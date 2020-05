Výživný týždeň XIII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Ombudsmanka spája a stopka sledovaniu

Prezidentka SR Zuzana Čaputová udelila milosť 41-ročnej žene A. B., ktorú opakovane odsúdili za spáchanie trestného činu ohrozenia mravnej výchovy mládeže, a to za vymeškané neospravedlnené vyučovacie hodiny detí. „Prezidentka pri posudzovaní žiadosti o milosť zohľadnila, okrem právnych aspektov prípadu, aj extrémne zložitú sociálnu situáciu v rodine odsúdenej a skutočnosť, že bola obeťou domáceho násilia,“ priblížil jej hovorca Martin Strižinec.

Novým šéfom Štátnych hmotných rezerv sa stal Ján Rudolf (SAS), ktorý pôsobil ako poradca ministra Richarda Sulíka a je expertom na eurofondy.

Alojz Hlina začal chodiť na políciu ako na futbalové tréningy. Dôvodom sú trestné oznámenia, ktoré na neho podali kotlebovci. Jedno sa týka prečinu ohovárania a druhé je za porušovanie slobody združovania a zhromažďovania. Obe sa týkajú situácii z predvolebného obdobia.

Do médií sa dostali správy Vadalu a Márie Troškovej. Okrem lámanej slovenčiny boli zaujímavé aj iné veci. Napríklad Vadala od nej chcel, aby mu pomohla na colnicu v Michalovciach dosadiť riaditeľa, ktorý by mu uľahčil biznis. To sa nestalo. A zároveň ju opakovane ubezpečoval, že aj keď sa rozišli, stále môžu byť priateľmi a navzájom si pomáhať. Ona sa sťažovala."Kvôli tebe som nedostala dobru prácu, lebo ma majú v databáze ako tvojho bieleho koňa,“ písala Vadalovi vo februári 2014 Trošková.

Farár z obce Hnilčík nabúral do dopravnej značky, zliezol s autom do priekopy a vrátil sa späť na cestu. Keď ho zastavili policajti, nafúkal skoro jedno promile. Vysvetľoval to tým, že sa napil sa omšového vína a ešte bol aj unavený.

V obchodoch by sa malo objaviť slovenské jahňacie mäso, ktoré sa kvôli koronakríze nedostalo na taliansky trh.

Jarné upratovanie pokračuje

Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal generálneho riaditeľa Slovenského vodohospodárskeho podniku Stanislava Gáboríka. Vedením štátneho podniku poveril Ladislava Glindu. Ten doteraz pôsobil ako riaditeľ Správy povodia stredného Váhu II.

Mojmír Mamojka po mesiacoch otáľania končí na Ústavnom súde. Do práce bude dochádzať ešte do konca mesiaca a potom sa s Košicami rozlúči.

Nový minister pôdohospodárstva Ján Mičovský išiel do Nitry, aby osobne odvolal Branislava Borsuka, generálneho riaditeľa Agrokomplexu, no ten neprišiel do práce. Minister ho napokon odvolal aj keď osobné stretnutie nevyšlo.

Minister vnútra Roman Mikulec odvolal šéfa Nemocnice sv. Michala Mariána Križka. Predražený tender za desiatky miliónov eur, vypisovanie s Kočnerom v threeme i utajenie Kočnerovej ponuky - to sú kauzy Mariána Križka, počas šéfovania v Nemocnici sv. Michala, na ktoré upozorňovali Aktuality.sk A takto si písal s Mariánom Kočnerom. „Poj**ana esetacka nadacia,“ opisoval Marian Križko Marianovi Kočnerovi v Threeme, čo si myslí o Nadácii Zastavme korupciu.

