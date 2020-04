Internetoví podvodníci to skúšajú neustále. Staré triky stále fungujú

Podvádzať sa dá rôznymi spôsobmi. Jedna cesta ako podvádzať internete je vytvorenie falošnej súťaže na ktorú sa nechajú nalákať tisíce ľudí.

Počas veľkonočných dní som si všimol, že jedna z mojich facebookových priateľov zdieľala súťaž o záhradný ratanový nábytok. Zaujalo ma to len z dôvodu, že za takýmito súťažami sa zvyknú schovávať podvodníci. Ľudia síce neprídu o peniaze ani dôležité osobné údaje. No stanú sa obeťami nejakého podnikavca, ktorý ich naláka na lákavú výhru. A z tej výhry nič nebude. Lebo jediným cieľom danej stránky (podvodníka) bolo, aby získali čo najviac sledovateľov. Preto som bol zvedavý, či daná súťaž nebude presne tento typ. Po prekliknutí na facebookovú stránku súťaže sa mi potvrdilo moje prvotné podozrenie.

V čase, keď som to prvýkrát videl, na príspevok v ktorom sa súťažilo o záhradný nábytok reagovalo vyše 10 000 ľudí, ktorí mali záujem o výhru.

Na prípravu tohto článku som chcel urobiť screenshot tej súťaže, no bohužiaľ o dva dni, keď som sa tak rozhodol, tam už daný príspevok nebol. Namiesto neho tam bol iný. Nová súťaž o ďalšie kusy záhradného vybavenia.

Falošná súťaž (Zdroj: www.facebook.com/zdravotnictvo)

Na tejto súťaži ešte v tomto čase nie je toľko reakcií ako na tej prvej. Viacerí ľudia, ktorí splnili podmienky pri prvej súťaži (dnes už vymazanej) hádam prišli na to, že boli oklamaní. Stránka s názvom Zdravotnictvo, však vďaka súťaži okamžite získala vyše 16 000 sledovateľov.

Podstatné však nie je to, či sa ľudia nechajú s vidinou lákavej výhry nachytať nejakým neznámym internetovým podvodníkom. Problém je ten, že takéto stránky vznikajú za nejakým iným účelom. Vyhlásením falošnej súťaže získavajú veľké množstvo sledovateľov a neskôr sa môžu venovať iným zámerom. Napríklad šíreniu obsahu, ktorým chcú ovplyvniť svojich nových fanúšikov.

Nie je tomu inak ani v prípade tejto stránky. Vymazaný príspevok o súťaži bol vôbec prvým, ktorý táto stránka po svojom vzniku zverejnila! A dlho nečakali ani s uverejňovaním skutočného obsahu, ktorým chceli stránku zapĺňať. Každý deň niekto zdieľal prostredníctvom facebooku viacero článkov týkajúcich sa slovenskej politiky. Všetky články pochádzajú z adresy Badatelia.com. Facebooková stránka Zdravotnictvo , sa tak stala výhradným propagátorom inej stránky.

Facebooková stránka Zdravotnictvo , ktorá začala svoj virtuálny život súťažou o ratanový nábytok ( už tu by mala zablikať výstražná kontrolka, keďže táto kombinácia moc nejde dokopy) pokračuje svojim skutočným poslaním. Tým je šírenie článkov z pofiderného "spravodajského" webu.

Skutočné nebezpečenstvo takýchto falošných súťaží teda nie je skryté v hrozbe straty peňazí. Ohrozením je prijímanie správ z pochybného zdroja, a rovnako pochybnej kvality a masírovanie mozgov svojim sledovateľom. Jasné, väčšina ľudí si to ani neprečíta, ale nie úplne všetci. A tí môžu byť ovplyvnení propagandou.

Celkovo mám z tejto stránky divný dojem. Dĺžeň chýbajúci v názve stránky, smiešna súťaž nesúvisiaca s názvom, a v neposlednom rade okamžité torpédovanie stránky obsahom zdieľaným len z jednej webovej stránky. Priam ukážkový príklad. Vyvoláva to tým pádom aj otázku, či to nie je len sociálny experiment, zameraný na to, koľko ľudí sa ešte dokáže chytiť na podobnú návnadu v podobe lákavej výhry.

O rovnakých praktikách som písal v lete roku 2018 v tomto článku:

