Starosti s inteligentnou karanténou

V piatok o 15:00 mala fungovať aplikácia, ktorá by navrátilcom zo zahraničia umožnila stráviť karanténu v domácich podmienkach. V čase písania článku (sobota) však podľa všetkého ešte nefunguje.

Z úvodnej správy je najpodstatnejšie slovo mala. Spustenie do obehu totiž záviselo od firiem Apple a Google, ktoré musia novú aplikáciu najprv schváliť a následne umiestniť do internetového obchodu na stiahnutie. Až po prebehnutí týchto úkonov si mali záujemcovia o návrat na Slovensko, stiahnuť túto aplikáciu a potom sa vybrať domov. Zdá sa však, že nie všetci pochopili inštrukcie - alebo zaúradoval potmehúdsky slovenský reflex - a o 15:00 sa na priechode Jarovce - Kittsee stretlo niekoľko Slovákov, ktorí sa domáhali návratu do krajiny. Keďže aplikácia ešte nebola dostupná na stiahnutie, prechod hraníc im, samozrejme, nebol umožnený. Naštudovať si podmienky prechodu hraníc nemôže byť také zložité, či?

Pochybenie treba priznať aj na stráne vlády. Minimálne za nešťastnú komunikáciu si zaslúži mínusový bod. Muselo byť jasné - ak aj nie premiérovi - že americké internetové giganty nám aplikáciu neschvália na počkanie. Asi to nefunguje tak, že vytočíte klapku do Kalifornie, tam vás prepoja na miestneho úradníka Johnyho, on pochopí o akú situáciu ide, a pretlačí vašu aplikáciu poradovníkom nahor.

Kiksy vlády sú vždy príležitosťou na kritiku. Túto možnosť nepremeškal ani istý Peter Pellegrini. Bodaj by premeškal. Však celý týždeň si túto situáciu so svojou zbojníckou partiou, a za asistencie nedočkavých médií, pripravoval a s príchodom víkendu nastalo jej vyvrcholenie. Divnejšie by bolo keby ovocie tejto práce nepozbieral a ostal ticho. Čo teda neostal a okrem obvinenia vlády z toho, že oznámila ľuďom niečo, čo nemohla garantovať - pripomeňme si, že podmienky návratu neboli nijak zložité - nezabudol dodať, že ide už o x-tý termín, za ktorý môžu zdržania v príprave na slovenskej pôde.

Autor síce nie je preborník v oblasti digitálnych technológií, žiadnu aplikáciu ani nenavrhol, ani jej neskúšal vdýchnuť život, no z laického pohľadu sa mu nezdá reálne rozbehať takúto technológiu za pár dní, a s pečiatkou kvality zároveň. Prípadne chyby a komplikácie pritom nie sú vylúčené ani teraz - skôr s nimi treba rátať - a to už máme (vraj) po testovacej fáze. Bez testovania by s veľkou pravdepodobnosťou platilo staré známe: práca chvatná, málo platná. A to by ešte len bolo kriku.

Každopádne niekomu dobre padol aj tento lapsus. Zlyhanie ako zlyhanie, treba brať čo príde, a kritizovať za horúca, kým je čo. Príležitosť na kritiku, s nutnou dávkou demagógie, využil aj istý euronácek.

Zhrnutie celej situácie nám indikuje zlyhanie 2 zo 4 elementov. Komunikačne zlyhal premiér, ktorý stanovil odhadovaný čas spustenia aplikácie, pričom to nemal vo vlastných rukách. Organizačne zlyhali navrátilci, ktorí nepostupovali podľa inštrukcií. Na druhej strane, podľa očakávania sa zachovali firmy Apple a Google, ktoré si len konajú svoju prácu. A posledným elementom, takisto úspešným, je Peter Pellegrini, ktorý si počkal na svoju príležitosť a splnil si svoju opozičnú povinnosť. A sním aj zvyšok tábora kritikov.

Na konci dňa bude mať ohľadom inteligentnej karantény posledné slovo návratilec, ktorý buď udrží disciplínu, alebo sa u neho objaví potmehúdsky reflex.