Na mediálnom výbore došlo k výmene názorov medzi predsedom výboru Kristiánom Čekovským (Oľano) a Dušanom Jarjabkom (Smer). Na výbore sa zúčastnil riaditeľ RTVS Jaroslav Rezník a podľa Jarjabka to pripomínalo výsluch. Čo ho pobúrilo a naštartovalo. Jarjabek sa preto bude na Čekovského, ktorý pracoval aj v RTVS, sťažovať na poslaneckom grémiu.

Minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Ján Mičovský (Oľano) zastavil použitie pesticídu proti hrabošom Stutox II. „Rozhodený jed po krajine otrávi mnoho hlodavcov a tie sa následne stanú korisťou dravcov, bocianov, vzácnych druhov, ako sú beluše, chavkoše, ktoré ich donesú do hniezd,“ upozorňoval Jozef Ridzoň z SOS Birdlife. Ten istý minister vymenoval aj nového šéfa Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Stal sa ním Tibor Guniš. Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora vníma vymenovanie Guniša pozitívne.



Počet interrupcií na Slovensku medziročne opäť klesol. Kým v roku 2018 ich bolo vykonaných 6024, minulý rok to bolo o dvesto umelých prerušení tehotenstva menej, 5824.

Naka zadržala primátora Malaciek Juraja Říhu, ktorý je obvinený z prijímania úplatkov.

Chybný krok

Ústavný súd zatiaľ pozastavil účinnosť zákona o sledovaní nakazených na Covid-19 cez mobily. Dôvodil to obavami, aby v dôsledku urýchlenia realizácie nenastali neželané problémy. Vláda zareagovala na výčitku ÚS a v stredu zákon upravila. Parlament o ňom rozhodne v zrýchlenom konaní. Nemuselo sa to stať, keby niekto v parlamente predniesol pozmeňovací návrh. Napríklad takí smeráci, Namiesto "pozmeňováku" radšej napadli zákona na ÚS. Obyčajné prednesenie pozmeňovacieho návrhu sa totiž nedá tak dobre marketingovo použiť. Nedalo by sa to tak pekne predať verejnosti - však Peter - ako keď to podali na ÚS a ten im to opečiatkoval.



Snáď sa to pred nástupom druhej vlny podarí zaviezť do praxe.

Keď ombudsmanka spája

V stredu predstúpila pred parlament verejná obhajkyňa práv Mária Patakyová. Inokedy nezvykne mať veľa poslucháčov, no v ten deň ju prišla podporiť pani prezidentka Zuzana Čaputová a parlamentná sála sa nevyprázdnila. Pani Patakyovú za jej prejav odmenili hlavne poslanci ĽSNS, ktorí ju zahrnuli odpadom zo stoky, v ktorej sa radi pohybujú.

Kancelária verejného ochrancu práv vo svojej správe skonštatovala za minulý rok 130 porušení základných práv a slobôd.

Proti prijatiu Správy o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019 bolo 50 poslancov. Poslanci Národnej rady vo štvrtkovom hlasovaní nevzali na vedomie Správu o činnosti verejného ochrancu práv za rok 2019. "Pekná hanba, keď parlament hlasuje o ľudských právach spôsobom, z ktorého sa najviac tešia fašisti," okomentoval to Ondrej Dostál.

No podarilo sa niečo úplne iné. Platforma za hodnotové Slovensko. Tak sa nazýva projekt, ktorý vo štvrtok predstavili poslanci Ján Podmanický, Marián Kéry (Smer-SD) a Tomáš Taraba a Filip Kuffa (ĽSNS). Všetci štyria tvrdia, že ich spojila správa o stave činnosti verejnej ochrankyne práv Márie Patakyovej a ich cieľom je boj za normálne Slovensko. Do partičky by chceli prizvať aj koaličných poslancov. Vip pozvánky poslali Anne Záborskej a Richardovi Vašečkovi.

A do tejto sekcie si dajme aj Erika Tomáša, ktorý tvrdí, že vláda nahrádza odborníkov politickými nomináciami. "Šéfom leteckých opravovní v Trenčíne sa má stať Ľubomír Galko, Tak mi vysvetlite aké odborné predpoklady pre takú funkciu má pán Galko, a už nehovoriac o osobnostných, " vyjadril sa Tomáš. Ešteže sa nikto nepýta na osobnostné predpoklady Erika Tomáša.

