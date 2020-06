Výživný týždeň XVII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Kičurovo zlato a Pelleho jedenástka

Pokračovalo pojednávanie v kauze vraždy Jána a Martiny.

Prezidentka podpísala novelu zákona, ktorá umožní štátu zaplatiť časť nájmov podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre koronavírus. Pomoc môže dosiahnuť zhruba 200 miliónov eur.

Jarmoky tento rok nebudú. Richard Staviarsky, režisér Loli Paradičky, skúsi s rodinou zarobiť aspoň premietaním po dedinách.

Premiér Igor Matovič je pripravený opätovne zaviezť povinnú štátnu karanténu, ak si to situácia vyžiada.

Čerstvé rožky v nedeľu sú späť.

Príbeh jednej splnomocnenkyne

Vláda najprv schválila post nového splnomocnenca pre niečo. A túto pozíciu obsadila Petra Krištúfková zo Sme Rodina. Pohoršené reakcie nenechali na seba dlho čakať. Spochybňovali sa jej odborné i morálne kvality. Spomínalo sa na jej vzťahy s mafiánmi a pritom sa takmer na jedného zabudlo. Ale len skoro, lebo v piatok večer vyšli na verejnosť fotky a informácie, že Krištúfková strávila dovolenku na Kočnerovej jachte a okrem toho si s ním písala. Vtedy nám odľahlo, lebo už sme si mysleli, že Kočnera obišla a nepatril do jej porftólia. Čakalo sa vyjadrenie premiéra, lebo veď obvykle sa vyjadruje ku všeličomu. Keďže žiadne neprišlo, už-už to vyzeralo, že čerstvá splnomocnenkyňa sa vo svojej funkcii zdrží. Nejeden si kládol otázku, či už je po tých voľbách, alebo ešte stále tu vládne bývalý premiér. Atmosféra sa podobala. Až nastala nedeľa a Petra Krištúfková sa porúčala. Hoci by sa k tomu dalo napísať aj niečo iné - a bolo by to oprávnené - na tomto mieste sa postavme k tomu celému, ako by povedal klasik, s chladom v hlave. Berme ohľad na okolnosti. Nominovala ju predsa Sme Rodina, a pri pohľade na ich lavičku vidíme, že niet koho poslať na ihrisko.

Pozoruhodné je, že daná funkcia zaniká s jej predstaviteľkou. Čo nás privádza k úvahe, že v krajine niet takej kapacity, ktorá by si to zobrala na plecia a jediná, ktorá sa chcela obetovať, nám nebola dobrá.

Zvyčajní podozriví

Na Naka prišla priamo z cely Monika Jankovská a dožadovala sa možnosti spievať. Hoci doteraz nikoho nepoznala, s nikým sa nestretávala a predseda bol spokojný s jej prácou, tak niečo sa u nej zmenilo. Takto to však vyzeralo len do podvečerných hodín. Potom sme sa dozvedeli, že vraj nespievala. Namiesto toho si možno čítala. Svoj spis. Bolo to veľké sklamanie, ľudia na Slovensku sa tešili na jej spevácky výkon (hoci možno falošný) a ona ich prosbu nevyslyšala a namiesto toho sa zahrávala s nimi aj s vyšetrovateľmi. No možno si to ešte v budúcnosti rozmyslí.

V týždni sa roztrhlo vrece s trestnými oznámeniami na Milana Mazureka. Boli podané v súvislosti s jeho statusom k incidentu vo Vrútkach, ktorý niesol znaky šírenia poplašnej správy.

Milan Uhrík podal trestné oznámenie na premiéra Igora Matoviča. Myslí, že počas tlačovej konferencie (10.6.) prejavoval sympatie k strane NSDAP. Ako na to prišiel, keď nie je historik, ostáva záhadou.

Tunelára a bývalého tiežpodnikateľa Jozefa Majského zadržali v nemocnici na Morave, kde má podstúpiť operačný zákrok. Stráži ho česká polícia. Ďalšie pojednávanie s ním je naplánované na 1. júla. Jeho vydanie do vlasti však môže trvať až 60 dní.

Písalo sa aj o realitnom žralokovi a popritom aj bývalom šéfovi vojenských tajných, Jánovi Balciarovi. Nie, ešte nevysvetlil, v čom spočíva tajomstvo jeho úspechu. No jeho manželka Vlasta Balciarová je majiteľkou a konateľkou firmy Natural Slovakia, prostredníctvom ktorej ponúka ubytovanie v 15 apartmánoch na Táľoch, v odhadovanej hodnote 2 milióny eur. A keďže hoteliérstvo je jedným z najviac postihnutých biznisov, zasiahnutých koronakrízou, tak pani Balciarová požiadala o pomoc od štátu.

