sa vrátim k Petre Krištúfkovej, ktorej práca je po stránkach, od slova do slova a aj s chybami, skopírovaná. Pri tejto pani takmer splnomocnenkyni je dôležité pripomenúť, že ona "pripravovala" a odovzdával svoju "prácu" minulý rok. A to bolo v dobe, keď bola poslankyňa, ale hlavne v dobe, keď už mesiace Slovenskom rezonovala plagiátorska kauza jedného ex-kapitána.

Všetci čakali na vyjadrenie Igora Matoviča. Prišlo až na ďalší deň. Nebude tlačiť na Borisa Kollára, aby vyvodil osobnú zodpovednosť, lebo má s ním plány vyčistiť Slovensko od mafie a podvodníkov. Dobre teda. Moc to nedáva logiku, ale to ani iné premiérove nápady.

Neskôr vysvitlo, že Kollár mal "odborníka" na platené diplomovky priamo na kandidátke do volieb v roku 2016. A čo sa dialo po týchto odhaleniach? Igor Matovič napísal na facebook, že s B. Kollárom strávili dve hodiny družnej debaty a bude z toho zásadné vyhlásenia v piatok o 8:00 ráno. Bolo to o polhodinu neskôr a bez novinárskych otázok. Predseda parlamentu mal plný diár. Preto nám len v rýchlosti povedal, že za mladi chodil v deravých topánkach, točil dve košele a to znamená, že dnes má cit pre takýchto ľudí. A že ten titul, hoci horko-ťažko vydretý v pote dlhých nocí, popri náročnej práci podnikateľa v strednom veku, tak ten titul pre neho už nemá cenu. S dovetkom, že na dobu určitú, kým bude v politike. A chce, aby ho všetci odteraz vnímali ako obyčajného Borisa, pričom z postu predsedu parlamentu neodstúpi, lebo on chce pomáhať ľuďom. Otázkou je, prečo si nezaloží svojho "anjela"? Nemal by to jednoduchšie?

Ku Kollárovej diplomovke sa vyjadrili aj tí najpovolanejší, rektori. Odkázali mu, že "plagiátorstvo je parazitovaním na akademickom systéme."

"Ak sa prípad diplomovej práce predsedu parlamentu BorisaKollára (Sme rodina) nebude posúvať, bude povinnosťou opozície postaviť sa k tejto veci a prípadne podniknúť "opozično-parlamentné kroky". pripravoval sa zakročiť Peter Pellegrini.

"Principiálne" sa zachoval aj Sulík: "Je niekoľko desaťtisíc firiem, ktorým pomôže vyše sto konkrétnych opatrení. Omnoho viac ma zaujímajú tieto opatrenia ako to, či diplomovka bola opajcnutá na 25 alebo 52 percent." Už by bolo potrebné len vysvetliť, čo s týmito opatreniami má spoločné Boris Kollár? Nebodaj prispel do zoznamu?

Matovič sa neobáva ani odchodov jednotlivcov, ktorí nebudú súhlasiť s tým, že Kollár ostane predsedom parlamentu. „Možno niektoré individuality si povedia, že chcú zažiť päť minút slávy a urobia to, holt,“ povedal. Vec nie je uzavretá ani pre Juraja Šeligu a celý poslanecký klub Za ľudí. Nespokojné hlasy sa ozývajú aj z poslaneckého klubu Oľano aj z tábora SaS. Silný hlas sa ozval aj z prezidentského paláca, odkiaľ prišiel apel na dodržiavanie takých istých princípov, aké z opozície žiadali pre svojich oponentov. A áno, platí to aj pre tých, čo myslia srdcom.

Prišla sobota a čakalo sa čo bude ďalej. Za ľudí prišlo s výzvou na predsedu parlamentu B. Kollára, aby vyvodil politickú zodpovednosť a premiér I. Matovič navrhol lynčovanie rektora Miňďaša. Okrem toho ešte prišiel s novým nápadom, že Kollár si môže svoj hriech odrobiť. Prípravou antiplagiátorského zákona.

Z regiónov

Ministerstvo financií poskytne samosprávam pôžičky na vykrytie výpadkov v podielových daniach, ktoré spôsobila koronakríza. Oznámili to minister financií Eduard Heger a prezident Únie miest Slovenska Richard Rybníček.

Viaceré turistické chodníky vo Vysokých Tatrách sú po intenzívnych dažďoch nepriechodné. Týka sa to najmä trás k Batizovskému plesu. Uzatvorený je aj chodník Javorovou dolinou. Štátne lesy TANAP-u budú z jeho okolia odstraňovať suché stromy.



Národný park Muránska planina by sa mohol stať prvým na Slovensku, ktorý splní medzinárodné kritéria pre národné parky. Proti tomu, aby na polovici jeho územia platil zákaz rúbania stromov, je nielen Boris Kollár, ale aj viaceré obce.

Mesto Martin chce mať vlastný dopravný podnik. (Tu sa môžte usmiať)

Citáty týždňa

„Pán predseda Kollár je rovný chlap. Verím, že aj k tomuto sa postaví čelom a vyvodí nejakú zodpovednosť," Branislav Gröhling (SaS), minister školstva.

"Keď sme v roku 1993 zakladali suverénne Slovensko, ani by nás nenapadlo, že sa k moci dostanú takíto ľudia," bývalý poslanec Anton Hrnko (SNS) na proteste proti vláde I. M.

Pozitívna správa týždňa



Výborného slovenského hokejistu Mariána Hossu zvolili do Siene slávy NHL a stane sa tak tretím Slovákom, ktorému sa dostalo tejto pocty. Slávnostne ho do nej uvedú 16. novembra v Toronte.