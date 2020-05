Pellegrini v zajatí vlastnej ilúzie

Peter Pellegrini bol už kadekým. Asistentom, ministrom, vraj premiérom, stále asistentom, aj podpredsedom, ale hlavne iluzionistom. A ešte by chcel byť aj predsedom.

V dnešnom rozhovore v diskusnej relácii Rádia Expres potvrdil, že je pripravený na najbližšom pracovnom sneme strany, uchádzať sa o predsednícku stoličku v Smere.

V poriadku, Peter Pellegrini, takisto ako hociktorý iný smerák, má možnosť vyskúšať si pretlačiť súčasného predsedu. Otáznejšie je, či má dostatočnú silu, aby porazil trénovaného starého harcovníka.

S jeho úvahou, že aj na Slovensku by sme už mohli mať stranu, ktorá nezanikne s jej predsedom sa dá čiastočne súhlasiť. Časť o silnej strane, ktorá vydrží desaťročia, a v ktorej sa len menia predsedovia, namiesto toho, aby po odchode predsedu zanikla, je tá, na ktorú sa dá prikývnuť. Veď nebolo by zlé, keby sme aj u nás mali takúto stabilnú, hodnotovú stranu. Problém je v tom, že Peter Pellegrini si myslí, že takouto stranou by mal byť Smer.

A to nemôže byť v žiadnom prípade. Smer musí zhorieť do tla. A nie je možné z jeho popola vyformovať nejakého Fénixa. Smer nepotrebuje výmenu predsedu, potrebuje demontovať a zveriť sa do starostlivosti OČTK. Ak by mala vzniknúť reálna sociálnodemokratická strana - však prečo nie? - nemôže byť postavená na toxických smeráckych základoch. Nemôže.

Tieto Pellegriniho reči svedčia minimálne o jednom. Bývalý premiér a úspešný iluzionista stratil zmysel pre sebareflexiu i realitu - divnejšie by bolo keby ho počas dvoch služobných dekád niekde skrýval - a v prípade neúspechu v Smere, by chcel priviesť k životu Frankensteinovo monštrum.

Možnosť vnímať súboj o predsednícke tričko ako únikový východ z politiky zapratávajú reči novej o politickej strane. Ale prirodzene, môže len kecať. Však sa zabudne. Indície skôr nasvedčujú inej verzii.

Jediné, čo by mohlo napovedať, že Pellegrini má k svojmu predsedníckemu odhodlaniu aj nejaké podklady, je fakt, že si ho ako asistenta opäť niekto vybral a len plní zadanie. Nezdá sa, že by to malo byť rozhodnutie samotného Pellegriniho, ktorý vždy radšej volil bezpečie v závetrí. Do hláv smeráckych miestopredsedov autor síce nevidí - radšej - no z diaľky sa nezdá, že by bola výmena predsedu reálna.

Ak áno, tak je to len dôkaz, že sa vymkol spod kontroly sám sebe. Okúzlený vlastnou ilúziou sa chystá za ňu vyraziť do boja.