Maďarsko čelí kritike za zákon o mimovládnych organizáciách, ktorý Súdny dvor Európskej únie zmietol zo stola. Objavilo sa to tu len preto, že podobné úmysly mala Sme rodina.

Pelleho jedenástka

Po čase sme si pripomenuli aj Kajetána Kičuru. Bolo to preto, že v jeho bezpečnostnej schránke našli asi štvrť milióna v zlate. Ak teda netrávil každé leto na Klondiku, tak je na to len jediné vysvetlenie. Homeoffice. Začal s prácou doma, predtým ako to bolo cool a preložil hmotné rezervy do bezpečia u seba. (inšpirácia Loki Climate 2)

Pellegrini získal prvé posily do zostavy nového smeru. Číslo 2.0 nie je tak úplne pravda, už tu máme nejaké neoficiálne rodinné pobočky, ale pre oficiálne potreby to môžme volať Smer 2.0. Pelleho základná jedenástka obsahuje skúsených harcovníkov ako Richard Raši, Peter Žiga, Denisa Saková a v neposlednom rade Erik Tomáš. Vďakabohu za neho. Buďme radi, že prestúpil. A pritom - paradoxne - je stále verný. Svojim hodnotám, ktoré mu velia ísť tam, kde to sype. Alebo kde je väčšia možnosť, že to sypať bude. Aspoň na niekoho sa dá v tejto pohnutej dobe spoľahnúť. A najlepšie k celej situácii pasuje zhrnutie predsedu pravého Smeru: "Mrzí ma, že po 20 rokoch v SMER-SD niektorí politici dokážu vôbec predstierať, že sú “nové tváre” a zabudnúť odkiaľ prišli, čo robili a čo presadzovali."

Zoltán Andruskó na jeseň vypovedal o možnom zapojení bývalého ministra práce Jána Richtera do zločineckého gangu. Týka sa to podozrivej schémy v prípade vybavovania pracovných povolení pre cudzincov. Mesiace sa zdalo, že toto obvinenie zapadlo prachom, no Naka prípad stále vyšetruje. „V predmetnej veci bolo začaté trestné stíhanie pre zločin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny," ozrejmila hovorkyňa Prezídia policajného zboru Denisa Bárdyová. Už si len pripomenúť, že Ján Richter ostal verný starému Smeru.

Z regiónov

Diaľnicu medzi Zelenčom a Bratislavom si v pondelok tentokrát vybrali za svoje miesto na štrajk jarmočníci. Dôvodom sú obmedzenia na počet účastníkov na hromadných podujatiach, ktoré sú momentálne 500 osôb, a od 1. júla a zatiaľ do konca roka 1000 osôb. Množstvo jarmočných predajcov ostalo bez práce, keďže väčšina miest tieto hromadné akcie na nasledujúce obdobie porušila. Premiér Matovič im a takisto aj ostatným odkázal, že blokádou diaľnice si nikto nič nevyboxuje.

Viliam Kutenič, syn notárky Márie Kuteničovej, ktorej záľubou bolo oberanie klientov o pozemky, zatiaľ uvoľnené miesto po svojej mame neobsadí. Neprešiel písomnou časťou výberového konania.

Na jednu piatkovú noc nebudú v dobrom spomínať dvaja mladí ľudia z Košíc. Keď nadránom čakali na privolaný taxík, zastala pri nich policajná hliadka, podľa ktorej boli hluční. Podľa mladých to pokračovalo bezdôvodným agresívnym správaním voči dievčine a keď sa jej kamarát zastal, tak skončil v putách a na cele. Kde sa sťažoval a následne malo dôjsť k napadnutiu od policajtov, ktoré skončilo zlomenou podočnicou, zlomeninou lebky a otrasom mozgu. Toto vyzerá ako "utešený" prípad pre Úrad inšpekčnej služby Ministerstva vnútra. Takto si veru nepredstavujeme ľudí s nápisom "Pomáhať a chrániť".

Primátor Vrútok Branislav Zacharides odmieta, že by dôvodom útoku v miestnej škole malo byť šikanovanie páchateľa. Škole vyjadril plnú podporu, tá je podľa neho vzorová v tom, ako si pri podozreniach dokáže v tomto smere poradiť. Nič proti primátorovi Vrútok, ale v niektorých situáciách je lepšie mlčať.

Liptov sa môže pochváliť novou turistickou atrakciou. Je ňou oživená lesná železnička v areáli Múzea Liptovskej dediny v Pribyline. Obnoviť jej prevádzku sa podarilo po dlhých 40 rokoch.

Zahájila sa výstavba cyklomagistrály Terchovská dolina., ktorá spojí Žilinu s Terchovou. Trasa bude dlhá cca 23 km a bude prechádzať obcami Belá, Lysica, Stráža, Krasňany, Varín, Gbeľany, Nededza a Teplička nad Váhom a dokončená by mala byť v roku 2022.

