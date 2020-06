Výživný týždeň XVI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Príživníci, rehabilitácie a pár hašterivých poslancov

V pondelok pokračovalo pojednávanie s Marianom Kotlebom v kauze šekov s nacistickou symbolikou. Historici skonštatovali, že ĽSNS je jedinou relevantnou neonacistickou stranou na Slovensku. Pripomenuli viaceré citáty jej predstaviteľov z minulosti. Aj výrok Mariana Kotlebu, ktorý v rádiu Infovojna odporučil poslucháčom knihu Protokoly sionských mudrcov.

Ešte predtým prebehol snem Progresívneho Slovenska na ktorom volili nové vedenie. Predsedníčkou sa stala Irena Biháriová, ktorá hneď v prvom rozhovore povedala, že bola spokojnejšia s Pellegriniho zvládaním krízy a že Matovič si tu robí "Palermo". No nič, čo si progresívci zvolili, to majú. Keď nič nepochopili.

4 slovenské univerzity sa umiestnili v tisícke najlepšie hodnotených vysokých škôl. Najlepšie dopadla košická Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, ktorá skončila v siedmej stovke.

Slováci v prieskume zaradili vedcov medzi najdôležitejšie povolania. Už len aby ich vedecké zistenia začali aj rešpektovať.

Nešťastie a amorálni príživníci

Vo Vrútkach sa odohralo veľké nešťastie. 22-ročný útočník prenikol do budovy Spojenej škole na Ulici M. R. Štefánika vo Vrútkach a pobodal zástupcu riaditeľky školy a školníka, ktorí chceli zabrániť jeho postupu v budove školy. Neskôr zaútočil na riaditeľku i deti v prvej triede, ktorú našiel a pustil sa na útek. Po asi 500 metroch behu ho eliminovali policajti strelnými ranami. Jeho vyčíňanie si vyžiadalo obeť v podobe zástupcu riaditeľa školy a množstvo psychicky poznačených ľudí - hlavne detí.

Netrvalo dlho, aby sa objavil nechutný status nechutného nácka Milana Mazureka, ktorý na svojom Facebooku po tragickej udalosti vo Vrútkach roztruboval, že páchateľ bol Róm a vyzýval na nákup zbraní. To prvé si vymyslel a to druhé sa mu k tomu hodilo. Takisto vyzýval rómskych aktivistov aby sa k tomu postavili čelom. Už len dúfať, že raz sa dočkáme situácie, keď aj Mazurek bude chlap a preberie zodpovednosť za svoje výroky. Ale možno to nepísal on. Ktovie ako je na tom s počítačovými schopnosťami.

Z rovnakého tábora pochádza aj príspevok, ktorý zdieľali tisíce ľudí. Rómovia vraj dostávali počas karantény pivo zadarmo. Nie je to pravda, pivo nedistribuovali štátne orgány, ale doviezli ho súkromné osoby. Polícia nedovolila vziať si ho, takže bolo hneď naložené späť do vozidla. Lenže tí, ktorí videli pôvodnú poburujúcu verziu, už vedia svoju pravdu a o zmenu názora ani moc nestoja.

Zvyčajní podozriví

NAKA v utorok zasahovala v Humennom v rámci protikorupčnej akcie Star. Zadržala jednu osobu. Prípad sa týka výberu mestských policajtov. Ten mal prebehnúť na parkovisku. Medzi štyrmi očami.

Naka takisto navštívila priestory Národnej agentúra pre sieťové a elektronické služby a Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizácie. Zásah súvisel s podozreniami z ohrozenia strategickej bezpečnosti a záujmov štátu, ktoré začali počas bývalej vlády a bývalého vedenia úradu. Tu sa hodí spomenúť si na istého občana Petra P. - ten by si mal namiesto preberania predsedníckej stoličky v strane radšej prebrať spomienky z pamäťového disku, aby prípadnej návšteve vysvetlil, kde sa v čase poškodzovania štátu nachádzal a či náhodou niečo nekalé nezbadal.

Nový šéf SIS Vladimír Pčolinský (ten, ktorý má čosi vedieť o fotkách Petra Pellegriniho) odmietol, že by mala byť SIS do toho zakomponovaná. O tom či SIS mala nejaké informácie, však pomlčal.

Súd zablokoval majetok Ladislava Bašternáka, ktorý bol pred jeho právoplatným odsúdením sporne prevedený na jeho príbuzenstvo a ďalšie osoby. Ide o pozemky a nehnuteľnosti na Donovaloch, byty a spoluvlastnícke podiely, obchodné podiely, či štvorkolky a motocykle. Ministerstvo vnútra zároveň kleplo po prstoch správkyni konkurznej podstaty Lenke Ivanovej (ktorá vo veci dlhodobo nekonala) a iniciovalo jej odvolanie.

