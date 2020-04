Výživný týždeň X. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Ťažký týždeň Smeru a priateľov R.F.

Chaos v Smere

V pondelok predstavili Programové vyhlásenie vlády. Aj keď v ňom ignorovali prítomnosť korony, vyvážili to ignoráciou škrtaním kollárových nápadov. PVV podľa mienky samotného R.F., kriminalizuje Smer. Nuž. Celkovo platí, že to najdôležitejšie sa počas nasledujúceho obdobia bude dať urobiť za lacný peniaz, ale o to viac je potrebné vysúkať si rukávy. A bude to bolieť. Niekoho určite.

Poslanci Smeru opustili parlamentnú sálu počas premiérovho prejavu. K tomu len toľko, že opozíciu počas tohto volebného obdobia nemáme a tento akt len potvrdil spomínanú teóriu.

Poslanec R.F. zároveň vyzýval verejnosť, aby si spomenuli a ukázali na čo len jednu kauzu vlády Smeru. Problém je, že nešpecifikoval či chce ten zoznam chronologicky, podľa abecedy alebo napríklad podľa ministerstiev. Dalo by sa to zoradiť rôznymi spôsobmi.

Bývalý šéf vojenskej tajnej služby Ján Balciar zarábal vo svojej funkcii 12 000 eur mesačne. V jeden mesiac mal výplatu 42 000 eur v hrubom, vrátane preplatenia starej dovolenky. Pre porovnanie taký šéf CIA zarába mesačne 11 000 dolárov. Kam sa hrabe Amerika.

R.F. vraj dostal avízo o nedostatočnom pitnom režime v Ružinovskej nemocnici. Namiesto očakávaného škótskeho dovozu, dal nakúpiť miestne minerálne vody a doručiť ich zdravotníkom do nemocnice. Na fotografiách z vykládky bol zachytený aj bratislavský Che. Legenda hovorí, že to bolo prvýkrát, kedy pričuchol k robote.

Bývalý bábkový premiér Pellegrini zase vypil gumidžús a takto posilnený narozprával, že on by veru aj mohol kandidovať za predsedu Smeru. Strana vraj po voľbách dostala poslednú šancu zmeniť sa, a treba ju využiť. Nuž, ja neviem. Mesiace pred kampaňou sa tu rozprávalo o naúspešnejšom politickom projekte slovenskej histórie (za doprovodu zodpovednej zmeny) a taký projekt treba meniť? "Dopadli sme oveľa lepšie ako sme čakali," to si myslí o volebnom výsledku Peter Žiga. A samotný predseda v priebehu týždňa hovoril o ukážkovej vláde Smeru bez káuz a škandálov. Akosi nemajú jasno v tom čo sa minulosti udialo a ako to s tou ich stranou je. Chlapci sociálni demokrati v tom majú akýsi chaos. Ako sa v tom majú vyznať obyčajní občania?

Ty si teda pekný kvietok!

Naka zasahovala u Kajetána Kičuru. Policajná razia súvisela s podozreniami pri predraženom verejnom obstarávaní. Súd neskôr schválil pre Kičuru väzbu.

Naka zadržala aj bývalého šéfa PPA Juraja Kožucha. Zatknutie prebehlo v rámci akcie Dobytkár.

Finančníka Martina Kvietika polícia obvinila spoločne s Jurajom Kožuchom. Mali prijať úplatky v hodnote takmer milión eur. Kvietik a jeho Slavia Capital majú blízko k SNS a jej kapitánovi. Kvietikovci vlastnia cez firmy Forestial a.s. aj početné lesy v oblasti Levíc. V minulých rokoch si ich začali oplocovať, stavať poľovnícke chaty, krmelce pre zver a v neposlednom rade budovať sieť parádnych asfaltových ciest z prostriedkov európskej únie. Oficiálne sa to volá protipožiarne cesty. Takéto asfaltové cesty by mohli byť ideálne na rekreačnú cyklistiku, keby si Kvietikovci na vstupných miestach nepostavili železné brány, cez ktoré sa cyklista nedostane. Zdá sa, že Kvietikovcom nie sú po vôli ani peší turisti. Na jedinej značenej trase cez ich územie pomizli smerovníky.

Súd následne rozhodol o väzbe Juraja Kožucha aj Martina Kvietika.

Pri potoku medzi obcami Kamenica nad Cirochou a Kamienka bola nájdená nášľapná čeľusťová sklápacia pasca s hrotmi. Chytať zver do kovových pascí je v rozpore so zákonom o ochrane prírody a a krajiny. Používanie takýchto pascí je zakázané nielen na Slovensku ale aj v celej Európe. Do spomínanej pasce sa chytila zákonom chránená vydra, ktorej spoločenská hodnota je 1840 eur.

