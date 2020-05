Výživný týždeň XII. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Čas, kedy si pripomíname cenu mieru

V júli bude končiť funkčné obdobie súčasnému Generálnemu prokurátorovi Jaromírovi Čižnárovi. Medzi menami, ktoré sa spomínajú v súvislosti s kandidatúrou na post GP sa hovorí aj o Danielovi Lipšicovi. Ten však nie je prokurátor a stále mu plynie podmienka.

Prokurátor Vasiľ Špirko nepovažuje za vhodné vyjadrovať sa ku kandidatúre na post generálneho prokurátora. „Napriek medializovaným informáciám o možnej kandidatúre som doposiaľ nebol oslovený s takouto ponukou,“ povedal Špirko.

Z krízového štábu sa stiahol Prof. MUDr. Vladimír Krčméry DrSc.

Konferencii biskupov Slovenska záleží na obnovení verejných svätých omší, berie však ohľad na to, že situáciu musia posúdiť vedci. To by bolo veľmi zle, keby im na tom nezáležalo. Ešte by si ľudia od nich odvykli, a potom čo?!

Prezidentka Zuzana Čaputová si v Ivanke pri Dunaji uctila pamiatku Milana Rastislava Štefánika.

Ministerka kultúry Natália Milanová (Oľano) odvolala šéfa Národného osvetového centra Michala Bartóka a plánuje vyhlásiť výberové konanie. Inštitúciu kritizuje a plánuje hĺbkový audit.

Dobrý anjel zaznamenal v apríli historický pokles vyzbieranej sumy, ktorá sa rozdeľuje rodinám postihnutým ťažkými chorobami. Peňažné príspevky klesli medziročne o 13 percent, hoci predtým rástli.

Od stredy sa uvoľnili opatrenia v zrýchlenom režime. To znamená, že sa spojila takzvaná 2. fáza s 3. fázou. O konkrétnych podmienkach otvorenia však úrad vlády informoval na svojej stránke až v utorok o 22:00.

Zvyčajní podozriví

Marián Kočner chcel kompromitovať vyšetrovateľa Lásku. Chcel to spraviť sám sebou. Prostredníctvom historky, že Láska prijíma úplatky od Kočnera. Vieme ako to neskôr dopadlo. Historka sa ani nestihla rozšíriť a Kočner zahrieva miesto v base.

Okresný súd Bratislava IV odsúdil dvojicu mladíkov Ondreja Ánošiho a Stanislava Grundzu, ktorí minulý rok v máji napadli manželský pár v bratislavskej MHD, na nepodmienečné tresty odňatia slobody vo výške štyri a tri roky.

Predseda ÚS súdu Ivan Fiačan zatiaľ nerozhodol, či podá návrh na začatie disciplinárneho konania proti ústavnému sudcovi Mojmírovi Mamojkovi v súvislosti s informáciami o jeho kontaktoch s Marianom Kočnerom. Po "audite" ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej sa zdá, že Fiačan pracuje na zbieraní dôkazov a treba ešte počkať.



"Prišiel by som cca 10.00, 11.15 by sme odišli za pánom Mamojkom k Sencu, tam ma počkáš cca 15 min. a ideme späť. Nemôžem ísť k sudcovi Ústavného súdu svojím autom a aj tel. nechám v mojom aute," vysvetlil Kočner svojej milenke, ktorá mu mala robiť šoféra.

Kočner si skúšal zohnať kompromateriál na bývalého premiéra Petra Pellegriniho. Vedel, kto by mu také fotky mohol poskytnúť. Vladimír Pčolinský. Hej, ten ktorý dnes šéfuje trojpísmenkovým. Viem, že koalícia je krehká, ale nie je toto dobrý príklad, kedy by sa patrila vyvodiť politická zodpovednosť, hm?

Zatýkanie v rámci akcie Dobytkár pokračovalo aj v minulom týždni. V utorok policajti zadržali ďalšie tri osoby. Naka doposiaľ zaznamenala úplatky vo výške 10 miliónov eur, týkajúce sa týchto prípadov.

Úrad pre verejné obstarávanie potvrdil, že pokračuje v kontrole ďalších nákupov zdravotníckych pomôcok, ktorú objednali štátne hmotné rezervy. Ide o zákazky, ktoré mali dodať firmy A-testing a Green Day.

Cez hranice

Traja najvyšší ústavní činitelia SR v sobotu podpísali deklaráciu, ktorou vyjadrili spoločnú podporu EÚ a NATO.

Slovensko patrí medzi štáty s najmiernejšími opatreniami proti koronavírusu v súvislosti s obmedzením pohybu a aktivít vnútri krajiny. Výnimkou sú opatrenia na hraniciach, kde patríme naopak k najprísnejším. Vyplýva to zo štúdie Centra pre verejnú politiku, ktorá porovnávala opatrenia v krajinách EÚ, Nórsku, Británii a vo Švajčiarsku. Povedal o tom niekto ľudskoprávnym aktivistom?

Ľudskoprávni aktivisti majú totiž v poslednom týždni ťažké noci. V hlave im vŕtajú uzavreté hranice a iný právny pohľad na ne. Zdá sa im, že by to tak nemalo byť. A ešte k tomu chýbajú aj papiere.