Monika Jankovská dostala v roku 2018 finančný dar vo výške 100 000 eur. Od jej matky. Asi našla na povale.

Pred dvomi týždňami sme spomínali poslanca Ľudovíta Gogu zo Sme Rodina. Bolo to v súvislosti s tým, že zabudol priznať firmu, ktorú vlastní v Rakúsku. Nadácia Zastavme korupciu na neho podala podnet.

NAKA si predvolala aj Richarda Sulíka. Ten bol vypovedať vo veci podozrivého mena strany, v ktorom sa nachádzajú dve "S", a ešte aj kvôli 1144 riešeniam pre Slovensko, čo bol názov predvolebného programu strany. Všetko sa to udialo z iniciatívy akéhosi Rastislava Schlosára z ĽSNS, ktorý podal na Sulíka podnet. Jediná otázka, ktorá nad týmto visí je, či vyšetrovatelia NAKA majú toľko voľného času, aby sa venovali takýmto "prípadom"?

Fico/Pelle sekcia

R.F. chodil rehabilitovať do kaštieľa vo Vinosadoch, ktorý mu odporučili známi a viacerým sa to nezdalo. A potom prišla Nadácia Zastavme korupciu a podala podnet na Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií, ktorý by podľa nej mal preveriť, či nedošlo k prípadnému porušeniu zákona. Zdá sa im, že rehabilitácie by mohli byť neoprávneným darom.

Rozmohol sa nám tu taký nešvár. V poslednej dobe je zrazu pre média zaujímavé čo si myslí Peter Pellegrini. Takmer niet dňa, kedy by sa k niečomu nevyjadril. V nedeľu mal napríklad súkromný priestor na TA3, kde rozprával o politickej situácii na Slovensku. Autor chápe, že je opozičná kríza, kedy nám chýba príčetná opozícia, no zase žeby bol Pelle výhra? Na druhej strane, pre nás, ktorí nie sme pod vplyvom jamkovej hypnózy, sú to situácie na pobavenie. Tak ako naposledy spochybnil spôsob výberu prednostov okresných úradov. Obzvlášť zdôraznil výraz "transparentnosť". Používanie tohto slova smerákom znie zvláštne, hlavne keď si spomenieme na transparentnosť vládnutia Smeru. Zároveň tvrdí, že občania sú dennodenne klamaní koalíciou, ktorá si neplní svoje predvolebné sľuby. Hm, za ostatných 14 rokov je tých nesplnených sľubov a klamstiev trocha viac. Peter P. by mohol o tom niečo vedieť.

Potom prišla streda a bol to horúci deň, aj keď na väčšina Slovenska pršalo. Najprv bol predseda Smeru vypovedať na Naka, kde sa zaujímali o barbierské schopnosti Slotu, ktorý ho vraj pred pár rokmi oholil. Potom sa presunul do parlamentu, kde si Jozef Pročko i ďalší všimli, že je potúžený alkoholickým nápojom. Ešte treba dodať, že v rovnakom stave prišiel aj jeho kolega Ľubomír Vážny. No a Jožo Pročko preto podal návrh, aby bola privolaná sanitka, keby náhodou niekomu v sále prišlo zle. Čomu naznačovalo aj to, že predseda aj Vážny si dali dolu rúška a odmietali si ich nasadiť. Tento návrh sa dotkol Ľuboša B., ktorý mal Pročka počastoval vulgarizmami a následne sa vraj na chodbe odohral incident, po ktorom ostal poškodeným bratislavský Che.

A tu do toho vstupuje aj Peter P., ktorý si naplánoval tlačovku na ktorej oznámil svoj odchod zo strany Smer. Ešte prednedávnom bol pripravený zabojovať o predsednícku stoličku, no tohto cieľa sa už vzdal. Zo spomínanej tlačovky si odkladám do archívu jedno vyjadrenie. „Vždy sa budem hlásiť k tomu, že som 20 rokov strávil v strane Smer.“ Dobre vedieť. No len, aby to nebolo príliš krátke "vždy".

