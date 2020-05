3 tipy na vojnové filmy

Počas 8. mája, alebo v okolí tohto dňa, sa snažím pripomenúť si vojnové časy formou filmového sledovania Ako inšpiráciu pre tých, ktorí by chceli vidieť v týchto dňoch niečo s vojnovou tematikou som vybral 3 filmy.

Filmy nie sú zoradené podľa žiadneho kvalitatívneho rebríčka.Jediným kritériom bolo, že som ich videl v nedávnej dobe, v rozmedzí niekoľkých mesiacov. Zhodou okolností sú to filmy, ktoré boli natočené v rozpätí pár rokov. A vyšla mi z toho nasledovná zostava.

Veľký útek (1963)

Slávny veľkofilm o nemenej slávnom úteku zo zajateckého tábora. Jeden z mojich celkovo najobľúbenejších filmov vôbec. Ťažko uveriteľný príbeh o mnohonárodnestnej partii zajatých vojakov, ktorí chcú zdrhnúť zo zajateckého tábora. Definícia "ťažko uveriteľný" je priliehavá obzvlášť pre to, že film je založený na skutočných udalostiach. Počas pozerania si neustále kladiete otázky, odkiaľ brali materiál na stavbu tunela, kde vysýpali tú zeminu, to si naozaj nikto nič nevšimol? Otázok je mnoho, no filmu to na kráse neuberá. Je to výborný vojnový film, so zástupom vtedajších hereckých hviezd, o nezlomnej vôli dostať sa z náručia nepriateľa. A to dokáže dať zabudnúť na vynárajúce sa otázky. A v neposlednom rade je obrovským plusom celého filmu neohrozený Steve McQueen v najfrajerskejšom prevedení McQueena. Jedinou škodou je, že jeho postava je častejšie na samotke ako na plátne. Ale zase potom by nebol taký frajer, že?

*A hoci som nedávno videl aj francúzsky dokument o veľkom úteku, tak ani on uspokojivo neodpovedá na najpálčivejšie otázky ohľadom technikálii celého procesu úteku.

Steve McQueen (https://www.telegraph.co.uk/)

Vlak (1964)

Americko - francúzsko - taliansky film z roku 1964 nás zavedie do Paríža. Vojna sa už chýli ku koncu, kdesi za obzorom sú už spojenci. No Paríž je stále okupovaný nemeckým vojskom. Jeden z nich, plukovník von Waldheim má záujem o umelecké diela nesmiernej hodnoty, ktoré útroby Paríža skrývajú. Plánuje ich previezť do Nemecka. Vlakom. A celé sa to skomplikuje, keď sa z obyčajného prednostu stanice stane hlavný záchranca umeleckých diel a kazisvet nemeckej snahy o ich hladký prevoz do zahraničia. Čiernobiely film o odvážnych obyčajných ľuďoch, ktorí sa rozhodli riskovať svoje životy. A v záujme záchrany umeleckého dedičstva Francúzska maria pokusy Nemcov dostať sa s vlakom za hranice krajiny. Je zaujímavé sledovať nadutosť a povýšeneckosť nemeckého plukovníka, a na druhej odvahu tých, ktorí sa tomu snažia tomu zabrániť a o ktorých si Nemec myslí, že sú len kusom mäsa a tým pádom ani nevedia doceniť umenie a netušia za čo bojujú.

Paul Scofield ako nemecký dôstojník a za ním Burt Lancaster ako francúzsky železničiar. (www.movieactors.com)

Čo si robil cez vojnu, ocko? (1966)

Ak by ste mali radšej chuť na niečo odviazanejšie, s tým, že nechcete brať vojnu až tak vážne, tak v tom prípade mám pre vás nasledujúci tip. Je ním komédia odohrávajúca sa počas 2. svetovej vojny na talianskom ostrove Sícília. Partia amerických vojakov dostane za úlohu obsadiť sicílske mestečko, no hneď pri príchode do mesta sa ich misia skomplikuje. Okrem toho, že tam natrafia na nemecké jednotky, večer sa má uskutočniť festival. A to by bolo toho, aby jedna vojna prekazila každoročnú slávnosť! Boj teda musí počkať, ide sa piť, tancovať, sláviť život. A vlastne, veď skutočná vojna je na prd, sú aj lepšie možnosti trávenia času. To by sa však ku mestu nemohol blížiť spojenecký generál, ktorý očakáva hlásenia o prebiehajúcej operácii. Tak šup, po prehýrenej noci rýchlo vytriezveť, a s novými nemeckými priateľmi vymyslieť, čo s novou situáciou. Čo tak simulovať boj? Odľahčený, satirický pohľad na vojnu, ktorý sála z tohto filmu vás pobaví. Plusom sú aj interiéry najväčšieho talianskeho ostrova.

James Coburn ako americký poručík a Giovanna Railli ako starostova dcéra. (https://thedissolve.com/)

Bonusový tip:

Hlava XXII (2019)

Seriálové spracovanie slávneho románu Josepha Hellera z minulého roku je takisto veľmi kvalitným počinom. O deji, ktorý rozoberá absurditu vojny je pri takto notoricky známom diele zbytočné písať. Ako divák nezasiahnutý filmom z roku 1970 (snáď niekedy doplním) hodnotím toto 6-dielne spracovanie za veľmi vydarené. Seriálové spracovanie knihy podľa mňa zachytilo tie najdpodstatnejšie elementy z knihy a veľmi umne ich prenieslo na obrazovky. Absurdita vojny je veľmi dobre zvládnutá a dávkovaná. Navyše opäť potešia sicílske, talianske exteriéry a takisto výber hercov. Hlavne Christopher Abbott, ktorý sa v úlohe Yossariana našiel a presne takto si ho predstavujem.

Christopher Abbott, keď zistil, že zase zdvihli počet povinných letov. (Photo by Philipe Antonello - © 2018 Hulu)

Televízne stanice počas nasledujúcich dní prinesú viacero zaujímavých filmov, a preto pridám ešte jeden bonusový tip. Zajtra, na Deň víťazstva nad fašizmom ponúkne výborný film z vojnového obdobia aj RTVS. O 16:55 začne Oscarom ovenčený československý Obchod na korze.