Iné

Pamätáte si Jozefa Migaša? Kedysi sa pretŕčal v parlamente, a nedávno zase na vojenskej prehliadke. Nebojte, ešte stále máme zákaz hromadných akcií. To on sa vybral na vojenskú prehliadku do Minsku, lebo dobre stavaných Bielorusov odetých v maskáčoch, len tak nejaký vírus nerozhodí. No a keďže sa zúčastnil prehliadky, a k tomu je aj veľvyslanec v tej istej krajine, tak sa ho ministerstvo zahraničných vecí spýtalo, či mu to nie je blbé, chodiť na takéto akcie. A Migaš sa urazil, pobalil si pár švestiek a vzdal sa veľvyslaneckého miesta. Koľká škoda takto zmarenej kariéry jedného nádejného diplomata.

Europoslanec MIchal Wiezik upozornil na opätovné ochutenie rieky Slatinka. Tentokrát v nej plávala pena. A neprospelo to veľkému množstvu rýb, ktoré to už nerozplávali.

Marian Kotleba sa nedostavil na súd, ktorý mal pojednávať jeho prípad šekov. A nedal ani zvolenie, aby pojednávanie mohlo pokračovať bez jeho prítomnosti. Podľa prokurátora Honza ide zo strany Kotlebu o obštrukciu a navrhol jeho zatknutie.

Ten istý Marian Kotleba má byť šéfom skupiny priateľstva s arabskými krajinami. Ani sa nečudujeme, minulý rok nejako často lietal do Egypta, asi sa mu tam zapáčilo.

Cestovateľ v čase a tiež poslanec Štefan Kuffa použil pri svojom prejave v parlamente vizuálnu pomôcku. Bola ňou Vladimíra Marcinková zo Za ľudí a nebolo jej to to po vôli.

Inteligentná štátna karanténa prešla slovenským parlamentom a čoskoro by mala vstúpiť do praxe. Alternatívou povinnej štátnej karantény sa tak stane mobilná aplikácia.

Po skončení aktuálnej koronakrízy zrejme bude Slovensko opisované ako úspešný príbeh, myslia si to v americkom magazíne The Atlantic. Dôležitým faktorom je, že slovenskí politickí lídri začali nosiť rúška. "Pozoruhodné je, že to nie je mimoriadne bohatá krajina so silným zdravotníckym systémom, ani nie je považovaná za obzvlášť dobre vybavenú na zvládanie pandémie," píše reportérka Yasmeen Sheranová. A v tom je vlastne celé čaro tohto úspechu. Každému, od najvyšších poschodí až po najnižšie, počnúc vtedajším akože premiérom doplo, že jediná cesta ako z toho vykľučkovať je stiahnuť sa. Uložiť sa na zimný spánok, nasadiť rúško, pripraviť kúpeľ z definfekcie a toto obdobie prečkať.

Pozitívna správa týždňa

Minister životného prostredia Ján Budaj vyzýva kompetentné inštitúcie, aby odložili svoje rozhodovanie o zmene územného plánu Štrby vo vzťahu k Štrbskému plesu. K jeho slovám, že nemáme druhé Štrbské pleso, pridávam, že ani Jánsku dolinu, ani iné krásne, no dnes devastované či už zdevastované oblasti. Obec Štrba sa rozhodla zmeniť a doplniť územný plán tak, aby v okolí Štrbského Plesa mohli pribudnúť nové byty, obchody, parkoviská, športoviská, ale aj zjazdovka a lanovka naprieč celou osadou. Uvidíme ako to dopadne. Zdá sa, že minister Ján Budaj sa zatiaľ pozerá, kam treba. Len tak ďalej, pán minister.