GP vyhlásila, že výberové konanie, v ktorom uspela uchádzačka Katarína Szalayová, bolo transparentné a bez vonkajších zásahov. Už len dodať, že o Kataríne Szalayovej sa bavíme preto, lebo chodí rehabilitovať do toho istého kaštieľa vo Vinosadoch ako predseda. A osoba, nápadne podobajúca sa na Katarínu, bola zachytená ako ráno opúšťa areál kaštieľa na aute. Katarína S. však tvrdí, že hoci auto je to, na ktorom jazdí ona, tá osoba na fotke môže byť hocikto.

Ešte malá poznámka ku kaštieľu. V nejasnej majetkovej pavučine sa ukazuje, že vlastníkom by mohol byť invalidný dôchodca z Prahy. Ktorý dlží 63 miliónov českých korún. Akú musí mať človek smolu aby, keď sa konečne po rokoch dostane z prenájmu jedného daňového podvodníka, tak sa zrazu ocitne na rehabilitáciách u iného podozrivého prenajímateľa? Sakramentsky veľkú.

Z regiónov

Cyklochodník medzi Martinom a jeho mestskou časťou Tomčany sa začal budovať v máji, dokončený má byť koncom júla a ľuďom žijúcim v Tomčanoch konečne pribudne bezpečné spojenie s mestom, keďže doteraz túto mestskú časť spájala len hlavná cesta bez chodníka. Má to iba jednu chybičku krásy. Niekde v strede bude pauza, lebo mesto sa nedohodlo s majiteľom pozemku - a ten časť, potrebnú na stavbu cyklochodníka, nepredal.

V cyklistike ostávame, lebo medzi Nemšovou a Trenčínom otvorili novú cyklotrasu, súčasťou ktorej boli aj dva servisné stojany na opravu bicyklov. Boli. Nevydržali ani týždeň. Teda stĺpy vydržali, ale to náradie niekam pomizlo.

V Nitre sa vznietila hala v ktorej bola liaheň hydiny. Pri požiari zahynulo cca 6000 kusov hydiny.

Starostke Nižného Hrabovca Marcele Pčolinskej nietko poslal náboje z plynovej pištole. Pčolinská je matkou riaditeľa SIS Vladimíra Pčolinského a poslanca za Sme rodina Petra Pčolinského. Zaujímavá politicky aktívna rodinka.

Bola raz jedna notárka zo Žiaru nad Hronom. Volala sa Mária Kuteničová a jej hobby bolo oberanie svojich klientov o pozemky. A potom sa zrazu vlastníkmi daných pozemkov, stali jej rodinní príbuzní. A hoci už nejaký ten čas boli zdokumentované podozrenia o jej činnosti, tak stále svoj úrad vykonávala. Momentálne ju však vyšetruje polícia, a notárka požiadala o odvolanie z funkcie. Žiarania nemusia zúfať, že prídu o notára. O uvoľnený úrad má záujem jej syn.

Iné

Pred Úradom vlády SR demonštrovalo vo štvrtok podvečer do 200 ľudí proti vláde premiéra Matoviča. Protestujúci žiadali jeho odstúpenie. Pre lepšiu predstavu o akú skupinku ľudí išlo si povedzme, že v tejto neveľkej skupine sa nachádzal bývalý poslanec Peter Marček.

Borisovi Kollárovi nevadí ak si Oľano vezme všetkých 72 okresných úradov. V tom prípade je totiž pripravený zobrať si všetky stavebné úrady. Juraj Šeliga zo Za ľudí sa k tejto téme vyjadril tiež a tvrdí, že musí byť zrejmé, prečo konkrétny človek ide na konkrétnu pozíciu, na základe akého kľúča, akú má kvalifikáciu a aký bol výberový proces.

Ten istý Kollár prejavil veľkú dávku ohľaduplnosti. Nechce totiž aby policajný prezident Milan Lučanský odchádzal kvôli nátlaku. Rovnako mu nevadí Generálny prokurátor Jaromír Čižnár - a keby bolo na ňom, tak môže byť generálnym aj ďalšie 3 roky. Dobre vedieť.

Permanentný krízový štáb ukončil svoju činnosť. Ostáva však v pohotovosti. Núdzový stav sa na Slovensku skončil 14. júna 2020.

Premiér Igor Matovič absolvoval svoje prvé zahraničné cesty. S premiérmi V4 sa stretol v českých Ledniciach a neskôr vycestoval aj do Maďarska, kde rokoval s Viktorom Orbánom a diskutoval aj s predstaviteľmi tamojšej slovenskej komunity.

Pozitívna správa týždňa

Štát pomôže s nájomným podnikateľom, ktorých prevádzky museli byť zatvorené pre situáciu okolo nového koronavírusu. Táto pomoc má dosiahnuť približne 200 miliónov eur.