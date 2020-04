Druhá fázu sa neoplatí súriť

Igor Matovič dnes dostal otázku, či by sa na základe nízkych počtov nakazených nemohlo pristúpiť k zrýchleniu uvoľňovania opatrení. Skrátka pristúpiť k druhej fáze skôr, ako bolo v pláne.

Premiér Igor Matovič v televíznej relácii odpovedal, že druhá fáza nastane najskôr 6. mája, podľa pôvodného plánu, a nemali by sme to zbytočne urýchľovať.

V tom má pravdu. Dôvody na urýchlenie začatia druhej fázy nevidno. Na základe nízkych čísiel z dvoch dní nie je možné vyvodzovať urýchlené závery, keďže dni predtým boli počty nakazených vyššie. Áno, napĺňa to nádejou, že by sme sa s hnusobou mohli popasovať rýchlejšie ako nám predpovedali modely, i rýchlejšie ako v iných štátoch Európy. Ale opäť, sú to len dva dni. Do 6. mája je to v podstate len jeden pracovný týždeň, je to za dverami. Nič nám neutečie. Nasledujúce dni sa tak uvidí, či to bude pokračovať v nízkych číslach (trebárs pod 20) alebo to bude ako predtým, čiže na hojdačke. Obmedzujúci limit 100 nám hádam nehrozí a tak by k naplneniu druhej fáze malo prísť načas.

Druhým dôvodom, ktorý napovedá, aby sme sa neuponáhľali je český uvoľňovací skok. Nasledujúci týždeň dáva príležitosť sledovať vývoj u našich susedov. A tú by sme nemali premeškať. Logickejšie a jednoduchšie sa zdá udržiavať súčasný stav a nechať pripravovať sa účastníkov druhej fáze na ich nástup, ako by sme ich mali odštartovať teraz a o pár dní (nedajbože) zapínať spätný chod.

Otázky o zrýchlení otvárania tak patria len na zvedavú novinársku pôdu, no reálnym rokovaniam by sa mali vyhnúť.