Hanebný článok o Slovane na stránkach SME

Už z nadpisu "Slovan zvažuje odchod z Fortuna ligy. Potrebujeme konkurenciu, tvrdí Kmotrík" vyplývajú dve veci. Kmotrík tára a SME, tváriace sa ako mienkotvorný denník, v tom asistuje a bulvarizuje.

Po prvé, a to je najpodstatnejšie, žiadny odchod Slovana Bratislava do českej, maďarskej či mongolskej ligy sa nekoná a ani sa konať v dohľadnej budúcnosti nebude. Ak niekto potrebuje porovnanie pravdepodobnosti, tak skúsme takto: odchod Slovana do zahraničnej futbalovej ligy sa rovná úspešnému štartu slovenského raketoplánu do vesmíru. Alebo inak, je väčšia šanca, že Igor Matovič už nepríde so žiadnou internetovou anketou, ako by mal Slovan odísť na skusy do sveta.

Tu nejde o to či Slovan chce alebo nechce, hlavné slovo má Európska futbalová federácia (UEFA) a tá by slovanistom rýchlo vysvetlila ako sa veci majú. Neexistuje totiž v Európe prípad (Veľkú Britániu a ich život na hromádke nerátajme) kedy by tím z jednej krajiny hral elitnú súťaž v inej krajine.UEFA takéto presuny neschvaľuje. Taký alternatívny vesmír, v ktorom by Slovan hral v inej krajine proste neexistuje. Akoby asi tak maďarské kluby prišli k tomu, keby Slovan vyhral ligu a dostal miestenku v predkole Ligy Majstrov? Bola by to radosť iná.

A tu sme sa ocitli priamo v epicentre celého problému. Keďže na SME od štvrtkového večera "visí" článok, ktorý vo svojom nadpise hovorí o akomsi uvažovaní nad odchodom Slovana zo slovenskej ligy. Takýto nadpis by sa hodil na stránky iných médií, nie SME. Jasné, klikací nadpis láka, dvíha čítanosť a o to novinám väčšinou ide. Niekedy je však menej viac. A toto je presne ten príklad. A jasné po druhýkrát, autor článku Juraj Berzedi sa nemusí osobne stotožňovať s jeho nadpisom, avšak v záujme tej magickej čítanosti, sa hodí vytiahnuť práve tento úlomok rozhovoru s Ivanom Kmotríkom mladším.

A tak sa sa dostávame od problému s bulvárnym nadpisom k respodentovi. Tým je človek odsúdený za hajlovanie ( síce len na peňažnú pokutu, čo je tiež na zamyslenie), občianskym menom Ivan Kmotrík mladší. Keď SME dáva mediálny priestor rôznym osobám, dalo by sa očakávať, že nás má rozhovor s nimi niečim obohatiť. Nezdá sa, že by to bol tento prípad. Mladší Kmotrík v rozhovore nič zásadné nepovedal, azda len zamyslenie nad zmenou pravidla fixnej tisícky návštevníkov na štadióne a odvíjania tohto čísla na základe kapacity sedadiel je na debatu. Čo by však bránilo po udelení takejto výnimky pre športové štadióny s vyššou kapacitou, aby sa začali ozývať organizátori hudobných festivalov či iných letných hromadných akcií, že aj oni chcú výnimku na počet návštevníkov? To je ale téma na iný článok a inú debatu.

Športový redaktor Juraj Berzedi - poľahčujúcou okolnosťou nech mu je takmer doslovné prebratie nadpisu portálom tvnoviny.sk patriacim Markíze - musí vedieť o tom, že kluby si nešpacírujú po okolitých ligových súťažiach ako sa im zachce. Vlastne nič takéto nerobia. Keď nehrajú európske súťaže pod hlavičkou UEFA, alebo sa práve nepripravujú na sezónu v rámci priateľských stretnutí, tak bojujú o body vo svojich národných súťažiach. Jeho nadpis teda môžeme chápať buď ako snahu denníka SME nahnať čítanosť - čo sa podarilo - alebo aj ako možnosť nahliadnuť do mysle generálneho riaditeľa Slovana Bratislava. Odhliadnuc od toho, či je autorom odpovedí skutočne ten, kto je podpísaný, alebo sú to len odpovede šikovného PR manažéra, hlavným problémom je, že aj autor odpovedí musí vedieť, že reči o odchode Slovana z ligy sú len bláboly. Táraniny.

Aby sme to uviedli na pravú mieru, je mi úprimne a úplne jedno či sa Slovan niekam poberie a kam to bude. Nech si ide. Ide o to, že takto to nefunguje. Hráči si nepobalia kopačky a nepôjdu si len tak zakopať do Prahy. Lebo tam je tráva zelenšia. Realita by im rýchlo vystavila stopku. A to ide. O úctu k realite. To musia vedieť aj v Slovane - ak nie, tak ja už neviem - že do žiadnej zahraničnej ligy si prestup nevydupú. Nech dupú hocijako silno, UEFA im ukáže, kde je ich miesto. Funkcionárom v Nyone sa pred nezaujímavým klubom kolená neroztrasujú. Skôr s tým takto ďaleko nezájdu a ostane to len v našom mediálnom priestore. Potom treba pátrať po dôvodoch takýchto uletených vyhlásení. Nechce sa veriť, že by to mysleli vážne.

Žeby žiadosť o nejakú finančnú injekciu? O zosilnenie hlasu Slovana v Únii ligových klubov? Nech je za tým čokoľvek, prehlásenie o zvažovaní odchodu zaujalo a dosiahlo celkom slušný mediálny výtlak.

Predpoklady navrávajú, že budem obvinený z úmyslu kopnúť si do Slovana Bratislava, preto ešte pár viet. Podstatou článku je niečo úplne iné. Bulvárny nadpis pojednávajúci o nereálnej skutočnosti; priestor, ktorý dostal človek odsúdený za hajlovanie v mienkotvornom médiu a ním predložená informácia, ktorá zaplnila verejný priestor. Je úplne jedno či Slovan bude hrať na Slovensku alebo nie. Podstatné je, že UEFA takéto prestupy nepovoľuje, vie prečo to robí a to je fakt. Konieckoncov, kebyže reálne nastane situácia, že im odobria zahraničnú exkurziu, tak budem prvý mávať na rozlúčku. S dovetkom, nech sa o rok či dva nevracajú s prosíkom na rodné trávniky a žiadosťou, aby nejaký klub, trebárs z Horehronia, uvoľnil miesto v najvyššej lige mocným navrátilcom.