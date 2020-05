Výživný týždeň XI. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Týždeň, keď sa stŕhali výložky

V pondelok sa začalo plošné testovanie klientov a zamestnancov domovov sociálnych služieb. Oznámil to minister práce Milan Krajniak po stretnutí s prezidentkou Zuzanou Čaputovou. Ide o vyše 80-tisíc ľudí. V prvej fáze otestujú ľudí v Bratislave a Martine.

Igor Matovič si myslí, že ak Bilecová morálne zlyhala, mala by sa vzdať funkcie. Anna Bilecová v ďalších dňoch požiadala o uvoľnenie z funkcie na ministerstve vnútre. Okolo jej nominácie viseli podozrenia z daňového podvodu, ešte z čias kedy pracovala na Daňovom úrade v Michalovciach. Vláda ju na jej žiadosť odvolala.

Vyšiel zbytočný prieskum o tom, ktorý z premiérov zvládal koronakrízu lepšie.

Primátor Bratislavy Matúš Vallo prijal rezignáciu náčelníka mestskej polície Mareka Gajdoša, ktorý svoju funkciu ponúkol po tom, čo ho nachytali jazdiť pod vplyvom alkoholu.

Vláda sa hotovila pozastaviť bezplatné cestovanie vlakmi pre seniorov. „Existuje pre to jediný dôvod, a tým je maximálna snaha ochrániť našich dôchodcov pred následkami pandémie,“ oznámil minister dopravy Doležal. Nakoniec z toho nič nebolo. Ekonomika si však bude žiadať nejaké rázne škrtanie a tu sa nám jedno ponúka. Stačí si k tomu vysúkať rukávy.

Keď nechceš, aby sa na teba zabudlo

Poznáte ten pocit, keď si v spoločnosti spravíte hanbu a potom sa to s vami ťahá a ťahá? Napríklad vyvediete niečo v škôlke a spolužiaci vám to dlhú dobu neustále pripomínajú. Vy si prajete chodiť kanálmi. No po čase sa môže stať, že na to konečne zabudnú, nájdu si niečo na niekoho iného. A vy sa tešíte, že ste sa stratili zo záujmu komunity a užívate si ten pocit. A ani vás nenapadne, aby ste komunite ten trapas pripomínali. Tak istý Martin Glváč, alias Maznák je úplne iný prípad. Keď už na neho spoločnosť pomaly zabúdala, neváhal sa o pozornosť prihlásiť sám a zažalovať médiá, že o ňom písali. Ešte väčší ťuťmák ako sme si mysleli. A pritom by to mal vraj byť jeden z tých inteligentnejších v Smere.

Bývalá hovorkyňa Smeru Katarína Kližanová Rýsová sa stala policajtkou. Naposledy pôsobila na poste šéfky tlačového odboru ministerstva vnútra, kde skončila po nástupe nového ministra Romana Mikulca.

Guvernér NBS Peter Kažimír sa ozval a vyzýva vládu, aby zrušila bankový odvod. Mohol sa ozvať aj vtedy, keď jeho spolustraníci zo Smeru uvádzali tento nápad.

Predsedom Osobitného kontrolného výboru Národnej rady SR na kontrolu činnosti Vojenského spravodajstva sa stal Radovan Sloboda z SAS. Rozhodli o tom poslanci v tajnom hlasovaní. Kandidatúru na tento post si opäť zopakoval aj Marián Kotleba. Bol to už jeho štvrtý pokus. Hoci obdivujeme jeho vytrvalosť, je dobré, že si na čas dá pauzu. Alebo možno ani nie. Na druhý deň sa totiž Sloboda vzdal predsedníckeho postu. Vedenie prenechal zvoleným podpredsedom, Zuzane Šebovej zo Sme rodina a Martinčanovi Petrovi Vonsovi z Oľano. Použil rovnaký model ako Ondrej Dostál, ktorý prednedávnom takto spojazdnil ľudskoprávny výbor.

„Veľmi jasne hovorím, že budem odmietať akékoľvek prejavy slniečkárstva v tejto strane. Veľmi jasne hovorím, že do vedenia tejto strany dám všetky skúsenosti za posledné roky, ktoré som nabral," vyhlásil Fico. Už sme sa zľakli, že tu bude istý iluzionista klamať spoločnosť jamkami a snažiť sa vyliečiť ťažko napadnutý organizmus. Naštastie, vírus sa neplánuje len tak ľahko poddať.

Výložky dole!

Jaroslav Naď, nový minister obrany podpísal dekrét, ktorým zrušil udeľovanie hodností vojakom v zálohe. Zrušil tak hodnosť plukovníka pre bývalého ministra Smeru Tomáša Boreca. Ale najznámejším rituálne odvýložkovaným sa stal kapitán Andrej Danko. Teraz už len Andrej Danko. Prípadne plagiátor.

Ústavný súd zamietol volebnú sťažnosť koalície PS/Spolu. Rovnako postupoval aj pri sťažnosti Harabinovej Vlasti či námietke KDH vo veci európskych volieb.

