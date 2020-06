Výživný týždeň XV. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Svalovci a chaos v RTVS

Cez víkend vraj internetom prebehla reklama (autora našťastie obehla) expremiéra Petra Pellegriniho. Sponzorovaný odkaz je zaujímavý tým, že Pellegrini v ňom ani slovkom nehovorí o Smere. Iluzionista si tak pripravuje plán po Smere.

Najvyššiu chorobnosť na Covid-19 mali na Slovensku mladí ľudia. Podľa analýzy boli v prepočte na 100-tisíc obyvateľov najviac postihnutí ľudia od 20 do 24 rokov a potom skupina 25 až 34 rokov

Ivan Kmotrík má ďalší problém so štátom. Dostal pokutu od protimonopolného úradu. Keď totiž pred rokom oficiálne kúpil podiel v dcére bratislavských vodární, nevypýtal si povolenie protimonopolného úradu, ale správal sa, ako keby ho mal.

Sas podporuje návrh Jána Budaja, aby sa včela stala chráneným druhom. Neskôr sa pridala aj Sme rodina.

Vojenské letisko v Kuchyni na Záhorí by malo prejsť rekonštrukciou.

Školský rok sa pravdepodobne začne tradične od septembra a so všetkými žiakmi.

Vo Vlčkovciach sa v utorok konal prvý tohtoročný samozber jahôd.

Svalovci

Zástupcovia fitnesscentier si úplnú blokádu diaľnice rozmysleli a namiesto toho v pondelok pomalou jazdou blokovali príchodzích do Bratislavy. Na čele protestnej kolóny majiteľov fitnescentier svietila dodávka s polepom Kotlebovej ĽSNS.

Igor Matovič mal ešte predtým, v nedeľu, nočnú šichtu na facebooku a v jednom zo svojich statusov venovaných "svalovcom", chcel blokujúcich kriminalizovať. Ešteže tu máme aj ministerku spravodlivosti: "Zavedenie nového trestného činu je vždy potrebné riadne vyhodnotiť, či je naozaj nevyhnutné ako nástroj proti správaniu, ktoré spoločnosť považuje za neprijateľné.“

V ten istý deň vyniesli rozsudok v kauze Mariatchi. Okresný súd poslal štyroch obžalovaných za mreže na štyri až päť rokov. Sudca povedal, že nešlo o bežnú bitku, ale brutálny útok. Obžalovaní na súd neprišli, súhlasili, aby sa konalo v ich neprítomnosti. Verdikt, aj to zatiaľ neprávoplatný, prišiel po siedmich rokoch. Ako keby k incidentu nebol videozáznam. Ibaže ten bol.

Poslanci NR SR Tomáš Taraba, Štefan a Filip Kuffovci odchádzajú z klubu ĽSNS. Tarabu prekvapilo, ako sa proti nim na internete postavil Milan Mazurek, ktorý kritizoval ich platformu s poslancami Smeru. No čo už, však do parlamentu sa dostali, tak si môžu ísť svojou cestou. 4 roky vydržia len tak sa potulovať.

Prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry podal na Špecializovaný trestný súd v Pezinku obžalobu na Jozefa Királyho za obzvlášť závažný zločin úkladnej vraždy, ktorá sa odohrala minulý rok v obci Šuňava v okrese Poprad. Király zabil svoju obeť nožom piatimi ranami do oblasti hrudníka. Jeho telo priviezol domov a za pomoci manželky ho odstránil do potoka. Takýmto spôsobom - spoločným tajomstvom - si ju chcel do budúcna poistiť, aby od neho neodišla. Väzobne stíhaný Jozef Király bol v čase vraždy členom strany Kotlebovci - ĽSNS.

RTVS

Richard Boliešík, ktorý pôsobil ako šéfdramaturg relácií Reportéri a Občan za dverami dal v RTVS výpoveď. Urobil tak na protest proti Hane Lyons, ktorá podľa neho pri odmeňovaní finančne uprednostňovala svoju kamarátku a jeho šikanovala. Za posledné dva roky je tých odchodov z RTVS akosi veľa. Zaujímavé je, že sa týkajú podobných dôvodov, aké opisuje Richard B.

Predseda NR SR Boris Kollár požiada o audit v RTVS, do jeho záverov vraj nedovolí kriminalizovať“radu RTVS. Tú predtým kritizovali koaliční poslanci z výboru pre médiá.

Následne oznámila ministerka kultúry Natália Milanová, že v RTVS sa vo štvrtok začína kontrola pod vedením ministerstva.