Z regiónov

Slatina na Horehroní zvykne tiecť s rôznymi príchuťami. Nedávno s mliekom, a počas predĺženého víkendu bola obohatená kalom z bioplynovej stanice. Kal sa do Slatiny dostal potokom Detvianka. Tento región, zdá sa, prenasleduje nepríjemne častá nehodovosť. Raz vo vodných tokoch pláva mlieko, inokedy iná látka. Nepríjemnosti postihujú hlavne členov jednej rodiny. Jeden brat totiž vlastní mliekárne a druhý bioplynovú stanicu. A takéto technické poruchy sa im dejú. Čiaže je to smola, čia?

Primátor Martina Ján Danko v pripravovanej zmene rozpočtu navrhol znížiť podporu športových klubov na okrúhlu 0. Na mestskom zastupiteľstve mu tento ambiciózny plán schválili. Rýchlo to s tými športovcami vybavili. A napríklad aj také Košice túto tému uzavreli ako nič. Ponechali dotácie v pôvodnej výške cca 1,1 milióna eur. Ako to len robia, keď v Martine vyšla v rovnakej kolónke nula?

Nevyužívaný internát v Turčianskych Tepliciach sa premenil na jedno zo štátnych karanténnych zariadení.

Štátny podnik Agrokomplex nemá dostatok prostriedkov, aby vrátil všetky peniaze nábytkárskym vystavovateľom za zrušený veľtrh. Ešte pred pár týždňami jeho zástupcovia tvrdili, že ide o výmysly. A zvažovali aj žalobu na redakciu Aktualít, ktorá prišla s týmito zisteniami. Generálny riaditeľ Branislav Borsuk, nominant SNS, teraz otočil a tvrdí, že vystavovateľom budú chcieť vrátiť ich zálohy. Háčik je v tom, že Agrokomplex im môže vyplatiť len 20% z celkových záloh. Na ostatné už nemajú dostatok finančných prostriedkov na účte. A preto, chcú čo? Aby im s platbou záväzkov pomohol štát.

Ministerstvo kultúry SR je pripravené začať verejné obstarávanie na nového zhotoviteľa obnovy hradu Krásna Hôrka. V minulosti bol tento proces zdĺhavý a zle nastavený. „Niektoré odhalené pochybenia sú ešte z čias socializmu. Momentálne je proces nastavený tak, že musíme napraviť aj tieto pochybenia a následky samotného požiaru v roku 2012,“ povedala Milanová. Ministerka verí, že v nasledujúcich štyroch rokoch sa obnova hradu Krásna Hôrka podarí.

Iné

Patrick Linhart bol hosťom v internetovej relácii. Moderovali ju Ján Pastuzsek a Dávid Pavlík. Bola by to nezaujímavo zložená trojica, keby dvaja z nich neboli asistenti malého Milana Mazureka a ten tretí je novým poslancom za Sme rodina. Asi je potrebné spomenúť aj to, že diskusia sa uskutočnila pre potreby Kulturblogu.

Policajný prezident Milan Lúčanský už nebude využívať služby vlastného šoféra/bodyguarda. Rozhodol o tom Úrad na ochranu ústavných činiteľov ktorý spadá pod rezort vnútra.

Igor Keleši, ktorý bol odvolaný z postu šéfa trnavskej mestskej polície bude asistentom poslanca NR SR Marcela Mihálika z OĽaNO, ktorý zasa viedol piešťanskú políciu. Primátor Peter Bročka Kelešimu vyčítal napríklad aj odpúšťanie pokút či kastovanie zamestnancov.

Rodičia môžu deti zapísať do materských škôl do 31. mája, v odôvodnených prípadoch môže riaditeľ materskej školy tento termín predĺžiť do 30. júna.

Minister životného prostredia Ján Mičovský podal trestné oznámenie vo 23-miliónového protipožiarneho kamerového systému v Lesoch SR. Kontrakt podpísal v roku 2016 deň pred parlamentnými voľbami vtedajší šéf štátneho podniku Peter Morong.

Novým riaditeľom Všeobecnej zdravotnej poisťovne sa stal Richard Strapko. V predstavenstve budú aj Beáta Havelková a Ľubomír Kováčik. Riaditeľa si vybral minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO), ktorý odvolal bývalú šéfku Ľubicu Hlinkovú

Erik Tomáš povedal, že ohľadom voľby nového predsedu Smeru (alebo zotrvaní súčasného) sa čaká na viacero vyjadrení, ale musia prebehnúť vo vnútri strany. Vrátanie jeho názoru. Dúfajme, že to prebehne presne takto. Inak by sme boli svedkami historickej udalosti, kedy by Erik Tomáš predniesol vlastný názor.

Zároveň si Erik Tomáš myslí, že keby boli voľby o dva dni neskôr, tak strana Za ľudí sa do parlamentu nedostane. Vie o niečom, o čom my ostatní nevieme? Bolo by to logické, ak áno.

Pozitívna správa týždňa

V piatok sme si pripomenuli 75. výročie ukončenia 2. svetovej vojny. V mieri tak žijeme už tri štvrtiny storočia. Buďme za to vďační. Nie je to samozrejmosť.