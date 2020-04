Pozor na želania

Predseda Smeru vyslovil neuváženú výzvu, či želanie. Jeden by sa nestihol prezliecť zo županu, takú raketovú odpoveď vyrieknuté želanie nabralo.

Poslanec R.F. toho nahovorí veľa a ešte viac. Nie je ničím výnimočné, ak hovorí aj vtedy, keď sa ho nikto na nič nepýta. A nikto neočakáva jeho reakciu. Samozrejme, hovorí len vtedy, keď nemá pauzičku na rekreáciu. No dokáže sa vyšantiť aj počas týchto epizód, a potom šup, opäť rekreovať. No to, čo sa prihodilo v nedávnych dňoch a hodinách je ukážkový príklad neposlušných, príliš rýchlych úst.

Poznáte to, chlapec nájde zaprášenú lampu, poutiera, pošúcha ju, a tu zrazu; na jeho obrovské prekvapenie, z nej vybehne džin. Ten sa po úvodnom predstavení vystatuje, že mu dokáže splniť tri želania (záleží od štedrosti džina, môžete natrafiť aj na menšieho skrblíka). Neveriaci chlapec to berie na ľahkú váhu, a želá si to, čo by väčšinu ľudí napadlo ako prvé. Byť bohatým. Džin mu to splní, ale tomu bohatstvu akosi niečo chýba. Je také bez chuti. Umelé. Chlapcovi dopne, že džin naozaj dokáže plniť želania. Len je potrebné lepšie ich opísať, zadefinovať parametre k väčšej spokojnosti objednávateľa.

Poslanec R.F. pri svojom nedávnom vystúpení pred médiami vyslovil jednu takúto objednávku Vyzýval verejnosť, aby si spomenuli a ukázali na čo len jednu kauzu vlády Smeru. Nemusel čakať dlho. Na druhý deň tím vyšetrovateľov Naka zaklopal na dvere Kajetána Kičuru - osobného priateľa R.F. - a už večer bol obvinený. Z korupcie a prania špinavých peňazí. Ups. Kajetán Kičura bol šéfom Štátnych hmotných rezerv počas vlády Smeru a len nedávno nakupoval v mene rezerv predražený zdravotnícky materiál. Pričom v súkromí sa mu v tom istom období darilo. Jeho syn nakúpil v súbežnom čase dva byty v centre Bratislavy. A Kičurov otec zas dostal prilepšenie k dôchodku. Zhruba 200 000 eur.

V mnohých filmoch i príbehoch nájdeme rôzne ponaučenia. Medzi časté ponaučenia patrí aj nasledovné. Daj si pozor, čo si praješ. Asi má R.F. rôzne iné koníčky a popri nich nestíha čítať, inak by bol pri svojich verejných prianiach asi zdržanlivejší. Môže sa stať, že si bude želať niečo, čo sa mu môže splniť. No spokojný s tým nebude.

A potom je už neskoro plakať nad vyrieknutým želaním.