Spory medzi riaditeľom spravodajstva RTVS Vahramom Chuguryanom a vedúcim domáceho spravodajstva Miroslavom Frindtom začal riešiť šéf telerozhlasu Jaroslav Rezník. Odvolal všetkých šéfov spravodajstva RTVS - okrem Chuguryana. V RTVS skončila aj šéfka televízneho spravodajstva Hana Lyons, kvôli ktorej skončil šéf Reportérov Miroslav Bolejšík.

Škrty, kam sa pozrieš

Ministerka kultúry Natália Milanová (OĽaNO) schválila dotácie na obnovu kultúrnych pamiatok. Rezort tak finančne podporí napríklad Národný cintorín v Martine či aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti pamiatkového fondu. Dotácie poputujú aj na rozvoj miestnej regionálnej kultúry a na kultúrne poukazy.

Ministerstvo kultúry zároveň uvažuje o znížení príspevku pre Maticu slovenskú (1,5 milióna eur). Správny krok.



Ján Mazák nepodpísal návrh na odvolanie šéfky súdnej rady Lenky Praženkovej. „Nepovažujem za zdvorilé podpisovať návrh na odvolanie človeka, ktorého sa prípadne pokúsim vo funkcii nahradiť,“ vysvetlil. Nepriamo tak potvrdil, že bude na jej miesto kandidovať.

Minister zdravotníctva Marek Krajčí už vymenil 12 riaditeľov a odíde aj veľká časť Inštitútu zdravotnej politiky. Odvolaní stratili jeho dôveru a na uvoľnené miesta budú vyhlásené výberové konania.

Prezidentka podpísala zákon o cestovných kanceláriách. Z neho vyplýva, že dostanú vyše roka na to, aby vyriešili zrušené zájazdy pre situáciu okolo pandémie koronavírusu. "Cestovná kancelária je povinná dohodnúť sa s cestujúcimi na poskytnutí náhradného zájazdu najneskôr do 31. augusta 2021," uvádza sa v návrhu zákona. Ak sa tak nestane, platí, že cestovná kancelária od zmluvy odstúpila a je povinná cestujúcemu vrátiť všetky platby najneskôr do 14. septembra 2021.

Šéf, šéfinko

Pokračoval súboj o šéfovskú stoličku v jednej úspešnej organizácii. Akurát, že úspech prináša len členom a našim.

Na dianie reagoval predseda. Zo strany sa odísť nechystá; hadi, ktorých si hrial na hrudi a vďaka nemu sú z nich politické hviezdy sa môžu hanbiť a okrem toho sa chystá zmeniť svoje správanie. Držíme palce.



Vyšiel rozhovor s bývalým najlepším ministrom vnútra. Robert K. v ňom hlavne rozdával rady. Či už právne - na adresu médií, keďže zastupuje agenta Maznáka -, politické, resp. vnútrostranícke a nakoniec aj o demokracii. Bývalého ministra vnútra prekvapil Peter P. o ktorom Kaliňák tvrdí, že to čo Pellegrini robí, nie je pre Smer dobré.



Na stranu Roberta Fica sa otvorene priklonili ďalší dvaja členovia predsedníctva Smeru - Juraj Blanár a Ladislav Kamenický.

„Kým na jednej strane dnes minister zdravotníctva a vláda ohlasujú, že pravdepodobne sme pandémiu vírusu porazili, z čoho máme veľkú radosť, žiaľ, dnes musím skonštatovať, že Slovensku hrozí ďalšia veľmi vážna pandémia – pandémia nezamestnanosti,“ povedal Peter Pellegrini. K tomuto výroku Petra P. je dôležité povedať len jedno. Aká je prapodstata očakávanej nezamestnanosti v našich končínách? Žeby priemysel nelogicky, škodlivo naviazaný na jeden segment a to automobilovú výrobu? Za prvopočiatok samozrejme nikoho nehaníme, no potom prišlo neustále bezhlavé rozširovanie zamerania len na jednu oblasť, bez vízie, čo s krajinou bude o 10, 20, 30 rokov. Ktože za to môže? Kto tu rozprával o úspešnom slovenskom príbehu a najlepších ekonomických časoch - počas, ktorých sa záhadne nič neušetrilo - a zatajoval druhú stránku mince? A to, že keď príde kríza v automobilovom sektore, tak budeme zase premianti medzi tými, čo najrýchlejšie padnú na hubu?

