Sklabinský hrad má nového majiteľa

Pred dvomi rokmi bol Sklabinský hrad načas relatívnym hitom. Bolo to potom, ako ho jeho vtedajší majiteľ umiestnil na stránky realitnej kancelárie. Čo malo za následok záujem médií, lebo taký hrad na predaj sa nevidí každý deň.

Po dvoch rokoch neúspešného hľadania kupcu, sa bývalému majiteľovi podarilo hrad predať. Ak si pamätáte, vyvolávacia cena bola 250 000 eur, no nakoniec zo svojich požiadaviek zľavil. A tak návrhom na vklad do katastra nehnuteľností, ktorý bol podaný 16.3. začal legislatívny proces zmeny majiteľa, ktorým sa stalo OZ Donjon. To je to združenie, ktoré na hrade, či pri hrade, pôsobí už od roku 2000. No od roku 2007 už pôsobili len na hospodárskej budove pred hradom, lebo dostali výpoveď z nájomnej zmluvy. Hrad neskôr od obce za necelých 10 000 eur odkúpil kysucký podnikateľ Karol Cáder, ktorému bola zrúcanina nakoniec na obtiaž a od začiatku roku 2018 sa ju snažil aktívne predať. Podarilo sa.

Pre tých, ktorých zaujíma podrobnejšia história hradu a majetkové pomery okolo neho, odporúčam prekliknúť sa na môj starší článok.

OZ Donjon stihlo papierovačky vybaviť tesne pred nástupom korony, resp. hneď na začiatku a počas karanténnych týždňov sa pár jednotlivcov mohlo pustiť do prvých prác. Ako prvé bolo potrebné vyklčovať zanedbaný areál hradu od náletových drevín. Prvé jarné týždne tak strávili čistením objektu. Neskôr sa pustili do severnej bašty pri vstupnej bráne, ktorú chcú dať postupne pod strechu - tak ako je opravená aj južná bašta. Podľa smelých plánov OZ Donjon by veža mohla byť pod strechou najneskôr na budúcu jar, no i skôr, bude záležať od počasia - či bude mierna alebo tuhá zima.

Severná bašta. (Archív OZ/Miroslav Eliáš)

Domurovaním severnej bašty by tak vznikol na pohľad ucelený vstup, ktorý by hneď po príchode vítal turistov. Masívnu drevenú bránu medzi týmito baštami však v najbližších rokoch ešte osádzať neplánujú. Chcú si ponechať otvorenú cestu pre ťažkú techniku, ktorá bude potrebná pri zásobovaní zadných častí hradu stavebným materiálom.

Do budúcnosti sa OZ Donjon samozrejme chce zapojiť aj do rôznych projektov na opravu kultúrnych pamiatok. Takým je aj projekt Ministerstva kultúry SR "Obnovme si svoj dom". V rámci projektu je možné, okrem finančnej podpory z ministerstva, zapojiť do prác na obnove hradu aj nezamestnaných z úradu práce. Noví vlastníci hradu sa môžu do projektu zapojiť až koncom roka, kedy sa podávajú žiadosti na nasledujúci rok.

Predtým je však potrebné urobiť archeológiu a historicko - stavebný výskum, na základe, ktorého môžu dať pamiatkári povolenie na tieto úpravy. A predostrieť svoje pripomienky. Po schválení z ich strany, je možné stanoviť si plán obnovy pamiatky. Predbežný plán je dostať asi 7-8 budov pod strechu, čo je však plán na nejaké desaťročia. V kratšom horizonte je priorita kompletná renovácia vstupnej bašty. Počas nasledujúcich mesiacov sa tak budú venovať murovaniu, ale aj vybavovaniu dokumentácie potrebnej na ďalšie rekonštrukčné práce, tak aby sa v priebehu ďalšieho roka, po dokončení vstupnej bašty, mohli dobrovoľníci presunúť k budove hradného väzenia. Veľkou prioritou sú kaplnka a kaštieľ, ktoré patria k najhodnotnejším častiam hradu musia byť v dohľadnom čase fixované, aby nedošlo k ich ďalšej degradácii. Napríklad na kaplnke záchranné práce prebiehali už pred rokom 2007. Po trinástich rokoch sa na ne nadviaže a dokončí sa, čo sa nestihlo vtedy.

Pred a po vyklčovaní. (M.CH./Miroslav Eliáš)

Okrem už spomínaných činností na hrade, vykonali za tie necelé tri mesiace aj ďalšie úpravy.Na múroch pribudlo viacero erbových zástav, v opravenej južnej bašte je otvorená pokladňa, s predajňou suvenírov a výstavou o stavebných dejinách hradu s malým lapidáriom. Po rokoch je to tak prvá miestnosť pod strechou, do ktorej majú návštevníci možnosť na Sklabinskom hrade vstúpiť. Výťažok zo vstupného poslúži na financovanie rekonštrukcie hradu.