Soňa Pőtheová končí vo funkcii predsedníčky Úradu na ochranu osobných údajov. Rozhodli o tom poslanci hlasovaním v parlamente. Soňa Pőtheová je tá, ktorá Mariánovi Kočnerovi písala, že sa podobá na Lukea Perryho z Beverly Hills 90210. R.F. si zase myslí, že odvolať ju, bolo chrapúnstvo. Lebo deň predtým mala narodeniny.

Nadácia Zastavme korupciu vyzýva Vieru Tomanovú, aby sa vzdala funkcie komisárky pre deti.

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová odporúča zmeniť systém povinnej štátnej karantény.

Minister dopravy Andrej Doležal (Smer rodina) odvolal šéfa Slovenskej pošty, pretože načas nepripravil verejné obstarávanie v súvislosti so strážením pošty a prevozom peňazí. „Pre mňa je to v tejto chvíli zásadné manažérske zlyhanie, lebo zmluva končí 30. apríla.”

Minister životného prostredia Ján Budaj odvolal riaditeľa Štátnej ochrany prírody Martina Lakandu. Odvolanie Lakandu pravdepodobne súvisí s viacerými spornými zákazkami, ktoré podpísal. Ján Budaj tvrdí, že už sú pripravené podania na orgány činné v trestnom konaní.

Zvyčajní podozriví

Marián Kočner sa pred svojim zadržaním snažil vybaviť si slobodu. Napríklad u opičky Jankovskej a sudcu Sklenku. Správy z Threemy nám ukazujú, že Marián Kočner si sebavedomo myslel, že do väzenia sa nedostane. Sklenka a Jankovská kriminálnika Kočnera informovali o tom, aký senát o ňom bude rozhodovať. A hoci si bol sebaistý, pre istotu mal pripravené lietadlo na odlet do Chorvátska.

Bezpečnostnej službe Bonul nitrianskeho oligarchu Miroslava Bödöra sa za predchádzajúcich vlád darilo ešte viac, ako bolo doteraz známe. Hoci sme tušili, že Bonul získal vďaka štátnym zákazkám poriadny balík eur, nevedeli sme v akých číslach sa presne pohybujeme. Vďaka zisteniam investigatívneho tímu Aktualít už vieme, že je to cca 48 miliónov eur. 23 utajených zmlúv s Bonulom podpísal istý Jozef Drozd, ktorý zastával pozíciu národného riaditeľa pre infraštruktúru. Väčšina z tých zmlúv bola podpísaná za ministrovania Martina Glváča, alias Maznáka.

Kollárova exmilenka bude robiť asistentku poslancovi Sme rodina Jaroslavovi Karahutovi za 2949 eur mesačne. Boris Kollár tvrdí, že Natália Tóthová s jeho hnutím spolupracuje už dlhšie, bola vraj veľmi šikovná a aktívna. Ako toto Boris Kollár myslí?

Iné

Za PVV vlády nehlasovali dvaja členovia koalície. Okrem Jany Cigánikovej, ktorá to avizovala už dopredu, sa pridala aj Alexandra Pivková zo strany Za ľudí. Naopak z opozičného tábora za PVV hlasoval člen Smeru Vladimír Faič. Vysvetľovať sa to namiesto neho podujal R.F. Vraj to bolo len ľudské zlyhanie, čiže obyčajné pomýlenie sa obyčajného poslanca. A už vonkoncom to nebolo nič úmyselne. No veď ešte to, aby dlhoročná šedá eminencia Smeru robila naschvály, to by sme už kde boli?!

Eugen Korda z redakcie .týždňa napísal článok o svojom odchode z redakcie a novej práci na vládnych novinách. A robil si srandu. V plátku istého T. E. Rostasa napísali článok o jeho odchode. A mysleli to vážne. Pri tomto plátku to ale nie je nič nezvyčajné. Berme to tak, že tentokrát ich informovanie nie je aspoň zdraviu nebezpečné.

V Bratislave jazdili ľudia so slovenskými vlajkami, trúbili a hulákali. Vyzeralo to, že sme vyhrali MS v hokeji, ale tie sa predsa nekonajú. Nakoniec to bol protest proti štátnej karanténe, NATO, 5G sieti a pár ďalším veciam. Zdá sa, že ľudia sa začínajú vracať k svojim koníčkom.

Hosťom diskusnej relácie o 5 minút 12 bol Miroslav Suja, nový poslanec za ĽSNS. Nabudúce by mohol prísť diskutovať napríklad Mikuláš Černák. Ak ho pustia na priepustku.

Peter Pellegrini bude navrhovať zvolanie smeráckeho snemu na september.

Pozitívna správa týždňa

S novou parlamentnou zostavou sa spája aj zaujímavý fakt, že poslanci vláde schválili už 17 zákonov, a to ešte predtým ako hlasovali o jej programovom vyhlásení. To sme tu ešte nemali.