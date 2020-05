Výživný týždeň XIV. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Covid na ústupe, vojny kultúr na obzore

Od stredy 20. mája sa uvoľnili ďalšie opatrenia. Na papieri sa otvorili kiná, divadlá; reštaurácie odomkli svoje vnútorné priestory a zmenili sa podmienky nosenia rúšok v exteriéri.

Škôlkari a žiaci prvého stupňa dostali darček ku dňu detí. Môžu sa vrátiť do lavíc. Bude to však na dobrovoľnej báze.

Pokračoval proces s vrahmi Jána Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Ivan Kočner, brat Mariána Kočnera, odmietol pred súdom vypovedať.

Koalícia ráta s tým, že k určitému nadsluhovaniu generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára dôjde. Je nepravdepodobné, že by stihli riadny proces voľby do 17. júla.

Prezidentka Zuzana Čaputová vymenovala nového predsedu Najvyššieho súdu. Stal sa ním Ján Šikuta.

Od 21. mája žijeme podľa analýzy Global Footprint Netwok na Slovensku na ekologický dlh. Je to o deň skôr ako tomu bolo v roku 2019.

Reči, rečičky

Peter Pellegrini sa smial Veronike Remišovej. Dôvodom bolo, že sa vraj z postu vicepremiérky stane obyčajnou ministerkou, a Pellegrini takejto personálnej degradácii nechápe. V. Remišovej to nevadí.

Odchádzajúci Mojmír Mamojka dal rozhovor pre SME. V skratke, nevie, nespomína si, pamätá si to inak, motáky sa mu zdajú ako podvrh a ešte poskytol aj radu pre mladého Juraju Šeligu.

Boris Kollár podpísal memorandum s Jednotou dôchodcov Slovenska, v ktorom sa zaväzuje podporovať bezplatné cestovanie seniorov vlakmi a autobusmi, trinásty dôchodok, ale aj aktivity dôchodcovského združenia. Zdá sa, že páni sociálni demokrati majú konkurenciu v kapuste.

Postupne sa do médií dostávajú niektoré mená poslaneckých asistentov, ktoré by nás mohli nejaký spôsobom zaujímať. Aj na blogu SME sa objavila spoveď jednej asistentky, ktorej sa to vymklo spod kontroly, no zaujímavejší sú iní páni na holenie. Napríklad taký Jozef Bednár, ktorý stál v minulosti po boku Mareka Maďariča, sa stal jedným z asistentov Tomáša Valáška (Za ľudí). Asistovať v parlamente bude aj Katarína Mažgútová ( Ján Blcháč) a to priezvisko môže byť povedomé, pretože Ján Mažgút je hovorca Smeru. Prirátame bývalú milenku Borisa Kollára. Z kanála vytiahneme Petra Bahna (Ondrej Ďurica), mimochodom odsúdeného za ublíženie na zdraví a výtržníctvo, Danica Mikovčáková (Marek Kotleba) si cestu do parlamentných chodieb našla zadnými dvierkami, keďže jej poslanecký nárok bol podrobený výsmechu po sexuálnom škandále a do utešenej partičky ostáva už len malý Miňo Mazurek s jeho asistentom, ktorého špecializácia je, že chodí s Miňom do posilovne.

Vojny kultúr na obzore

Poslanci Smeru predložil do parlamentu návrh zákazu nedeľného predaja. Téma opäť ožila a pritiahla pozornosť verejnosti. Z prieskumu vyplýva, že až 80% ľudí by zatvorenie obchodov schválilo.

Peter Žiga kritizoval aktivitu Jána Podmanického a Mariána Kéryho, ktorí sa pobratali s kotlebovcami. Ku kritike sa pridal aj Peter Pellegrini. Ich aktivita sa vraj nezhoduje s hodnotami strany. Poslanec Ján Podmanický po kritike odišiel zo strany Smer. Marián Kéry situáciu vyhodnotil inak, a ostal naďalej členom Smeru. O Podmanického služby je však záujem. Do tímu by ho prijal Boris Kollár.

Predseda strany "rekreuje" v ústraní a preto kritiku členov predsedníctva a poslancov strany vybavil listom. V ňom, okrem iného, dôrazne žiada, aby sa zdržali verejných vyhlásení o vnútornom živote strany. Stávková kancelária Tipsport a jej tipéri momentálne považujú za pravdepodobnejšie, že šéfom Smeru ostane Robert Fico. Kurz na to, že Fico bude na konci roka na čele strany, je dnes 1,7.

Naka si od RTVS pýta záznam Večere s Havranom na tému Židia v slovenskej a českej spoločnosti v minulosti. Zdá sa, akoby sa protiextrémistický zákon vymkol spod kontroly.

Šéfka odboru rodovej rovnosti ministerstva práce Oľga Pietruchová končí na úrade posledného križiaka na vlastnú žiadosť. Dôvody sú rôzne, medzi nimi sa nachádza aj nadbiehanie KBS, ktorá sa do dokumentov snaží presadiť svoje dojmy a zároveň vymazať nejaké pojmy. Zdá sa, že najviac to sklamalo Petra Pčolinského. Lebo ju chceli odvolať oni.

RTVS stopla reláciu Silná zostava, ktorú moderovala Oľga Baková a jej hosťami boli zväčša ženy, ktoré diskutovali na rôzne spoločenské témy. Baková na pozícii skončila. Odvysielal sa však diskusia Do kríža, kde o interrupciách hovorili len muži – moderátori Jaroslav Daniška a Štefan Chrappa, na druhej strane hostia Vladimír Palko a Martin Poliačik. V internetových vodách padol aj taký návrh, že najbližšie by sa mohla uskutočniť debata štyroch žien, ktoré budú rozprávať o mužskej vazektómii.

Pri týchto vojnách netreba zabúdať na jednu podstatnú vec. Za smerovlády nám boli tieto vojny umne podsúvané v časoch, keď sa to Smeru hodilo na odpútanie pozornosti od reálneho problému. Preto je potrebné dávať pozor, či táto maskovacia taktika boja nie je použitá opäť, aby odvrátila náš zrak od niečoho, na čo sa nemáme pozerať.

Z regiónov

Dvaja stavební pracovníci vypustili do potôčika v Martine cementový odpad. Pri čine boli prichytení okoloidúcou ženou, ktorá si ich počíňanie všimla a upozorňovala ich, nech s tým okamžite prestanú. Dali si pauzu, zobrali hadicu s vodou a pokúsili sa dotieravú ochrankyňu miestneho potoka odohnať. Žena skutok nahlásila ochranárom a privolala policajnú hliadku.

Bývalý poslanec Smeru Peter Chudík po polroku odchádza z konzulátu v Užhorode. Na tejto pozícii mal byť tri roky. V krátkom čase ide o druhý odchod nominanta Smeru z diplomacie, minulý týždeň rezignoval veľvyslanec v Bielorusku Jozef Migaš. Pre pamätníkov, to je ten Chudík, ktorý mal ku svojmu pozemku spoločnú cestu s talianskym mafiánom Vadalom, ale toho nepoznal.

Úrad vicepremiérky Veroniky Remišovej vyhlásil novú výzvu na projekty pre obce, mestá a samosprávne kraje, ktoré potrebujú zmierniť dôsledky pandémie. Samosprávy môžu získať od 10-tisíc do 50-tisíc eur. Nahradili tak pôvodnú výzvu z čias Richarda Rašiho.

O panoráme Štrbského Plesa sa ešte nerozhodlo. Nové lanovky ani zjazdovky tam nevyrastú. Obec Štrba v týchto dňoch riešila zmenu územného plánu, ktorá vyvolala búrlivú diskusiu nielen medzi obyvateľmi Tatier, ale aj v odbornej obci.

Pre ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka je likvidácia toxickej spúšte v Strážskom jednou z priorít. Počas 36 rokov od ukončenia výroby nebezpečných polychlórovaných bifenylov (PCB látok) v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske neboli urobené ani základné bezpečnostné opatrenia. "Doterajšie vlády tento problém vytrvalo ignorovali. Vláda Igora Matoviča však bude tento problém, ktorý sa týka desiatok tisíc ľudí, riešiť,“ prízvukoval minister Ján Mičovský.

Poľnohospodár na Záhorí zasadil zaujímavú ďatelinu purpurovú. Nabudúce možno radšej zvolí repku olejnú. Dôvod je jednoduchý. Na instagrame sa objavila fotka krásne rozkvitnutého poľa. A odvtedy jeho pole navštívili stovky, možno až tisíce jedincov túžiacich po fotke. A ďatelinové pole pod takýmto náporom ľahlo.

Prezidentka v nedeľu upozornila na deň prírodných a národných parkov. Jej snahou je upriamiť pozornosť na ochranu našich parkov, pričom naše parky označila za najvýznamnejšie prírodné bohatstvo aké máme.

Zvyčajní podozriví

Na zelenej lúke, pri Poltári, sídli jedna firma, ktorá má účtovný majetok 96 miliárd eur a to je asi toľko ako HDP Slovenskej republiky. Firma sídli v rozpadnutom dome, prerastenom burinou a susedia, ktorí majú dom hneď vedľa si na pozemku firmy nemôžu ani zemiaky zasadiť. Lebo im to majitelia nedovolia, hoci na pozemku nehospodária a ani sa tam neukazujú. Z faktov sme ostali dlžní už len konečného užívateľa výhod. Tým je istá pani Božena Slezáková, ktorá bude mať 90 rokov.

V prehľadnom vydaní vyšli správy z Threemy. Dozvedeli sme sa, že ET je dobrý sprostredkovateľ, RF trávil večer na úrade vlády sám, vlastne s dvomi fľašmi koňaku, Kotleba fúka koks ako sloní chobot, Béla zmeškal lietadlo, aby ho na letisku nečakali písalkovia a ešte rôzne iné informácie súkromného charakteru.



Exminister obrany Martin Glváč v roku 2015 nakúpil vrtuľníky Blackhawk za stámilióny, zmluvu však utajil. Slovensko si ich kúpilo bez výzbroje, takže už päť rokov plnia len triviálne úlohy. Nedávno napríklad prenášali stery a zdravotnícky materiál do uzavretých osád. Aspoň ich piloti mohli prebehnúť.

Podľa zmätočných informácií mala od piatku fungovať inteligentná karanténa, no nestalo sa tak, kvôli neschválenej aplikácii. Čo mnohí využili na opätovnú kritiku vlády Igora Matoviča. Pridal sa aj Peter Pellegrini, ktorý obvinil vládu, že oznámila niečo čo nemohla garantovať.

V týždni sa takisto splnil sen médií, keď na povrch vyšlo viacero informácií zo zákulisia Smeru. Mediálne rozdúchavanie konfliktu v strane nabralo na obrátkach. Zdá sa, že aj takí odhodlaní demagógovia ako ET alebo Richard Raši, ktorí sa s radosťou - a bez hanby - vrhali za starý Smer do televíznych debát, radšej prestupujú a vyčkávajú ako to dopadne a na ktorej strane sa oplatí byť. Sú verní - tej správnej hodnote. Čo si má o tom myslieť predseda, keď si takýchto hadov roky hrial na hrudi.

Dobrý skutok

Slovensko v piatok vypravilo konvoj s materiálnou humanitárnou pomocou pre obyvateľov Ukrajiny v súvislosti s bojom proti šíreniu ochorenia COVID-19. Podľa MZVaEZ SR Ukrajina požiadala o humanitárnu pomoc prostredníctvom oficiálneho listu ministra zahraničných vecí Ukrajiny Dmytra Kulebu ministrovi Ivanovi Korčokovi (nominant SaS).

Pozitívna správa týždňa

Minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO) chce, aby bola včela chráneným druhom živočícha.