Zo STU vo Zvolene prišiel doc. Vladimír Bahýl, aby pre účely dendrochronologickej expertízy odobral vzorky drevených trámov z gotickej kaplnky, a jednej smrekovej guľatiny z najstaršej hradby horného hradu (čo by malo byť ešte obdobie samotnej výstavby hradu) a pri tejto príležitosti navŕtal aj lipu, ktorá rastie na nádvorí. Po výsledkoch testovania bude jasnejšie, z ktorého obdobia dané stavby pochádzajú a buď nastane súlad medzi rokmi výstavby, ktoré sú známe z písomných prameňov, alebo sa to vyvráti. Pribudli aj informačné tabule. Pred hradom, na stenách hospodárskej budovy v predhradí a aj pri prameni Medokýš, kde začína cestička na Teplické serpentíny.

A ešte v minulom roku dokončili hospodársku budovu pred hradom, v ktorej pôsobili od čias, kedy im zrušili nájom hradu. Minulý rok sa im podarilo dostať pod strechu ďalšiu časť budovy - voziareň, ktorá slúžila na úschovu vozov, kočov, saní. A tieto exponáty tam môžete nájsť aj teraz.

Erbové zástavy (Miroslav Eliáš)

Členovia OZ majú víziu. V rámci nej by na lúke v podhradí mohol vzniknúť ovocný sad, tak ako tam býval pred niekoľkými storočiami. Neobsahoval by len tradičné odrody jabloní, hrušiek, sliviek, či čerešní. Mohli by tam byť nasadené aj ďalšie pôvodné, no dnes už takmer zabudnuté odrody ako dula, mišpuľa, jarabina, a podobne. S osadením včelích úľov by ovocný sad nabral ďalší rozmer a ako taký by mohol slúžiť aj ako náučný chodník (areál) pre školské exkurzie. Alebo pre bežných turistov, ktorí takisto nemusia mať tušenie o nejakých dulách a mohlo by to pre nich byť zaujímavé. Celkovo by sa chceli zamerať na rozvoj agroturistiky v regióne - a ovocný sad by do takéhoto konceptu mohol zapadnúť.

Obnova hradu - tak ako pri ďalších desiatkach hradov; je beh na dlhé roky, neoplatí sa to súriť, skôr zamerať sa na kvalitu vykonanej práce. Plány môžu prekaziť rôzne nepredvídané okolnosti, viď. korona. Ďalšou z tejto kategórie môže byť starostka Sklabinského Podzámku, ktorá dlhodobo nie je naklonená aktivitám OZ a nepozdáva sa jej ani nápad s ovocným sadom. Pre obecné zastupiteľstvo je dlhodobým, štrnásťročným problémom aj schválenie stavebného povolenia na obnovenie bývalej koniarne pri hrade.

Po 13 rokoch nezáujmu, vedomého ponechania hradu vlastnému osudu je v rukách aktívnych, a hlavne zanietených ľudí, ktorí majú záujem o jeho zachovanie. A to je vítaná zmena. Keď na hrade nebránia vo výhľade z jednej budovy do druhej náletové dreviny, a keď na ňom vidno stavebný ruch. Veď ešte v minulom roku mal bývalý majiteľ v stanovenom termíne do šiestich mesiacov, zbaviť hrad náletovej vegetácie a podoprieť najviac ohrozené časti kaplnky či kaštieľa. To neurobil a od Pamiatkového úradu mu bola udelená pokuta 3000 eur za zanedbávanie kultúrnej pamiatky.

To čo on nezvládol za šesť mesiacov, zvládli členovia OZ Donjon v priebehu pár týždňov a odvtedy sa posunuli ďalej. Nezabúdajú ani na akcie pre verejnosť a už teraz je známy dátum 15. 08. 2020, kedy sa na hrade uskutočnia už tradičné Sklabinské hradné slávnosti. Plánov do blízkej i vzdialenejšej budúcnosti majú členovia OZ Donjon dosť. Hrad sa im po dlhých rokoch podarilo získať do vlastníctva a tak môžu začať tieto plány postupne premieňať na realitu. Ako však viacerí prízvukujú, dôstojne sa postarať o bývalý župný hrad je práca, ale hlavne záväzok na celý život.

Smerová tabuľa pri ceste na Teplické serpentíny (Miroslav Eliáš)