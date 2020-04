Svetlá sú zapnuté

Všetky oči sú v týchto dňoch na blackoute. Preto sa radšej pozrime na Fond vzájomnej pomoci do ktorého premiér Igor Matovič vloží celý svoj plat.

Igor Matovič nás informoval o založení Fondu vzájomnej pomoci do ktorého počas koronakrízy vloží celý svoj premiérsky plat. Fond má byť určený pre poslancov, politikov, ktorí chcú prispieť zo svojich súkromných peňazí na pomoc ľuďom najviac postihnutým krízovou situáciou na Slovensku. Takisto je fond otvorený aj pre podnikateľov. Môžu do neho prispieť podľa svojho uváženia.

Jasné, nie je to zlá myšlienka. Keď Igor Matovič dokáže prežiť aj bez svojho premiérskeho platu, tak je v úplnom poriadku, keď tá suma pomôže niekoľkým ľuďom, ktorí sa majú horšie ako on. V poriadku je aj zapojenie sa celého klubu Oľano. Každý z nich prispeje podľa svojich možností. V neporiadku je len porovnávanie veľkosti sŕdc. Pre lepšiu ilustráciu si dovolím použiť verejné vyhlásenie blogera pána Benčíka.

Pán Benčík, dnes už aj poslanec NR SR, prispel sumou 500 eur na denné centrum v Ružomberku. Pričom ešte nedostal plat poslanca. V porovnaní s celým platom Igora Matoviča je to menšia suma. A vzhľadom na zadané kritériá by mal mať pán Benčík menšie srdce.

Pravidlá hry sú nepodarené. Súťažiť o veľkosť sŕdc - aj tak vieme, kto ho má najväčšie - nie je vhodnou zábavkou politických predstaviteľov. Ak áno, tak podľa rozdaného platu by stále víťazil bývalý prezident Andrej Kiska, ktorý počas svojho päťročného obdobia v paláci rozdal celý svoj plat občanom. No opäť, porovnanie sŕdc na základe holých čísel kríva. Asi tak na obe nohy. Je potrebné brať do úvahy finančnú situáciu daného človeka. Niektorí politici majú dostatok peňazí aj bez platu verejného činiteľa. Iní z toho však žijú. Verte-neverte, nie každý občan krajiny si takúto banálnu vec uvedomuje.

Preto odštartovať verejnú súťaž o výšku príspevku do fondu určenému na pomoc sociálne ohrozeným ľuďom, je nekorektné voči tým poslancom, ktorí nie sú finančne nezávislí. Ich pomoc v menších sumách ich nijako nemôže diskvalifikovať a radiť do pomyselnej skupiny poslancov s menším s srdcom. Iste, toto nebolo vyslovené v danej formulácii, napriek tomu je potrebné upozorniť na majetkové rozdiely u poslancov a podčiarknuť nevhodnosť súťaženie o to, kto dá viac.

Alternáciou k novému Fondu vzájomnej pomoci je aj premiérska rezerva, ktorú sme už na tomto mieste spomínali. Bola by použiteľná aj na tento účel, na vytipovanie sociálne ohrozených občanov následkami koronakrízy. To by ju však bývalý premiér nesmel pred svojím odchodom vybrakovať a rozdať na úpravy kulturákov. Mimochodom, k tejto iniciatíve sa nepripojí a do fondu neprispeje (prispieva do Dobrého Anjela), lebo ho považuje za marketingovú vec nového premiéra. Sú situácie, kedy sa dá súhlasiť aj s Petrom Pelegrinim. Napríklad keď je vonku pekný slnečný deň a bývalý premiér sa vyjadrí, že vonku je krásne slnečno.

Zaiste, každú podobnú charitatívnu aktivitu politikov je možné označiť za marketingovú akciu. Nemožnosť vyhnúť sa tomuto označeniu by dobehla aj iného premiéra (iniciátora). Pri novom premiérovi však platí, že si to užíva.

Svetlá sú zapnuté. Kamery bežia.