Z regiónov

Prezidentka SR deklaruje záujem o problém toxického odpadu po bývalom štátnom podniku Chemko Strážske. Hovorila o tom počas výjazdu na východe Slovenska, ktorý bol prioritne zameraný problémom so suchom. V rámci výjazdu navštívila rôzne rybníky a vodné zdroje. "Už čoskoro sa chcem stretnúť s pánmi ministrami Mičovským a Budajom. Chcem s nimi hovoriť o tom, ako sa pripraviť na boj so suchom, ktoré sa bude len zhoršovať. Ozdravný plán EÚ nám v tom ponúka obrovskú šancu, ktorú nesmieme premárniť," povedala prezidentka. Ja len dodám, že zatiaľ o tých miliardách z Únie nehovorte Borisovi Kollárovi.

Obec Donovaly v okrese Banská Bystrica vydala rozhodnutie o umiestnení stavby letnej lyžiarskej haly Donovalley Resort. Súhlasila tak s výstavbou projektu a určila podmienky na umiestnenie stavby. Keďže areál by sa mal nachádzať v ochrannom pásme národného parku s druhým stupňom ochrany vodných zdrojov, Správa Národného parku Nízke Tatry ešte minulý rok odporučila projekt nerealizovať. Proti výrubu lesa a výstavbe haly sa spisuje petícia.

Na Oravskej priehrade pribudli 3 umelé ostrovy. Umelovytvorený vtáčí ostrov je vyrobený z betónu a váži asi desať ton. Veľký plávajúci pontón je umiestnený na pružných kotvách pevne ukotvených k dnu priehrady. Mal by kopírovať hladinu a nemal by sa priveľmi hýbať. Je nepotopiteľný a bezúdržbový.

Zvyčajní podozriví

Inestigatívnemu centru Jána Kuciaka padol do oka Ľudovít Goga. Je to poslanec z Kollárovej rodiny a nejakým nedopatrením zabudol priznať firmu, ktorú spoluvlastní v Rakúsku. Zdá sa, že je to zábudlivý človek, lebo žiadosť v mene firmy, poslaná na hlavičkovom papieri Smer Rodina, sa datuje do 10. januára 2020 a Goga tvrdí, že už roky s touto firmou nič nemá. V danej firme je spoluvlastníkom rakúsky občan Elsayed Mahmoud. Hoci sa jedná o obchody s predajom mobilov, Mahmoud v posledných týždňoch kráľovsky zarobil na inom tovare. Predával rúška. Za premrštenú cenu. Keď sa ho rakúski investigatívci pýtali, kde zohnal také veľké zásoby rúšok v čase, keď ich zháňali všetci, tak egyptský rodák sa vyjadril, že ich našiel pohodené v nejakom sklade na Slovensku.

Pred voľbami žiadalo Oľano odpolitizovanie verejnej správy a sľubovalo úradníkom možnosť, aby sa podieľali na výbere svojich šéfov. Bolo to prirodzené, pretože strana roky kritizovala Smer za dosadzovanie svojich nominantov na posty v štátnej a verejnej správe. A tu zrazu, tri mesiace po voľbách, chce OĽaNO, dosadiť prednostov všetkých 72 okresných úradov na Slovensku. Nepáči sa to Sas ani Za ľuďom, ktorí by sa k tejto téme chceli stretnúť a rokovať. Menší zádrhel bude asi v tom, že Oľano už v tichosti rozbehlo výberové konania.

V štvrtok ráno anonym nahlásil bombu v NR SR.

Bol to aj deň konania ďalšieho súdneho pojednávania s Marianom Kotlebom. Pojednávanie pokračovalo aj v piatok. Rozhodnutie súdu ešte stále nepoznáme.

Polícia zadržala šéfa spoločnosti D4R7 Construction. To je spoločnosť, ktorá má na starosti výstavbu bratislavského nultého obchvatu, diaľnice D4 a rýchlostnej cesty R7. A s touto výstavbou sa už nejaký čas spájajú podozrenia z poškodzovania životného prostredia. Konkrétne s navážaním kontaminovanej zeminy, odpad z nelegálnych skládok či azbest.

Vyšiel prieskum o neexistujúcej strane Petra P. So Smerom by súčet ich % predstavoval 30%. Nie je to prvý prieskum v podobnom duchu. Markíza robí výraznú nadprácu. A Peter Pellegrini ubezpečil moderátora, že veľmi rád sa príde do relácie porozprávať, keď už bude predsedom. Nejakej strany.



Pozitívna správa týždňa

Zuzana Čaputová dala do Prezidentskej záhrady nainštalovať včelie úle. Viedlo ju k tomu poznanie, že včely sú symbolom toho, ako je všetko v prírode prepojené.