Strhla sa vlna nevôle ohľadom nominácie istej Anny Bilecovej na tretiu najdôležitejšiu funkciu na vnútre. Bilecová pôsobila ako vedúca kontroly na Daňovom úrade Michalovce v období, keď boli vyplatené nadmerné odpočty DPH podozrivým firmám. Dnes je pripravená ísť na detektor lži, ak to bude potrebné. Štátny tajomník ministerstva vnútra Lukáš Kyselica si za svojou nomináciou stojí a vysvetleniam Bilecovej verí. Hlavným zádrhelom je to, že žijeme v časoch očisty spoločnosti. Očakáva sa, že nové vysoké pozície na ministerstvách a v riadení štátnych podnikov budú obsadzované ľuďmi s čistými štítmi. Očakávania sú proste takto nastavené. Lukáš Kyselica si tak môže byť istý čestnosťou Anny Bilecovej a veriť jej v rámci vnútorného okruhu, pointou je to, že situácia si vyžaduje čistý výzor hlavne pred verejnosťou. Voľbu Bilecovej kritizujú aj niektorí ľudia z Oľano. Miestny michalovský poslanec sa pozastavuje nad tým, že ich nikto nekontaktoval s tým, aby o pani Bilecovej porozprávali ľudia, ktorí s ňou majú reálnu skúsenosť.

Prieskumy a iné

Andrej Kiska pravdepodobne skončí ako predseda strany Za ľudí.

Vyšli prvé povolebné prieskumy preferencií. V obidvoch, aj od AKO, aj od Focusu, viedlo Oľano. Pričom v AKO s výrazným náskokom. Jeden z nich rátal koalíciu PS/SPolu, druhý už oddelene a tam Spolu získalo len 1% hlasov. Azda z dôvodu, že viac sa ľuďom do uší zapísalo Progresívne Slovensko.

Prezidentke Zuzane Čaputovej dôveruje podľa prieskumu viac ako 83% občanov Slovenska. S výrazným náskokom je tak najdôveryhodnejšia politička. Za ňou nasleduje premiér Igor Matovič.

Od stredy 22. apríla sa otvorili prevádzky do 300 metrov štvorcových, mimo nákupných centier.

Štátnice či rigoróznu skúšku, ale aj obhajobu rigoróznej či habilitačnej práce budú môcť vysoké školy uskutočniť aj bez fyzickej prítomnosti kandidátov, prostredníctvom videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie. Ústne maturitné skúšky sú zrušené a tohtoroční absolventi sa vyhnú skúške dospelosti.

Jana Cigániková z SAS je odhodlaná nehlasovať za PVV, kvôli jednému konkrétnemu bodu, týkajúceho sa zdravotných poisťovní. Podľa jej slov ide o jediný bod na ktorom z princípu trvala a mala to mať dohodnuté. Na papieri sa to ale nakoniec neobjavilo. Tak zvolila takúto formu osobného protestu. Zvyšok koalície buď nechápe alebo to nechce komentovať. Mimo koalície sa k Jane Cigánikovej vyjadril napríklad taký R.F. Ten má za to, nech si pani Cigániková robí čo chce, len nech si nesťahuje nohavičky.

Kollárovci navrhli do súdnej rady sudkyňu. V novom PVV sa píše o nemožnosti takýchto návrhov. Preto to kollárovci spravili bleskovo, ešte pred hlasovaním o samotnom PVV. So schválením kandidátky pomohli aj pohotoví kotlebovci.

Parlament v stredu schválil trojmesačný odklad platenia nájomného, a to nielen pre firmy, ale aj pre ľudí, ktorí žijú v prenajatých bytoch či domoch a v súčasnej situácii nie sú schopní platiť nájom.

Youtube sa rozhodol netolerovať na svojej stránke videá odporujúce odporúčaniam WHO. Administrátori portálu, ktorý vlastní Google, odstránia všetko, čo budú považovať za "medicínsky nepodložené".

Z tábora outsiderov

Nové správy z domácnosti Mariána Kotlebu. Karanténne časy si kráti rôznymi zábavkami. Napríklad natočil video, kde komentoval PVV.

Z rovnakého tábora pochádza aj ďalšia správa. Danica Mikovčáková, to je tá, ktorá mala problémy pre inzeráty s bisexuálnou tématikou, našla uplatnenie. Aj keď príliš nezapadá do oficiálnej línie kotlebovskej sročky. Preto sa vzdala poslaneckého mandátu ešte skôr, ako sa ho ujala. Kandidátku extrémistickej vraj politickej strany si vybral poslanec Marek Kotleba, brat šéfa ĽSNS Mariana Kotlebu. To je mi čudná cházka, títo kotlebovci. Čo na to hovorí taký Štefan Kuffa?

Pozitívna správa týždňa

Verejná ochrankyňa práv Mária Patakyová sa obrátila na vládu v súvislosti s novým opatrením Úradu verejného zdravotníctva, ktoré sa týka plošného zákazu nakupovania pre seniorov mimo vyhradených hodín. O dva dni neskôr, kontroverzné nariadenie zrušili. Za promptné zrušenie nevhodného opatrenia patrí poklona aj vláde.