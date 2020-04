Maléry seniorov

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obracia na vládu v súvislosti s novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín.

"Ako občianka SR s pochopením sledujem kroky vlády, ktorými sa snaží minimalizovať následky pandémie ochorenia Covid-19 na obyvateľov tejto krajiny. Ako verejná ochrankyňa práv však musím vyjadriť isté obavy nad ústavnosťou niektorých opatrení, ktoré boli v ostatnom čase prijaté," povedala.

K danej téme pripájam autorský postreh. Pred vstupom do supermarketu stál manželský pár. Moje hodiny ukazovali 11:10, a pred obchod som prišiel náročky o tomto čase. Vedel som, že podľa nového rozpisu môžem ísť do vnútra už od 11:00. Pôvodne som si myslel že tí dvaja ľudia predo mnou čakajú v rade a hotoval som sa zaradiť v bezpečnom rozostupe za nich. Z dverí supermarketu však na mňa kývol pracovník bezpečnostnej služby a zavolal ma dnu.

Medzitým pokračoval v debate. "Spýtajte sa Matoviča, prečo nemôžete dnes už ísť dovnútra, ja len plním nariadenia," vysvetľoval dôchodcovskému páru. Tí boli nevrlí a počas toho ako som ich obchádzal, pán argumentoval: "A keď má dôchodca prácu a nemôže si ísť nakúpiť do obeda, počas tých dvoch hodín, ktoré sú pre dôchodcov vyhradené?"

"Ja vám rozumiem, no mám zviazané ruky, s tým naozaj nič nespravím," odpovedal sbskár a na košík mi pripol ceduľku so štartovým číslom 2 a ja som sa mohol vyrútiť na trať. Ešte som sa v spätnom zrkadle pozrel na bezradný manželský pár, no už som musel brzdiť. Čakala ma prvá zastávka pri ovocí a zelenine.

V skrátení nakupovacieho času pre seniorov o jednu hodinu nevidím problém. V podstate to vítam, i keď ani trojhodinový interval mi nevadil, nemal som problém to dodržiavať. Zároveň viem o ľuďoch, ktorí si z nejakého dôvodu chodili počas obednej prestávky nakúpiť jedlo do obchodu, pričom obedná prestávka im začínala o 11:00. Tí mali doteraz problém, a po minulé týždne boli nútení zmeniť zvyklosti a nosiť si jedlo už z domu. Pre nich je tento krok pozitívnou zmenou, i keď možno si už aj zvykli nosiť jedlo do práce.

Je zrejmé, že opatrenia na ochranu zdravia obyvateľov sú potrebné, a nevidím dôvod proti ním plošne sa búriť. Mám za to, že väčšina ľudí nariadené opatrenia uvedomelo dodržiava. V rámci ochrany seba a svojej rodiny. Avšak pripomienkovať dané opatrenia po vzhliadnutí v praxi je legitímne. Je teda naozaj potrebné hermeticky obmedzovať nakupovanie seniorov na dve konkrétne hodiny do dňa? Ak naozaj senior nemôže ísť do obchodu v tom čase, tak celý týždeň sa tam nedostane. Po novom sa už v sobotu do obchodu nedostane vôbec. Niektorí seniori môžu byť, z rozličných dôvodov, takýmto nariadením výrazne odstrihnutí od možnosti nakúpiť si potraviny. A jedinou možnosťou tak ostane buď ukecať sbskára alebo poprosiť niekoho mladšieho, aby im nakúpil.

Inšpirácia prichádza aj z Česka, kde dnes súd zrušil v Prahe zrušil štyri opatrenia ministerstva zdravotníctva, ktoré v súvislosti s koronavírusovou pandémiou obmedzovali voľný pohyb a maloobchod. Súd odôvodnil svoje rozhodnutie tým, že vláda tieto nariadenia neprijala v súlade s krízovým zákonom.

Otázka do slovenských pomerov znie: "Bolo takéto opatrenie nutné?"