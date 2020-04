Veľkonočné stíšenie

Vláda pred Veľkou nocou schválila opatrenia. Bolo veľa hluku. Neskôr sa všetci stíšili a celé sviatky sme prežili v danom nastavení. A nemohli by sme v tom pokračovať?

Po Veľkej noci je čas vrátiť sa na Zem. Je čas opäť vytiahnuť zo skrine megafóny, či transparenty. Popukať prsty a precvičiť prstoklad. A zaplniť internet obsahom. Najlepšie (bezdôvodne) agresívnym. Alebo je aj iná cesta?

Napríklad pokračovanie atmosféry veľkonočných sviatkov? Mám za to, že v minulosti sa často apelovalo na nadviazanie vianočnej atmosféry; prenesenie sviatočného ducha a správania sa aj do bežných dní. A keď to aj nejaký čas cítiť vo vzduchu, tak s pribúdajúcimi dňami a týždňami sa tá atmosféra rozplýva. A do Veľkej noci je už fuč. Zároveň nemám za to, že by sa na kontinuitu sviatočného ducha nabádalo po týchto jarných sviatkoch. Možno v kruhoch, v ktorých sa autor nepohybuje, tomu tak je. Každopádne, zamyslenie nad pokračovaním uplynulých dní je na mieste.

Rozmohol sa nám tu totiž taký nešvár. Dnes je moderné, niežeby v minulosti nebolo, kopnúť si do Igora Matoviča, z vôle voličov premiéra Slovenskej republiky. Tradičných 100 dní je dnes prevrátených na rub. A málokto ich rešpektuje. Tí, ktorí áno, patrí im česť.

Jasné, 100 dní sa teraz ráta opačne a prvé výsledky novej vlády sa neočakávajú o sto dní, ale okamžite, pričom už včera bolo neskoro. A o sto dní to môžeme zabaliť (bez ohľadu na úsmevné čísla Inštitútu zdravotnej politiky). To mnohých nabáda, aby išli v rovnakom móde ako nová vláda. A preto sa na vládne nariadenie o sprísnení veľkonočných opatrení vzniesla búrka kritiky už v stredu. Pričom si treba pripomenúť, že od ďalšieho dňa sa situácia upokojila.

Deň predtým opustili okres svojho pobytu tí, ktorí chceli vybabrať so systémom. V stredu doobeda doplatili na opatrenia ľudia cestujúci do práce. I firmy. Čiže debata o opodstatnení, resp. správnom načasovaní kontrol je legitímna, no nemala by byť zbytočne agresívnou a po Veľkej noci je snáď na mieste nechať túto tému ležať.

A preto k veci. Prežili sme Veľkú noc so špeciálnymi efektami, no už je čas vykašľať sa na ne, a namiesto nich sa venovať suchým, no efektívnym riešeniam. Úprimne, povedzme si v čom sa líšil stav pred Veľkou nocou a počas nej? Dramatické rozdiely nevidno, život plynul úplne rovnakým tempom. Snáď len okresní pohraničníci, ktorí musia zo svojej dediny cestovať na nákup, či za prácou do iného okresu pocítili nejakú zmenu.

Autor v podstate súhlasil s pritvrdením opatrení, vzhľadom na rizikovosť masového premiešania obyvateľstva krajiny, no má za to, že stačilo na to upozorniť, varovať a požiadať ľudí, aby sa veľkonočným zvykom vyhli. Efektné použitie silových zložiek bolo v tejto situácii len zbytočnou parádičkou. Pre pobavenie časti divákov, no hlavne pre hlavného protagonistu. Pričom však platí, že aj stredu by sme prežili v relatívnom pokoji nebyť dvoch faktorov. Deja vu v podobe obrazu usmievajúceho sa Sulíka žonglujúceho s granátmi nám pripomenulo rok 2011. Druhým faktorom bol smäd médií. Ten bol uhasený. Prežili sme a upokojili sa.

Túžba zanechať niečo väčšie ako ostalo po Pellegrinim hnala nového premiéra, krytého krízovým štábom, do takého malého blackoutu či lockdownu. To sa udialo, čo by ho mohlo uspokojiť a následne by sa už mohol venovať pragmatickým rozhodnutiam.

Ešte pre plné pochopenie. Nový premiér nie je - nemôže byť - nekritizovateľnou osobou. Ani v čase, keď mu plynie trojmesačné skúšobné obdobie. Kritika však má byť podložená, spravodlivá, kultivovaná. Nie, "psychopat z úradu vlády" nie je ani jedným. Budúcnosť by mohla priniesť aj dobu, kedy by to bolo opodstatnené, no dnes je to len úlet.

Pokračovanie atmosféry (bez zbytočných tlačoviek, či hrotenia emócii v situácii, keď to nie je odôvodnené) veľkonočných dní by prospelo celej spoločnosti i ľuďom zodpovedným za najťažšie rozhodnutia.