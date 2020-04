Výživný týždeň IX. Krátke reakcie na udalosti domácej politickej i spoločenskej scény, ktoré sa odohrali v nedávnej dobe. Dnes s podtitutom: Veľkonočný týždeň

Veľká noc a rozbeh po sviatkoch

Vláda pred Veľkou nocou uzatvorila 5 rómskych osád kvôli potvrdenej nákaze v daných osadách. Ozvali sa hlasy aktivistov, že je to neprimerané. Na to sa ozval premíér, ktorý im odporučil, aby si pobalili výbavu a išli do epicentra, čiže do osád, a pomáhali v teréne.

História pomoci francúzskych partizánov v bojoch Slovenského národného povstania (SNP) prišla o posledného žijúceho svedka. V obci Malestroit v Bretónsku zomrel v pondelok Roger Naël, ktorý spolu so svojimi krajanmi pomáhal pri oslobodzovaní Slovenska.

V domove sociálnych služieb v Pezinku bolo pozitívne testovaných takmer 50 ľudí. O pár dní na to, bratislavský župan Juraj Droba odvolal riaditeľku domova.

Nový minister obrany Jaroslav Naď nebude pokračovať v niektorých projektoch, ktoré započalo bývalé vedenie rezortu. Príkladom je tender na nákup obrnených vojenských transportérov 8x8, a tender na viacúčelové taktické vozidlá 4x4 nariadil Úrad pre verejné obstarávanie zrušiť.

Lászlo Sólymos zvažuje kandidatúru za predsedu Mostu-Híd. Nespomínal pred pár mesiacmi aj niečo také, že v politike asi skončí?

Polícia naďalej vykonáva procesné úkony v daňovej kauze exprezidenta Kisku. Na prekvapenie niektorých, ktorí asi očakávali, že spis po voľbách nechajú zapadnúť prachom.

Prezidentský palác bol v stredu vysvietený v talianskych farbách. Na znak solidarity.

Cestou-necestou

Pripomenutie si zaslúži aj cestovateľ a majiteľ cestovnej kancelárie Bubo, Ľuboš Fellner. Takto pred pár týždňami natočil video, v ktorom predpovedal, že v marci nastane strašný nárast nakazených a jediným riešením ako sa vyhnúť prizeraniu sa apokalyptizácie Slovenska, je cestovať s Bubo do teplých krajín. Toto video posudzovala Arbitrážna komisia Rady pre reklamu a dospela k výsledku, že Ľ. Fellner porušil etický kódex reklamy až v štyroch bodoch. Jedným je napríklad to, že reklama nesmie bezdôvodne využívať motív strachu, či dokonca ho vytvárať. Máme mesiac po a predpovede z orecha sa akosi nenaplnili.

Norbert Bödör sa premiestnil do zahraničia. Vraj sa nachádza v Dubaji, kde trávi už niekoľko týždňov aj so svojou rodinou. Asi dal na rady Ľuboša F.

Nový minister dopravy verí, že tunel Višňové dostávajú no troch. Vidno, že je tu nový. A my si dátum 2023 zapíšeme do zoznamu predchádzajúcich.

Rodinné záležitosti a iné

Novým šéfom trpojpísmenkových sa napokon stal Vladimír Pčolinský, brat poslanca Sme rodina Petra Pčolinského. Nie je to prekvapením, s touto funkciou bol spájaný takmer od začiatku rokovaní o zostavení novej vlády.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak zatiaľ necháva vo funkcii šéfa Sociálnej poisťovne Ľubomíra Vážneho a aj šéfa úradu prácu Mariána Valentoviča. Vážneho si z nedávnej histórie pamätáme ako tvár škandalózne nevýhodnej zmluvy medzi štátom a spoločnosťou Skytoll.

Na ministerstve sociálnej práce a rodiny skončil štátny tajomník Jozef Mihál. Vydržal tam necelý mesiac. Ak si nespomínate ako sa dopracoval na tento post, zosumarizujme si to. V parlamentných voľbách kandidoval za koalíciu PS/Spolu, po voľbách stranu Spolu opustil, aby sa vrátil do Sas, ku predsedovi s ktorým mal v minulosti problém. A keď sa vracal, tak to vysvetľoval tak, že nejde späť kvôli funkcii. No a potom sa už stal štátnym tajomníkom.

Tieto udalosti len potvrdzujú, že krížová kontrola ministerstiev štátnymi tajomníkmi nemá veľké opodstatnenie. Takisto nastáva realita, v ktorej končia práve štátni tajomníci na ministerstvách patriacich Sme rodina, pričom predstavitelia rodiny odmietali takýchto tajomníkov od začiatku.

Naka v rámci akcie Dobytkár, zameranej na kriminálnu činnosť z prostredia Pôdohospodárskej platobnej agentúry, zadržala ďalších sedem osôb.

Vznikne ekonomický krízový štáb. Doplní tak súčasný krízový štáb, v ktorom sú hlavne odborníci zo zdravotníckeho fachu.

Spolužiak R.F. Roman Žembera bol zachytený na zvukovej nahrávke - všimli ste si, že Roba a ľudí okolo neho akosi často nahrávajú? - kde sa hovorí o nejakých peniazoch pre Roba. No a tento pán Žembera je okrem spolužiaka aj šéf Slovenskej správy ciest a na 400 000 tisíc, o ktorých sa rozprával na nahrávke, si dnes nespomína a nemá ani páru, prečo sa o tom rozprávali.

Tohtoročná edícia festivalu Pohoda bola zrušená. Návštevnici najväčšieho slovenského festivalu sa tak v Trenčíne stretnú až o rok.

Zháňate advokáta? Ak náhodou áno, tak kapitán Andrej Danko si obnovil licenciu.

Starostliví smeráci

Poslanci Smeru napadli zákon o opatreniach súvisiacich s ochranou obyvateľstva pred ochorením Covid-19 na Ústavnom súde. Nepáči sa im, že zákony boli prijaté v skrátenom legislatívnom konaní. Na pripomenutie, skrátené legislatívne konanie sa používa v čase, kedy je krajina nejakým spôsobom ohrozená. A zdá sa - síce len tak od oka - že to je práve prípad, keď tu vyčíňa neznámy čínsky vírus. A použitie skráteného legislatívneho konania sa tak javí ako tá najsprávnejšia, a vlastne jediná možnosť. Poslancom Smeru sa to ale nepozdáva. Oni boli zvyknutí, že skrátené legislatívne konanie sa používa pri inom type ohrozenia. Vtedy, keď niečo hrozilo členom a sponzorom tejto zločineckej organizácie a potrebovali rýchlo zakročiť a preklopiť misky váh opäť na svoju stranu. Naposledy ho použili pri svojej rozlúčke s funkciami. Vtedy boli podľa ich logiky ohrozené ľudské práva časti slovenských občanov. A preto schválili 13-ty dôchodok. Z pohľadu smeráka je pochopiteľné, že skrátené legislatívne konanie použité zákonným spôsobom je nehoráznym krokom.

Pozitívna správa týždňa

Pod názvom Čriepky vyšla kniha archeologických a osobných textov Martiny Kušnírovej, zostavených na jej pamiatku.