Obec Pichne v okrese Snina opakovane zaplavuje veľká voda, ktorá ničí majetky obyvateľov.

Polícia zadržala 67-ročného muža, ktorý napísal listy viacerým ústavným činiteľom a žiadal ich o vyplatenie 100 miliónov eur na bankový účet. Ako dôvod uvádzal, že ak nevyhovejú jeho požiadavkám, popraví ich rodiny. Muž je umiestnený v príslušnom zdravotníckom zariadení, no hrozí mu aj trest odňatia slobody.

Matica Slovenská nepresvedčila ministerku kultúry Natáliu Milanovú (Oľano) a tá naďalej trvá na okresaní ich rozpočtu. Nedajte sa, pani ministerka!

V Oravskom Podzámku zhorela píla (výrobná hala). Taliansky majiteľ sa k požiaru nechcel vyjadrovať, predbežnú škodu vyčíslili na milión eur. O prácu nateraz prišlo pár desiatok ľudí z obce a okolia.

Miesto, kde žijeme

Zdá sa, že Boris Kollár má problémy s pamäťou. Ešteže máme Jána Budaja. Ten, i keď je starší ako Kollár, predsedovi parlamentu správne pripomenul, že záväzok mať národné parky s 50 % bezzásahového územia je v programovom vyhlásení vlády a podpísalo ho aj hnutie Sme rodina. Týkalo sa to vyjadrenia predsedu parlamentu k zonácii Národného parku Muránska planina, ktorý chcel celý proces zastaviť.

Minister pôdohospodárstva Mičovský (Oľano) chce čím skôr odstrániť miliónové pokuty pre obchodné reťazce, ktoré musia platiť predtým, ako je rozhodnutie o udelení sankcie právoplatné. Tvrdí, že zákon je likvidačný, zmenu chce presadiť v zrýchlenom režime.

Sedemdňové jelenča zo zvernice v Strážskom malo v tele viac ako 200-násobne vyššie hodnoty polychlórovaných bifenylov (PCB) oproti stanoveným normám. Zvernica susedí s areálom bývalého štátneho podniku Chemko Strážske.

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) pripravil návrh zákona, ktorý má zabrániť možnému utajeniu environmentálnych záťaží.

Iné

​Objavilo sa video z tragickej udalosti vo Vrútkach. Myslím, že sa nemuselo. Respektíve stačilo by, keby sa k nemu dostali povolaní ľudia z prostredia polície, bezpečnostných zložiek štátu a ministerstva vnútra, aby si z daného zásahu zobrali čo je potrebné na zlepšenie práce strážcov poriadku.

Uskutočnilo sa stretnutie prezidentky SR Zuzany Čaputovej s podpredsedníčkou vlády pre investície a informatizáciu Veronikou Remišovou. Z tohto stretnutie vzišlo pár poznaní. Podľa prezidentky stav informatizácie nie je optimálny a systémy vzhľadom na množstvo preinvestovaných fin. prostriedkov, nie sú medzi sebou kompatibilné. Prezidentka zároveň vyjadrila myšlienku, že politici by mali byť v kauze Govnet zdržanlivejší a čakať na výsledky vyšetrovania.

Kmotríková veža a byty pri Sade Janka Kráľa už nemajú územné povolenie. Ministerstvo dopravy dalo za pravdu mestu. Ak chce Kmotrík získať všetky potrebné dokumenty, aby stavbu vežiaka či nižších polyfunkčných domov mesto schválilo, celý projekt musí prepracovať.

Určite ste už počuli o vládnych novinách, ktoré majú byť bezplatne doručované do každej slovenskej schránky. No a už tu máme ich konkurenciu. Alojz Hlina a Tomáš Drucker si plácli a v prípade, že vláda svoj novinový projekt rozbehne, sú pripravení pripravovať svoje noviny. Takzvané opozičné. Pozorovateľovi môže pri pohľade na našu politickú scénu a krajinu niekedy napadnúť, že žijeme v Kocúrkove. Ale len niekedy...

Pozitívna správa týždňa

Víkendové záplavy nespôsobili problémy len ľuďom. Pod vodou sa ocitla aj známa lúka na Muránskej planine, v lokalite Biele vody, Tam žijú roztomilé syslíky. A schytali to poriadne, povodeň ich nešetrila. Našťastie boli nablízku ľudia, ktorí ich zbierali a po stovkách sušili v autách. A keď začali prejavovať známky života a byť aktívne, opäť ich púšťali von do prírody. Palec hore všetkým, ktorí boli na mieste a pustili sa do záchrannej akcie.